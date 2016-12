Sváteční tipy na víkend aneb Kam vyrazit o Vánocích v Ostravě a okolí?

/VČETNĚ PŘEHLEDU BOHOSLUŽEB, KONCERTŮ, PROGRAMU KIN A DIVADEL/ Vánoce, pro většinu lidí ty nejkrásnější svátky roku, jsou tady a s nimi i prodloužený víkend. Přinášíme tipy jak si je zpestřit v Ostravě a okolí.

Vánoční Masarykovo náměstí v centru Ostravy. Ilustrační foto.Foto: Archiv Deníku

Do zoo mají děti na Štědrý den vstup zdarma

Zoologická zahrada bude otevřená i na Štědrý den, kdy mají děti do 15 let vstup zdarma. „Připraven je speciální program: od 13.30 hodin speciální komentované krmení žralůčků v pavilonu Papua a od 14 hodin v pavilonu slonů," říká mluvčí Šárka Nováková.

Návštěvníci navíc mohou u vstupu zdarma požádat o krmivo a nakrmit volně žijící ptáky. Slunečnicová semínka či lůj si mohou lidé donést z domu a rozmístit do připravených krmítek.

Samotným návštěvníkům pak bude v restauraci Saola servírována hrachová polévka či krupicová kaše. Pavilony a pokladny se zavírají v 15 hodin, areál o hodinu později.

Betlémy na hradě

Lidé už tradičně mohou na Štědrý den zavítat na vyhlídkovou věž Nové radnice a naplno nasát vánoční atmosféru. Návštěvníci si zde mohou vyzkoušet vánoční tradice, jako je házení střevícem, pouštění skořápek po vodě nebo litím vosku zjistit, co je čeká v příštím roce. Nejen děti si mohou vyrobit poslední vánoční ozdoby na stromeček. Domů si mohou odnést i betlémské světlo.

Výstavu doplní koncert

V ostravském muzeu je nyní k vidění unikátní výstava korunovačních klenotů. Zájemci si ji budou moci prohlédnout až do března příštího roku. Během svátků je však muzeum pro veřejnost zavřeno. Prohlédnout si ji tedy můžete třeba ještě dnes od 9 do 17 hodin.

týden na výstavu Korunovační klenoty v dějinách světa nepřímo naváže koncert Vivat Carolus Quartus, který se uskuteční ve středu 28. prosince od 17 hodin v kostele Krista Krále v Ostravě-Svinově. Bravurní hra kytarového mága Štepána Raka a libozvučný jazyk český v podání Alfreda Strejčka vyzdvihnou výjimečnou osobnost Karla IV. a uzavřou letošní oslavy jeho 700. výročí narození.

Vstupenky na koncert lze zakoupit v pobočkách Ostravského informačního servisu.

Kdy si lze v Ostravě zaplavat?

Ještě dnes platí ve Vodním světě (Čapkárna) v Moravské Ostravě, v krytém bazénu v Porubě a v areálu Ještěrka v Bartovicích otevírací doba a ceník jako běžně v pátek. Na Štědrý den a první svátek vánoční budou zmíněné areály mít zavřeno. Už v pondělí na druhý svátek vánoční budou ale otevřeny od 9 do 19.30 hodin (Ještěrka do 19 hodin). Ve dnech 26. až 30. prosince bude stejná otevírací doba a v platnosti budou služby a ceník jako o nedělích. Na silvestra a Nový rok budou uvedené areály uzavřeny.

Karafiátovi Broučci v Divadle loutek

Jednu z vůbec prvních českých autorských pohádek napsal evangelický farář a pedagog Jan Karfiát v roce 1876. Divadlo loutek Ostrava uvedlo Broučky poprvé v roce 1999 a pro velký zájem o tento titul přichází s obnovenou inscenací. Představení se uskuteční v pondělí 26. prosince od 10 hodin.

SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY

OSTRAVA Půlnoční bohoslužby se chystají v kostelích či kaplích v Ostravě na Štědrý den 24. prosince v časovém rozpětí od 9 do 24 hodin. Výjimkami budou kostely ve Slezské, v Zábřehu, Výškovicích, Nové Vsi a Moravské Ostravě (sv. Václava) a kaple v Koblově. První štědrodenní mše se koná v 9 hodin v Kunčičkách. Další převážně dětské proběhnou od 15 a 15.30 hodin. Večerní pak ve 20.30 hodin (Vítkovice), 21 hodin (Hrušov, Heřmanice, Hošťálkovice, Michálkovice), 22 hodin (Krmelín, Kunčičky, Mariánské Hory, Moravská Ostrava sv. Josef, Plesná, Polanka, Poruba, Proskovice, Pustkovec, Stará Bělá, Třebovice) a 23 hodin (Přívoz, Zábřeh Duch Svatý). Klasické „půlnoční" připravují v Katedrále Božského Spasitele v centru a ve Svinově.

OPAVAKonkatedrála Nanebevzetí Panny Marie, 24. prosince, 22 hodin půlnoční mše svatá s doprovodem sboru, kostel Nejsvětějšího Srdce, Marianum, 25. prosince, 9 hodin mše svatá.

KRAVAŘEFarní kostel, 25. prosince, 10 hodin. Mši bude v přímém přenosu vysílat TV Noe.

HLUČÍNKostel sv. Jana Křtitele, 24. prosince, 15.30 a 22 hodin.

BRUNTÁLFarní kostel Nanebevzetí Panny Marie, 24. prosince, 22 hodin půlnoční mše svatá. Bruntálský betlém bude otevřen každý den od neděle 25. prosince 2016 do neděle 1. ledna 2017 (14 17 hodin), a vždy 15 minut před a 15 minut po každé bohoslužbě.

KRNOVKostel sv. Martina, 24. prosince, 22 hodin půlnoční bohoslužba. Krnov-Kostelec, 24. prosince, 22 hodin.

RÝMAŘOV24. prosince, 22.30 hodin.

VRBNO POD PRADĚDEM24. prosince, 22 hodin.

NOVÝ JIČÍNFarní kostel, 24. prosince, 23 hodin; 25. prosince, 7.30 a 10 hodin; 26. prosince, 7.30 a 10 hodin. Španělská kaple, 24. prosince, 15 hodin; 25. prosince 18.30; 26. prosince, 18.30 hodin.

FRÝDEK-MÍSTEKBazilika Navštívení Panny Marie, 24. prosince, 16 hodin a 22 hodin; 25. prosince, 8, 10 a 18 hodin; 26. prosince, 8 10 a 18 hodin. Kostel sv. Jana a Pavla ve Frýdku-Místku, 24. prosince, 15 a 24 hodin; 25. prosince, 8 a 10 hodin; 26. prosince, 8, 10 a 18 hodin.

KARVINÁKarviná-Fryštát, kostel. Povýšení sv. Kříže, 24. prosince, 22 hodin. Karviná-Doly, kostel sv. Petra z Alkantary, 24. prosince, 16 hodin.

ČESKÝ TĚŠÍNKostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, 24. prosince, 16 hodin (česky), 22 hodin (česky), 24 hodin (polsky).

PETROVICE U KARVINÉKostel Nanebevstoupení Páně v Dolních Marklovicích (dřevěný kostelík), 24. prosince, 22 hodin.

HAVÍŘOVKostel vs. Anny (katolický), 24. prosince, 22 hodin. Evangelický kostel v Havířově-Bludovicích, 24. prosince, 22 hodin. Havířov náměstí Republiky, 24. prosince, bohoslužba pod čirým nebem, 22 hodin

DIVADLOneděle

OSTRAVA, A. Dvořáka: Louskáček (16), J. Myrona: Španělská muška (16).



pondělí

OSTRAVA, A. Dvořáka: Je úchvatná! (16), J. Myrona: Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť (16).



KONCERTYpátek

OSTRAVA, Masarykovo nám.: Gajdošská muzika Bukoň (16), KLIMKOVICE, Jodová sanatoria: Vánoční písně a koledy (15).



sobota

KLIMKOVICE, Jodová sanatoria kolonáda: Vánoční koncert (14).



pondělí

OSTRAVA, Hudební klub Heligonka: Bastien a spol. (19), kostel Panny Marie Královny posvátného růžence v Hrabůvce: Vánoční koncert (17), Rock and Roll Garage Martinov: Štěpánská zábava s Rock and Roll Bandem Marcela Woodmana (20).

KINA pátek

OSTRAVA, Cinema City: Zpívej (14.50, 17.10, 18.10), Zpívej 3D (15.55), Collateral Beauty: Druhá šance (17.40, 19.30, 21.40), Manžel na hodinu (14.10, 16.10, 18.20, 20.30), Rogue One: Star Wars Story (14.20, 16.20, 17.20, 19.10, 20.20, 22), Rogue One: Star Wars Story 3D (15.10, 18, 20.50), Anděl Páně 2 (14, 14.40, 15.30, 17, 19), Fantastická zvířata a kde je najít (19.50), Inkarnace (21.20), Pařba o Vánocích (20.40), Trollové (14), Underworld: Krvavé války (22.30), Minikino: Fantastická zvířata a kde je najít 3D (17), Rogue One: Star Wars Story (19.30), ART kino DKMO: Pohádky pro Emu (14.30, 17, 19.30), CineStar sál 1: Rogue One: Star Wars Story (14.30, 17.30, 20.30), sál 2: Anděl Páně 2 (14, 16.15, 18.30), Pařba o Vánocích (21), sál 3: Zpívej 3D (13.50, 16.10), Fantastická zvířata a kde je najít (18.30), Collateral Beauty: Druhá šance (21.20), sál 4: Rogue One: Star Wars Story 3D (13, 15.50), Collateral Beauty: Druhá šance (18.40), Anděl Páně 2 (21), sál 5: Rogue One: Star Wars Story (13.50, 16.50, 19.50), sál 6: Manžel na hodinu (14.15, 16.30, 18.45, 21), sál 7: Anděl Páně 2 (13.15, 15.30, 17.45, 20), sál 8: Zpívej (14.30, 16.50, 19.10), Inkarnace (21.30), Luna: Anděl Páně 2 (15.30), Manžel na hodinu (17.45), Underworld: Krvavé války (20).



sobota

OSTRAVA, Cinema City: Zpívej 3D (11.10, 13.30), Zpívej (11.40, 14), Manžel na hodinu (14.30), Rogue One: Star Wars Story 3D (11, 11.30, 13.50), Rogue One: Star Wars Story (14.10), Anděl Páně 2 (11.50, 12.10, 14, 14.20), Fantastická zvířata a kde je najít (13.40), Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa (11.20), Trollové (12.30).



neděle + pondělí

OSTRAVA, Cinema City: Zpívej (ne-14.50, 17.10, 18.10, po-12.30, 14.50, 17.10, 18.10), Zpívej 3D (ne-15.55, po-15.50), Collateral Beauty: Druhá šance (17.40, 19.30, 21.40), Manžel na hodinu (ne-14.10, 16.10, 18.20, 20.30, po-13.10, 16.10, 18.20, 20.30), Rogue One: Star Wars Story (14.20, 16.20, 17.20, 19.10, 20.20, 22), Rogue One: Star Wars Story 3D (ne-15.10, 18, 20.50, po12.10, 15.10, 18, 20.50), Anděl Páně 2 (ne-14, 14.40, 15.30, 17, 19, po-12.20, 14.40, 15.30, 17, 19), Fantastická zvířata a kde je najít (19.50), Inkarnace (21.20), Pařba o Vánocích (20.40), Trollové (ne-14, po-11), Underworld: Krvavé války (22.30), Minikino: Anděl Páně 2 (po-15), Pohádky pro Emu (po-17), Monsieur Chocolat (po-19.30), ART kino DKMO: Pohádky pro Emu (ne-14.30, 17, 19.30), Manžel na hodinu (po-14.30, 17, 19.30), CineStar sál 1: Rogue One: Star Wars Story (11.20, 14.30, 17.30, 20.30), sál 2: Anděl Páně 2 (11.30, 14, 16.20, 18.40), Pařba o Vánocích (20.45), sál 3: Zpívej 3D (11.30, 13.50, 16.10), Fantastická zvířata a kde je najít (18.30), Collateral Beauty: Druhá šance (21.20), sál 4: Lichožrouti (10.50), Rogue One: Star Wars Story 3D (13, 15.50), Collateral Beauty: Druhá šance (18.40), Anděl Páně 2 (21), sál 5: Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa (11.30), Rogue One: Star Wars Story (13.50, 16.50, 19.50), sál 6: Manžel na hodinu (12, 14.15, 16.30, 18.45, 21), sál 7: Anděl Páně 2 (10.40, 13, 15.20, 17.40, 20), sál 8: Zpívej (12.10, 14.30, 16.50, 19.10), Inkarnace (21.30).

TIPY Z OKOLÍ

Kunín: Štěpánský koncert na zámku

Ani letos o vánočních svátcích nebude na zámku v Kuníně chybět tradiční Štěpánský koncert. Představí se na něm dvojice předních hudebníků, na violoncello zahraje Jan Škrdlík, na cembalo Kateřina Bílková a zpěvem je doprovodí Jiří Klecker.

Velký sál zámku tak rozezní skladby Antonia Vivaldiho, Johanna Sebastiana Bacha, Antonína Michny a dalších. „V době přestávky koncertu bude pro návštěvníky otevřena výstava Dědictví rodiny Schindlerů a také zámecká restaurace," doplnil kastelán Jaroslav Zezulčík s tím, že zájemci by si měli svá místa zarezervovat už s předstihem v pokladně zámku.

Koncert se uskuteční v pondělí 26. prosince od 17 hodin.

Štramberk: Živý betlém

Tradiční živý betlém s podtitulem Co se stalo v Betlémě… se uskuteční v pondělí 26. prosince v prostorách Národního sadu ve Štramberku. Podílet se na něm budou členové divadelních souborů, o hudbu se postará skupina Ogaři a štramberský dechový orchestr, předvede se také taneční skupina Dagmar Jurákové a zazpívají Mořic Jurečka a Věra Juračáková. Začátek je v 15 hodin.

Frýdek-Místek: Výstava betlémů

Josef Kleinwächter letos už počtrnácté vystaví betlémy ve své tiskárně v ulici ČSA ve Frýdku-Místku. V posledních čtyřech letech výstavu obohacují také řezbáři, kteří na etapy tvoří betlém s přívlastky města. Tiskař loni vystavoval přibližně 120 betlémů. Letos jich slibuje ještě více. Největší, který je dlouhý asi tři metry a vysoký přibližně jeden metr, má dokonce tři podlaží.

Skládá se ze sedmdesáti figur. Vyřezaný je z lipového dřeva. Nejmenším betlémem je asi centimetrová náušnice. Jelikož betlémy vystavuje v prostorách tiskárny, musí kvůli nim stěhovat i těžké stroje, z nichž některé váží přes jednu tunu. Výstavu betlémů si mohou lidé přijít prohlédnout v pondělí od 13 do 18 hodin, o den později pak od 10 do 18 hodin.

Krnov: Štěpánský pochod do Háje

Krnovští turisté se 26. prosince vydají do Háje, kde jejich kolegové pořádají už desátý ročník Štěpánského pochodu. Kdo chce vyrazit na sváteční vandr do Háje ve Slezsku, sraz je v Krnově na Hlavním nádraží v 7.43 hodin.