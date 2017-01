Stodolní po Silvestru: střepy, flašky, papíry

Ostrava – V jedno velké smetiště se v prvních hodinách roku 2017 proměnila proslulá Stodolní ulice v centru Ostravy. Po bujarých nočních oslavách zůstaly na zemi zbytky pyrotechniky, prázdné i rozbité lahve od sektů a dalšího pití.

Úklidové čety se do práce pustily v šest hodin ráno. Ještě dlouho poté potkávaly lidi, kteří se vraceli ze silvestrovských oslav.Foto: Deník/Jaroslav Perdoch

Úderem šesté hodiny ranní „naběhly" do zábavní zóny úklidové čety z Technických služeb městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. A práci neměly vůbec jednoduchou. Proplétat se musely mezi navrátilci z barů, kteří často zamířili do dalších podniků. „Převážně jdou pokračovat do heren," řekl Deníku strážník dohlížející na pořádek ve Stodolní ulici. Podle něj byly letošní oslavy poměrně klidné. „Službu jsem sice neměl, ale od kolegů vím, že to celkem ušlo," řekl.

Oč klidnější byl letošní Silvestr, o to větší po něm zůstal nepořádek. Podle zaměstnanců technických služeb to bylo horší než v minulých letech. „Takový bordel tu nepamatuji minimálně dva či tři roky," zhodnotil situaci jeden z pracovníků.

Kromě něj se do úklidu zapojilo dalších bezmála dvacet mužů a žen v oranžových vestách. V první fází se rozešli do několika lokalit. Tradičně zamířili na Prokešovo náměstí, Masarykovo náměstí s přilehlými ulicemi a Stodolní ulici. Ta dává vždy nejvíce zabrat a jednotlivé čety se zde nakonec sejdou. Hotovo bývá kolem poledne.

Skupinky alkoholem znavených lidí procházely centrem Ostravy ještě po osmé hodině ranní. Někde se míjely s turisty, kteří s batohy na zádech mířili na tradiční novoroční výšlapy. Až na několik oboustranně uštěpačných poznámek se jejich setkání obešla bez problémů.