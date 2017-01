Šokující svědectví z Korýtka! Udrží si dosavadní ředitel místo?

Článek o domově pro seniory Korýtko v Ostravě-Zábřehu, který Deník zveřejnil 12. ledna, mnozí čtenáři označují jako píchnutí do vosího hnízda. Redakci se postupně přihlásila řada lidí se znepokojivými informacemi o tragickém řízení ústavu ředitelem Markem Kyjovským.

Deník se s ředitelem domova snaží dlouhodobě spojit, vždy ale marně. Zatímco tento týden má regulérně hlášenou dovolenou, jindy zkrátka není k zastižení. Jak je to možné?

„Jednoduše. Pan ředitel chodí do práce přibližně dvakrát do měsíce. Všem to připadá velice divné," říká žena, která v domově ještě před necelým rokem pracovala.

Kvůli stresu a nestandardní pracovní atmosféře ale raději odešla. Do práce chodila údajně nejen ona s hrůzou, co se kdy stane.

Co má na mysli? „Mnoho zaměstnanců bylo vyhozeno nebo donuceno odejít. Že prý byli moc, nebo naopak málo průbojní. Podle toho, které zdůvodnění se zrovna hodilo. Místo nich si pan ředitel pak přivedl své známé. A taky zaměstnává velké množství externích zaměstnanců. Nevím to jistě, ale zřejmě jde o tzv. ,černé duše'. Nikdy jsme totiž nepřišli na to, kdo to je. Vyžádali jsme si sice jejich seznam, ale nedostali jej," popisuje svou zkušenost s domovem žena pod podmínkou anonymity.

ŘEDITEL? MSTIVÝ ČLOVĚK

Přestože v domově už nepracuje, dlouho zvažovala, zda s těmito informacemi vyjít ven. Bývalým kolegům podle ní teď ale nastane peklo, proto déle neváhala. Avšak varuje: „Pan ředitel je velice mstivý člověk. Dejte si pozor. Sama raději volám z předplacené karty. Kryji se, jak to jen jde," říká bývalá zaměstnankyně.

Vzhledem k tomu, že Marek Kyjovský o diskusi nejeví zájem, dáváme prostor dalším lidem, kteří s ním mají osobní zkušenost. Ti tvrdí, že ředitel do práce vlastně ani docházet nemusí, protože vše mu ohlídá kamerový systém uvnitř ústavu. „Před rokem jsme přišli na to, že práci zaměstnanců sleduje z domova. Slíbil kamery odstranit, ale nejspíše se tak ještě nestalo."

Z Korýtka probleskují na světlo i další znepokojivé informace. Třeba o tom, jak ředitel v roce 2015, kdy věděl o připravované plošné rekonstrukci, nechal opravit koupelny a sociální zařízení poblíž své kanceláře. Svým IT specialistou, bez výběrového řízení a „fušerácky". Údajně po něm chtěl i blíže nespecifikované ilegální čachry v počítači. Poté byl tento „ajťák" odejit.

NA ÚKOR KLIENTŮ

Kdyby šlo pouze o personální spor, dokázali by to ještě někteří zaměstnanci skousnout. Ale nešvary údajně trpí i kvalita poskytovaných služeb. „Po nástupu ředitele do funkce to jde s domovem od desíti k pěti. Lidé mají oprávněné obavy. Čtenáři budou nemile překvapeni, jak panu řediteli na chodu domova, respektive péči o klienty, záleží," stojí v e-mailu bez podpisu zaslaném z adresy ctenar.ms.deniku@centrum.cz.

Od května minulého roku navíc domov nemá vrchní sestru, na silvestra dokonce nebyla klientům k dispozici jediná zdravotní sestra. „Kdyby se něco stalo, měli jsme volat nemocnici na Fifejdách," kroutí hlavou pracovníci. „Ze zákona je domov povinen zajistit zdravotnickou péči. Možná to měli ten den ošetřeno jinak, každopádně já bych ve svém zařízení takový výpadek rozhodně neumožnil," má jasno Michal Jiráska, ředitel Domova Bílá Opava v Opavě.

Odpovídající prý není ani vybavení v Korýtku. „Postele jsou v katastrofálním stavu. Lampy u postelí nesvítí přes půl roku. Nevím, jestli to bylo myšleno vážně nebo v nadsázce, ale v noci prý máme nosit čelovky," říká další zdroj Deníku, jehož jméno redakce zná.

KDO VYKRADL TREZOR?

Když šel Deník s dotazy do hloubky, vždy narazil. Lidé dostali strach. Redakci se ale informace scházejí z mnoha stran. A řada z nich se shoduje. Třeba v tom, jak byl před Vánocemi vykraden trezor v kanceláři asistentky, kde byly našetřené peníze na vánoční výzdobu. Že se nejedná o výmysly, potvrdil Richard Palát z Moravskoslezské policie. „Byly zahájeny úkony trestního řízení pro objasnění a prověření všech skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán přečin krádeže. Vyšetřování dosud nebylo ukončeno. Pachateli v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až na pět let," potvrdil krádež v Domově Korýtko Palát.

„Skoro nikdo o trezoru a penězích nevěděl, navíc je to pod dohledem kamer," diví se zaměstnanci. Shodě náhod příliš nevěří. Na čem se ale bývalí i současní zaměstnanci shodují, je zjevný pocit, že za Markem Kyjovským stojí někdo velmi vlivný. „Opakovaně na něj byly podávány stížnosti, tolikrát to měl nahnuté, ale vždy bylo vše smeteno ze stolu a nějak se z toho vykroutil," tvrdí zaměstnanci.

ROZHOVOR K TÉMATU

Náměstek primátora pro sociální oblast Michal Mariánek se vyjádřil k situaci v Domově Korýtko a řekl: Jmenování a odvolávání ředitele je čistě v kompetenci rady města

Poměry v domově důchodců Korýtko, které Moravskoslezský deník nenechává bez povšimnutí, vzbudily velký rozruch také na ostravském magistrátu, který je zřizovatelem domova. Možná i proto, že překryly roky očekávanou radostnou zprávu schválenou rekonstrukci a modernizaci za bezmála 70 milionů korun.

Náměstek primátora pro sociální oblast Michal Mariánek (na snímku) pro Deník připustil, že nemá ze současné situace okolo osoby ředitele Marka Kyjovského radost, ani dobrý pocit. Až další týdny ale ukážou, zda sjedná v domově Korýtko pořádek a zaměstnanci se přestanou bát chodit do práce.

Máte informace o tom, kolik zaměstnanců z domova v posledních letech odešlo nebo bylo propuštěno?

V roce 2014 byl rozvázán pracovní poměr se 40 zaměstnanci z celkového počtu 167, míra fluktuace byla 24 procent. V roce 2015 odešlo 32 zaměstnanců ze 165, míra fluktuace byla 19 procent. Uvedená procenta jsou srovnatelná s jinými domovy. Zaměstnanci odcházeli nejen do jiné práce, ale také do důchodu anebo např. na rodičovskou dovolenou. V minulých letech byla míra fluktuace výrazně ovlivněna také legislativními změnami, kdy po výrazném navýšení platů ve zdravotnictví došlo k větší míře odchodů zaměstnanců sociálních služeb právě do zdravotnických zařízení. Za rok 2016 budou údaje k dispozici v březnu.

Podle informací Deníku byla na ředitele Kyjovského podána řada stížností. Máte informace, kolik jich bylo, kdo se jimi zaobíral a z jakého důvodu nebyla žádná stížnost přijata?

V letech 2015 až 2016 přijal zřizovatel (MMO) jednu anonymní stížnost. Řešena byla podle pravidel statutárního města Ostrava. Stížnost se týkala častých změn na pozicích středního managementu. Byla vyhodnocena jako částečně oprávněná a řediteli byla uložena stabilizace zaměstnanců. Při následném dotazníkovém šetření o spokojenosti uživatelů a zaměstnanců nebyly žádné závažné nedostatky zjištěny.

Má ředitel nadále důvěru vedení magistrátu? Kdo má v kompetenci jeho jmenování, respektive odvolání?

Rada města se bude v prvním čtvrtletí roku zabývat každoročním hodnocením činnosti a hospodařením příspěvkových organizací za rok 2016, a to včetně jejich ředitelů. Mezi hodnocenými organizacemi bude také Korýtko. Jmenování a odvolávání ředitelů příspěvkových organizací je čistě v kompetenci rady města.