Střílet v reálu? Těžší, než na monitoru!

/FOTOGALERIE/ Děti odkojené počítačovými hrami začátkem týdne v Porubě zjistily, že vzít opravdickou zbraň, nabít ji, zamířit, zmáčknout spoušť a ještě se slušně trefit, je sakramentsky jiné než u joysticku či klávesnice. A to dostaly na jednu ze sedmi disciplín v branné soutěži jen vzduchovky.

„My jsme právě kvůli soutěži Wolfram oprášili ve škole staré vzduchovky a trénovali. Žáky to bavilo a i děvčata dokázala nastřílet osmičky, devítky," nechal se slyšet Marian Byrtus, kantor ze ZŠ Komenského v Porubě. Ten na hřiště ZŠ Porubská, kde se oblastní kolo akce konalo, doprovodil čtyři soutěžící.

Terezie Glembková, Štěpán Tycar, Samuel Holýn, Radim Strakoš se sami přihlásili. Jak prozradili, museli pro výběr do týmu projevit určitou dávku zdatnosti a šikovnosti. „Neměl bych problém přivést do soutěže z naší školy dvakrát tolik dětí. Přihlásilo se jich daleko více, než byl účastnický limit," pokračoval pedagog.

Ten také zaznamenal názory žáků uvědomujících si, že svět nežije v míru. „Ty děti například vnímají hrozbu terorismu," tvrdil Byrtus s tím, že osobně bere brannou výchovu v dnešní době za přínos pro budoucnost mladých lidí, kteří se rozhodnou pro práci v armádě či u policie. A zdravovědu, tu samozřejmě uplatní všude.

Na pozvání Krajského vojenského velitelství Ostrava se Wolframu zúčastnil provozovatel laserové střelnice Marcel Žurovec. Dovezl i kolekci znehodnocených zbraní od kapesních pistolí až po lehký kulomet.

„Hovořím o základech bezpečné manipulace se zbraněmi i s jejich účelem, výhodami a nevýhodami," popisoval.

Děti byly podle něj až zaskočeny, když se dozvěděly, že například samopal Špagin váží s bubnovým zásobníkem na dvaasedmdesát nábojů okolo čtyř kilogramů.

„Není to jako v počítačové hře. Když jim dám zbraň do ruky, jdou do kolen. A to jim říkám, že jsou bez helmy a další vojenské výstroje," poznamenal Žurovec.

Brannou osvětu ocenil i porubský místostarosta, krajský zastupitel a předseda komise rady kraje pro bezpečnost a IZS Petr Zábojník.

„Máme tady generaci zcela nepolíbenou brannými dovednostmi… A odkud pak mají ozbrojené síly brát nové příslušníky," nechal se slyšet s tím, že Wolfram letos běží na celokrajské úrovni.

Po úterním ostravském oblastním kole do republikového finále postoupily týmy ZŠ Kosmonautů ze Zábřehu, ZŠ Porubská a ZŠ Aleše Hrdličky z Poruby.

„My sice skončili šestí z celkem dvaceti družstev, ale odnesli jsme si zajímavé vědomosti, které se mohou v životě hodit," shodli se účastníci ze ZŠ Komenského.

NENECHTE SI UJÍT

Army Day hold ozbrojeným silám Poprvé v historii se v Ostravě zítra uskuteční Army Day tedy den armády, jakým se v USA vzdává při sportovních akcích hold ozbrojeným silám a jejich službě vlasti.

Uskuteční se od 16 hodin v Arrows Parku v Porubě, představí se zde Krajské vojenské velitelství Ostrava, útvar 3068 Opava, střelnice Corrado a policisté i strážníci. Ukáží techniku, zbraně a nabídnou možnost si zastřílet, přinejmenším na laserové střelnici.

Od 19 hodin se hraje baseball Arrows Třebíč, do něhož hráči nastoupí v dresech inspirovanými armádními uniformami.