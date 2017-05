Tipy na víkend: Čertova Lhotka slaví narozeniny, zábavu chystá i Jih

Je tady poslední květnový víkend a s ním i naše tipy na akce v Ostravě a okolí.

Ostrava. Ilustrační foto.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Čertova Lhotka slaví narozeniny

Oslavy 110. výročí povýšení Mariánských Hor na město a zároveň 650. výročí od první písemné zmínky o Čertově Lhotce se zítra uskuteční v tomto městském obvodu. Slavnostní program začne v 10 hodin mší v kostele Panny Marie Královny, v rámci které zazní v podání pěveckého sboru skladby Antonína Dvořáka.

Hlavní program začne ve 13 hodin ve sportovních areálech u kostela Panny Marie Královny v ulicích Raisově a Ludmilině (areál lukostřelců a bývalé TJ Baník). Vystoupí děti ze škol a zájmových skupin v obvodu, ve 14 hodin přijede vyslanec císaře Františka Josefa s udělením statutu města, kterého za slavnostních salv z kanónu přijme starostka Liana Janáčková.

Následovat bude dobový program kabaret, kankán, kejklíři, komedianti, fakíři a další. Od 17 hodin budou předávána ocenění významným osobnostem obvodu a od 19.30 zahraje dobová kapela Clamortis. Po celou dobu bude pro návštěvníky k dispozici občerstvení z polní kuchyně, pro děti jsou připraveny hry, kolotoče a soutěže. V kostele bude probíhat výstava dobových fotografií. Vstup na akci je zdarma.

Oslavy pokračují také v neděli. Od 16 hodin vystoupí v kostele Panny Marie Královny vokální skupina Marika Singers

Slavnosti na Jihu

Slavnosti obvodu Ostrava-Jih se konají zítra a v neděli na bývalém fotbalovém hřišti v Zábřehu (u vodního areálu). Vstup je zdarma a program po oba dny začíná od 10 hodin. Bude tam Fit Park se sportovními hrami i klaun Hopsalín. Zítra vystoupí skupiny Šajtar, Legendy se vrací, Kabát Live Revival, v neděli pak Voxel, Václav Neckář & Bacily a Michal David Revival (Honza Bartoš a kapela Hec).

Český běh žen napíše pátou kapitolu

Milovnice běhu nejrůznějšího věku zaplaví v sobotu centrum Ostravy. Myslí na další metu a znovu propojí vlastní sportovní zážitky mimo jiné s oslavou dětského dne. Pátý ročník Českého běhu žen, unikátního atletického setkání inspirovaného podobným závodem ve Vídni, se uskuteční v sobotu 27. května v tradičním prostředí centra Ostravy u Nové Karoliny - více zde





Přiblíží středověk

Letos Ostrava slaví 750 let od první zmínky o městě, která se našla v závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schauenberku. Poddanské město olomouckých biskupů zažívalo ve středověku velký rozkvět. Byly zde založeny rybníky, několik mlýnů, od roku 1362 dostala Ostrava významné privilegium na konání 16denního trhu. To vše se mohou zájemci dozvědět na komentované prohlídce v neděli 28. května. Konat se bude od 10 a od 14 hodin. Sraz je u kostela sv. Václava, konec prohlídky u Slezskoostravského hradu. Vstupné pro dospělé je 80 korun, pro seniory, studenty, děti 50 korun. Zájemci se musejí předem rezervovat na stránkách www.ostravainfo.cz, na e-mailu: pruvodce@ostravainfo.cz či na tel. 602 712 920.

Opět pojedou historická vozidla DPO

Projížďky historickými vozidly ostravské městské hromadné dopravy se opět konají, přičemž tentokrát do terénu vyrazí zítra tramvaje a autobusy. Zájemce budou tramvaje vozit na trase z vítkovického nádraží na zastávku Zábřeh a zpět, autobusy pak po okružní trase z vítkovického nádraží přes Náměstí SNP a Dubinu zpět do Vítkovic.

Dášeňka v DLO

Divadlo loutek Ostrava se připojí k oslavám Mezinárodního dne dětí. Malí i velcí návštěvníci mohou tuto neděli strávit v divadle. Od 10 hodin uvidí představení Dášeňka, odpoledne na ně v amfiteátru a na alternativní scéně čekají tvůrčí dílny, soutěžní kvízy, beseda o loutkách nebo improvizační loutkové divadlo. Navíc se setkají s živými pejsky. Vstupenky na dopolední představení jsou za sto korun, diváci se ale mohou těšit na bonus v podobě slevy na další program Divadla loutek. Odpolední program je zdarma a není nutná rezervace.

TIPY Z OKOLNÍCH OKRESŮ:

Dobrovolníci uklidí Beskydy

Spolek Čisté Beskydy pořádá zítra třetí ročník nejrozsáhlejší úklidové akce v Beskydech, která nese název „Poděkuj horám". Vloni přilákal do lesů tisícovku lidí. Vysbírali přes 20 kontejnerů odpadu. Cílem je přilákat na jedenáct sběrných míst v Beskydech alespoň patnáct stovek lidí. Dobrovolníci, kteří se dostaví na sběrná místa v čase mezi 9. a 15. hodinou, dostanou pytle a můžou vyrazit libovolným směrem. Veškerý vysbíraný odpad ze sběrných míst svezou obce nebo provozovatelé rekreačních areálů na skládku. Za vynaložené úsilí získá každý sběrač malou pozornost na památku, dospělí obdrží kupon na pivo, které věnoval pivovar Koníček z Vojkovic. Zájemci budou opět slosovaní v tombole, jež se uskuteční v Čeladné, a to na Beskydské party Čistých Beskyd, která bude stejně jako loni tečkou za celodenní prací dobrovolníků. Akce od 16 hodin nabídne pestrý hudební program, zahraje skupina Fleret, ale také například mladý talentovaný zpěvák Tomás Bocek či youtuber Pokáč.

Řemeslníci na hradě Hukvaldy

Zájemci o historii a současnost řemesel, mohou zítra vyrazit na hrad Hukvaldy. Uvidí tam rytí do keramiky, zdobení perníků, výrobu svíček ze včelího vosku, řezbářství i drátkování s korálky. Ukázky se konají od 9 do 17 hodin.

Frýdek-Místek: Filmový den pro děti

V místeckých sadech Bedřicha Smetany se budou zítra od 15 hodin hemžit děti. Uskuteční se totiž Filmový dětský den. Na děti čekají tematické hry ze světa filmů a pohádek, vystoupení několika hudebních skupin, budou moci využít skákacího hradu, projet se na ponících nebo obdivovat um klaunů s balonky. Předpokládaný konec je v 19 hodin.

Dětský den v Bohumíně

Divadelním představením i narozeninovou show plnou soutěží a zábavy oslaví v neděli děti svůj svátek v Bohumíně. Od 14 hodin uvidí představení Kašpárek a Kalupínka, poté klauna Hopsalína a od 17 hodin pohádku O kašpárkovi. Balonkoví klauni je zabaví od 18.30 hodin. Na náměstí T. G. M. nebudou chybět ani skákací hrad, superskluz, autíčka či fotokoutek.

Cimbálovky Visegrádské čtyřky Hudební festival Setkání cimbálových muzik Valašského království hostí Frenštát pod Radhoštěm. Festivalové dny nabídnou folklórní hudbu z karpatského oblouku trojmezí Slovenska, Polska a Česka.

Festival si klade za cíl podporovat rozvoj dětských lidových muzik a propagovat lidovou kulturu a její zachování do budoucna. „Náš hudební festival se právě snaží tuto kontinuitu jedinečných a bohatých tradic udržovat a propagovat i rozvoj lidových tradic trojmezí Polska, Slovenska, České republiky a v současné době i zemí Visegrádské čtyřky," říkají pořadatelé.

Hudební festival Setkání cimbálových muzik Valašského království se poprvé uskutečnil v roce 2000 a letos začal již včera a potrvá do soboty 27. května.

Rohov: Česko-polský výšlap

Účastníci společného Nordic walkingového pochodu pro všechny generace se zítra sejdou ve 13 hodin u obecního úřadu a odjedou do Krzanowic, kde je na náměstí ve 14 hodin start. Sedmikilometrová trasa vede do Rohova, Strahovic a zpět do Krzanowic do cíle na místním hřišti. Ceny dostanou nejpočetnější rodina, nejstarší a nejmladší účastník. Výšlap zakončí posezení u ohně.

Kopřivnice: Koupaliště bude patřit tanci

Milovníci tanečních stylů si zítra přijdou na své. V areálu koupaliště v Kopřivnici se od 14.30 hodin uskuteční 10. ročník open air tanečního festivalu Šostýnská Venuše, který pořádá kopřivnické taneční studio Farridah. Vystoupení nabídnou styly od orientálního tance a jeho různých fusion stylů, přes flamenco, cikánský tanec, bollywood, poledance až po moderní styly street dance či zumbu. Hlavním tanečním hostem festivalu je tanečnice Latifah z Ostravy.

Karviná: Dolański Gróm

Polská legenda Dżem a česká kapela Wohnout budou hlavními hvězdami letošního ročníku hudebního festivalu Dolański Gróm. Vedle již zmíněných headlinerů zahrají také mladé polské kapely Siq a Akurat a představí se skupina Ampli Fire se zpěvákem Przemkem Orszulikem. Dolański Gróm se koná zítra v areálu loděnice v parku B. Němcové. Program nawww.grom.cz, na profilech akce na Facebooku a Twitteru. Vstupenky jsou k mání nawww.ticketportal.cz

Kobeřice: Koloběžky, na start!

Místní centrální park zaplní zítra od 16 hodin účastníci soutěžního odpoledne Koloběžkování. Součástí bude i volná jízda na kolečkových bruslích, připravená pro rodiče s dětmi. Zájemci si mohou koloběžku na místě závodění vypůjčit.

Tradiční sportovní den v Havířově

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov pořádá zítra tradiční sportovní den rodičů a dětí. Veřejnosti budou zdarma zpřístupněna všechna sportoviště včetně sportovních hal. Na ploše zimního stadionu budou k dispozici badmintonové hřiště, ping-pong a in-line dráha. Zájemci mohou přijít také na fotbalová hřiště, discgolfové hřiště ve Stromovce, šumbarské dopravní hřiště, minigolf nebo ragbyové hřiště, kde budou ukázky hry. Novou sezonu zítra zahájí také letní koupaliště, které rovněž nabízí první den vstup zdarma.

Jaroslav Svěcený ve Fulneku

Jeden z nejvýznamnějších současných českých houslistů Jaroslav Svěcený se po čtyřech letech vrací do Fulneku. V tamním chrámu Nejsvětější Trojice zahraje v neděli od 16 hodin skladby Antonia Vivaldiho, George Friedricha Händela, Johanna Sebastiana Bacha i své vlastní. Na cembalo ho doprovodí Jitka Navrátilová. Na koncert pořádaný spolkem Comenius Fulnek jsou vstupenky v předprodeji v Informačním centru ve Fulneku.

Opava: Běžecký závod s asistencí

Handicapované děti a mládež budou zítra hlavními aktéry asistovaného běžeckého závodu, ve kterém je vítězem každý účastník. Začíná od 10.30 v Městských sadech, každý tým tvoří šest běžců s jedním vozíčkářem a společně zdolají trať zhruba šest kilometrů. Celkem se poběží čtyři závody.