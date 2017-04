Stan proti melanomu v obchodním centru

Ostrava - Stovky lidí si nechaly prohlédnout svá znaménka. Speciální mobilní vyšetřovací ambulance Kožního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) v úterý sídlila v prostorách Avion Shopping Parku.

Lidé si mohli nechat vyšetřit svá nestandardně se chovající znaménka. V rámci jedenáctého ročníku ostravské fáze akce Stan proti melanomu, která má jako součást celoevropské kampaně dermatologů upozornit na nebezpečí výskytu rakoviny kůže a apelovat na důslednou prevenci, se FNO objevila v tomto obchodním centru už posedmé.

„Chceme oslovit především lidi, kteří by možná do běžné ambulance ani nepřišli, případně by dorazili zcela jistě později. To je ale v případě těchto nemocí vždy nebezpečné," vysvětlil mluvčí FNO Tomáš Oborný.