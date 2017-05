/ANKETA DENÍKU/ Prezident před několika dny oznámil, že Jiřímu Kajínkovi udělí milost ve druhé polovině května. Nejznámější český vězeň strávil za mřížemi 23 let. Podle některých politologů má milost pro Kajínka odvést pozornost od vládní krize.

Jiří KajínekFoto: DENÍK/Miroslav Rendl

Podle politologa Tomáše Lebedy má milost pro Kajínka odvést pozornost od problémů souvisejících s ministrem financí Andrejem Babišem.

Souhlasíte s milostí pro Kajínka, nebo s tvrzením, že má odvést pozornost?

Hlasovat můžete na této stránce pod článkem.

Politoložka Vladimíra Dvořáková ji spojuje s prezidentskými volbami, v nichž chce Zeman funkci hlavy státu obhajovat.

"Načasování je jednoznačně spojené s tím, že místo aby se teď řešil problém pana ministra financí, tak se bude řešit pan Kajínek," řekl Lebeda. "Prezident může získat další okruhy voličů, které se o politické otázky nezajímají," míní Dvořáková - více zde.

ANKETA DENÍKU:

Co říkáte na to, že prezident Zeman hodlá dát milost Jiřímu Kajínkovi?

Štěpán Januszek, 25 let, Karviná

Kolem kauzy Jiřího Kajínka je a navždy bude mnoho nejasností, to však nemění nic na faktu, že je to k doživotí pravomocně odsouzený dvojnásobný vrah. Prezident Zeman při převzetí prezidentského mandátu avizoval, že bude udělovat milosti jen vyjimečně, a to nanejvýše ze zdravotních důvodů. Pan Zeman pojal tuto kauzu jako odvedení pozornosti od aktuálních problémů vládní krize, ve které by měl konat dle ústavy, avšak místo toho podniká podobné pofidérní kroky v rámci své předvolební kampaně.

Martina Loskotová, 45 let, Bílovec:

Přiznám se, že se ve mně honí rozporuplné reakce. Trest už si sice odpykal, ale na druhou stranu si myslím, že měl s tím prezident počkat a věnovat se závažnějším záležitostem, které v současnosti hýbou naší politickou scénou.

Lýdia Tylichová, 60 let, pracovnice antikvariátu, Opava

Já myslím, že by milost dostat mohl. Už si odseděl dvacet let a po svobodě běhají někteří daleko horší. Ačkoli kolem celého případu stále zůstává řada nejasností, kdoví, jak to vlastně tehdy bylo.

Karel Oubělický, 31 let, Krnov

Nerozumím kroku pana prezidenta. Pokud jsou opravdu pochybnosti o procesu s Jiřím Kájinkem, tak by měl hledat způsob, jak pomoci obnovit proces. Do té doby je to několikanásobný usvědčený vrah, který jednoznačně na svobodu nepatří! Vzhledem k blížícím se prezidentským volbám toto hodnotím jako zoufalé gesto pokusit se zvrátit záporné vystupování hlavy státu ve vládní krizi.

Alena Jadomková, 44 let, Frýdek-Místek

Myslím si, že tuto milost by prezident neměl udělovat. Už v minulosti jich bylo hodně. Ten Kajínek určitě bude něčím vinen. Nesouhlasím s tím.

NÁZOR ODBORNÍKA

Deník se stejnou otázkou oslovil rovněž právníka Petra Kaustu. Tady je jeho komentář:

Ohlášená milost prezidenta republiky pro doživotně odsouzeného Jiřího Kajínka je bezprecedentním aktem svévole Miloše Zemana při výkonu funkce prezidenta republiky, neboť zcela vědomě nerespektuje základní principy a hodnoty demokratického státu a jeho ústavní uspořádání dělby moci.



Ústava dělí moc ve státě na zákonodárnou, výkonnou a soudní, přičemž tyto jsou na sobě vzájemně nezávislé. Tuto dělbu moci prezident v případě Kajínka bezprecedentně prolomil. Tím, že si nechal předložit trestní spis, a jak sám deklaroval, posuzoval možnou otázku viny či neviny Kajínka, pak tímto odůvodněním vědomě nezákonně zasáhl do výlučného práva soudů rozhodovat o vině či nevině obviněného.



Je právem prezidenta udělovat milosti; tato pravomoc je mu daná ústavou a rovněž trestním řádem, avšak prezident není další soudní instancí, která posuzuje vinu či nevinu obviněného nebo dokonce již odsouzeného.



A právě do role jakéhosi „nejvyššího soudce a spasitele" stojícího nad všemi soudy se prezident sám pasoval, když deklaroval, že v případě Kajínka tak činí proto, že v kauze je mnoho údajných pochybností o jeho vině.



Tímto způsobem prezident zasáhl do nezávislosti soudů a zpochybnil tak i jejich zakotvení v ústavě a v demokratickém státě. Skutečnost, že Kajínek svou vinu stále popírá, kdy navíc v průběhu výkonu trestu z věznice uprchl, není důkazem o jeho nevině a údajné špatné práci soudů.



Podstatné je i to, jak je zřejmé z veřejných zdrojů, že si žádost o milost Kajínek a ani za něj nikdo jiný nepodal a pro udělení milosti se prezident rozhodl sám z vlastní vůle.



Ve vězení je mnoho odsouzených, kteří se cítí být nevinnými. Otázka je, zda pan prezident i tyto odsouzené „spasí" svou milostí. Podle zřejmě „nových kritérií" pana prezidenta by si o milost mohl požádat i již pravomocně odsouzený Petr Kramný, který má rovněž velký počet příznivců a pochybovačů o jeho vině.



Za alarmující považuji skutečnost, že se prezident vůbec nezajímal o stanoviska poškozených v dané kauze a jsou pro něj zřejmě nepodstatná, ačkoliv v dnešní době, i s ohledem na zákon o obětech trestných činů, se velký význam při podmíněném propouštění klade právě na stanovisko poškozených.



Za nemístné považuji i to, že se nyní k případné prezidentově milosti vyjadřoval kladně předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, který do jisté míry zpochybňoval dosavadní pravomocná rozhodnutí soudů svým tvrzením, že zde existují pochybnosti o vině Kajínka, ačkoliv v této kauze již dříve několikrát rozhodoval Nejvyšší i Ústavní soud.