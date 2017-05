Strážníkům v Ostravě pomáhají minikamery na uniformách

Matka stěžovatelka jen kulila oči na záběry zachycující chování jejího drzého syna.

Miniaturní kamery na uniformách strážníků mají preventivní i praktický význam.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Na první pohled by si jich člověk ani nevšiml. Na uniformách se většinou nacházejí v levé horní části. Řeč je o miniaturních kamerách, které používají příslušníci ostravské městské policie.

Zařízení jim pomáhá v běžné službě i při nečekaných zákrocích. I pouhé zahlédnutí kamery, případně upozornění na její možné zapnutí, přiměly k rozumu nejednoho vandala či výtržníka. „Většinou to zabírá, ale už jsme zažili i situace, kdy kamera někoho naopak rozlítila," řekl Deníku jeden z ostravských strážníků. Kamery ochráncům zákona slouží i jako důkaz v případě sporů. Před časem si na ně stěžovala žena kvůli zákroku vůči jejímu synovi.

„Záznam nám hodně pomohl. Bylo na něm zachyceno chování jejího syna," uvedl strážník s tím, že mladík si počínal neurvale a drze. Když matka záznam zhlédla, zakroutila hlavou a mlčky odešla.

SEDM DESÍTEK

„K dnešnímu dni máme sedm desítek kamer," uvedl mluvčí ostravských strážníků Michal Maršo s tím, že kamery používají strážníci z jednotlivých služeben, k dispozici je mají také členové operativního oddílu. Kde přesně mají být kamery na uniformě umístěny, žádný předpis nestanoví. Nesmějí však překrývat odznak a číslo, musejí být samozřejmě upevněny tak, aby se při prudším pohybu neuvolnily.

Nařízení, které by strážníkům přikazovalo při každém zákroku kamery zapnout, neexistuje. „Není to tak, že by se kamera zapínala při projednávání každého přestupku," vysvětlil Maršo s tím, že je pouze na jejich zvážení, zda tak učiní. Pokud se pro tento krok rozhodnou, musejí to dotyčnému oznámit. „Povinností strážníků je před zahájením zákroku nebo úkonu vhodným způsobem upozornit zúčastněné osoby, že je pořizován záznam," dodal Maršo. Tato povinnost neplatí při neodkladném zásahu.

Kamery se podle mluvčího osvědčily, ostravská městská policie ale pořízení dalších v současné době neuvažuje.

REVIZOŘI. JEN ZVUK

Záznamová zařízení používají nejen strážníci, ale například i revizoři ostravského dopravního podniku. Nemají však kamery, pouze diktafony. „Diktafon mají všichni revizoři, a to především proto, abychom v případě stížností mohli ověřit postup přepravní kontroly, zda byl v souladu s pracovní náplní a postupy," uvedla mluvčí ostravského dopravního podniku Karolína Rycková s tím, že vše je v souladu s platnou legislativou. Možnost pořízení nahrávky je zakotvena i ve smluvních přepravních podmínkách Dopravního podniku Ostrava.