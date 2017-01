Tipy na víkend: Dolní oblast ovládnou běžkaři, Lysou horu vytrvalci

Předposlední lednový víkend nabídne v regionu pestrý program. Přinášíme tipy, kam vyrazit.

Beskydy v zimě. Ilustrační foto.Foto: Deník/Pavel Sonnek

City Cross Sprint v Dolní oblasti

V areálu bývalých železáren v Dolní oblasti Vítkovic se zítra uskuteční pátý ročník lyžařského závodu City Cross Sprint. Kromě samotného měření sil nejrychlejších běžkařů bude k vidění také biatlonová exhibice, které se zúčastní například i olympionici Vavřinec Hradílek, Jiří Prskavec či David Svoboda.

Chybět nebude ani autogramiáda fotbalistů Baníku Ostrava, hokejistů Vítkovic či Davida Moravce. Akce začíná závodem dětí ve 14 hodin a vstup je zdarma - více zde.

Projekt zpěváka z Neurosis

Last minute gig, neboli Koncert v poslední minutě! Tak hovoří v klubu Barrák o vystoupení zpěváka amerických pionýrů post-metalového žánru Neurosis Scotta Kellyho s jeho hudebně experimentátorským projektem Mirrors for Psychic Warfare. Zajistit tuto událost se totiž podařilo doslova na poslední chvíli. Uskuteční se v neděli od 20 hodin, představí se na ní také München Konflikt, Illegal Illusion a Sandford Parker.

Zimní běhání na Landeku

Šestým ročníkem zimního crossového závodu startuje v neděli v Petřkovicích Moravskoslezský běžecký pohár (MBP) 2017 a česko-polský pohár RYBOST. Landecká 10 se běží z jižní strany tohoto kopce a trasa vede areálem hornického skanzenu s Dolem Anselm. Prezentace i start je u hospody U Sněhoty. Děti mají svůj krátký běh v 10, ostatní v 11 hodin. Kdo si z dospělých netroufá na „desítku", může zkusit pětikilometrovou trasu.

Zimní běh v Komenského sadech

Běžecký závod na 8km a 4km Winter Run Ostrava se uskuteční v Komenského sadech v centru Ostravy v sobotu ve 12 hodin. Zázemí akce je ve Vodním světě Sareza. Zde budou připraveny šatny a zázemí akce.

Přečtěte si také: K návyku zvanému běh přivedli už přes sto lidí

Čtení pro děti v centru Ostravy

Sobotní dopoledne můžete strávit pohodově se svými ratolestmi i v centru Ostravy. V prostorách PANTu se v sobotu od 10 hodin uskuteční čtení pohádek pro děti různého věku, po kterém se bude promítat krátký animovaný film. Děti se ponoří do pohádkového světa a rodiče si mohou zatím odpočinout u dobré kávy v kavárně.

Přívoz pod kloboukem

Ostravská výtvarnice Lenka Kocierzova se společně s dalšími zájemci o příběhy starého Přívozu v sobotu vydá do této ostravské čtvrti. Pokud máte zájem poznat část Ostravy v odlesku dějin a osudy Přívozanů, kteří se nesmazatelně zapsali do historie svého krásného města, sraz je v 15 hodin na Náměstí Svatopluka Čecha před vstupem do kostela.

Jednou větou…

● Klub Art v Opavě rozezní zítra od 20 hodin členové punkrockového seskupení Staré pušky.

● Spontánní tanec s živou hudbou se uskuteční v neděli 22. ledna od 18 hodin v Klubu Hlubina ve Vítkovické ulici v Ostravě.

● Nedělní blešák s oblečením, dobrou kávou a příjemnou atmosférou můžete navštívit 22. ledna od 15 hodin ve Starké Aréně na Masarykově náměstí v Ostravě.

Mohlo by vás zajímat: Česko svírá silný mráz. Výstraha platí pro celé území do sobotních 10 hodin

TIPY Z OKOLNÍCH OKRESŮ

Ostravice: Extrémní závod je o víkendu

Adidas 24 hodin na Lysé hoře, tedy známý extrémní vytrvalostní závod, má před sebou další ročník. Stovky závodníků odstartují v sobotu 21. ledna v 11 hodin v areálu pily v Ostravici.

„Tou nejdůležitější novinkou je to, že jsme žádnou zásadní změnu nedělali," shrnul pořadatel Libor Uher. Atraktivních změn ale dozná cílový prostor přibude zastřešený stan pro diváky, venku si bude možné zakoupit občerstvení a parkoviště u pily bude hlídané. „A to není vše. Každý, kdo alespoň třikrát vystoupá na Lysou horu a ukončí okruh, si může vyzvednout připínací ,placku' s počtem výstupů. Dvojice musí pro získání ,placky' ukončit okruh minimálně šestkrát," dodal Libor Uher.

Do Kopřivnice se vrací závody na ploché dráze

Milovníci závodů na ledové ploché dráze se konečně dočkali. Na Větřkovickou přehradu se po pěti letech znovu vrací divácky atraktivní závody. V neděli (od 13 hodin) se tam totiž pojede MČR jednotlivců na ledě.

„Do Kopřivnice se všichni závodníci nesmírně těší, protože je tam velký hlad po ploché dráze. Vždycky se tam schází hodně diváků a na tamní přehradě je navíc dobrá viditelnost a bezpečnost," řekl předseda Svazu ploché dráhy ČR Petr Moravec - více zde.

Tichá: Jubilejní Tichavský tuleňAni v letošním roce nebudou milovníci zábavy ochuzeni o tradiční akci s netradiční podívanou nazvanou Tichavský tuleň. Jubilejnímu dvacátému ročníku, který pořádá hnutí Techtle-Mechtle, bude v obci Tichá patřit nadcházející víkend. Stejně jako v uplynulých letech se zájemci z řad mužů a žen sejdou u splavu pod kostelíčkem, aby se pokusili překonat suchou nohou říčku Tichávku. Někteří odvážlivci dokonce na dřevěnou kládu vystoupí v neděli 22. ledna po poledni tak, jak je pánbůh stvořil.

Tulenímu ráchání ve vodě však bude v sobotu předcházet bohatý program v místním kulturním domě. Návštěvníci se mohou od 16 hodin těšit například na cestovatelskou besedu Na kole kol světa s umělou srdeční chlopní v podání Jaroslava „Šneka" Krále, na povídání Vojtěcha Hlásného a jeho otce o dobrodružné cestě po stopách ruských legií do Vladivostoku na starých Čezetách nebo na vozíčkáře od Brna a jejich Doteky Himalájí. O hudební zpestření se postarají Tomáš Háček nebo devítiletá houslistka Bohdanka, chybět však nebude ani komponovaný pořad mapující historii Tuleně. Na své si přijdou také příznivci divadla. Těm herci z brněnského divadla Kufr a kohout sehrají na motivy libanonských pohádek improvizované představení Příběhy ze země cedrů.

Opava: Od víkendu k víkendu

Zájemci o šálek čaje a kulturní program zavítají tento a příští víkend do barevné mongolské jurty, umístěné vedle Obecního domu. Pro zájemce v ní budou tento i příští víkend připravené přednášky, autorská čtení a koncerty. Tento víkend bude jurta veřejnosti otevřená od 10 do 18 hodin, příští sobotu od 10 do 14 a v neděli od 10 do 13.30 a od 15.30 do 16 hodin.

Čí pálenka zachutná nejvíc?

Jeseník nad Odrou-Hůrka - Soutěž O nejlepší horeckou pálenku připravují na sobotu 21. ledna v Hůrce, místní části Jeseníku nad Odrou. Koštovat se bude od 16 hodin v sále Kulturního domu Hůrka. Zájemci, již se chtějí do soutěžního klání také zapojit, musí do poledne 21. ledna doručit vzorek své pálenky o objemu alespoň 0,5 litru spolu s přihláškou, v níž soutěžící uvede jméno vlastníka, druh pálenky, rok a místo vypálení, Danielu Glogarovi do místa s číslem popisným Hůrka 55. „Hodnotit soutěžní pálenky bude každý z příchozích občanů, který dostane hodnoticí list a postupně bodově vyplní každý soutěžní vzorek," popisují postup soutěže pořadatelé s tím, že výsledky budou známy v sobotu večer. Po 20. hodině bude následovat volná zábava s neřízenou degustací všech soutěžních vzorků.

Karviná: Na Zámku Fryštát si můžete prohlédnout Turínské plátnoKopie tzv. Turínského plátna, do něhož mělo být zabaleno Kristovo tělo po sejmutí z kříže, je od tohoto týdne k vidění na Zámku Fryštát.



Plátno je vystaveno v samostatné místnosti se zatemněnými okny a speciálním osvětlením. Plátno bylo objeveno v roce 1999 v kapli svatého Kříže v kostele Broumovského kláštera. „Ve dvou dalších místnostech jsou informace o Broumově a cestě plátna do kláštera, v další o plátně samotném a souvislostech ukřižování Ježíše Krista. Výstava je zajímavá i pro ty, kdož historii objevu plátna nebo příběh ukřižování neznají," říká Ingrid Szczypková z karvinské radnice, která exkluzivní výstavu Turínského plátna v Karviné iniciovala a domlouvala. Tato církevní relikvie totiž dosud ještě nikdy neopustila klášter.



Návštěvní dny výstavních prostor v hlavní budově zámku jsou vždy od úterka do neděle v době od 10 do 17 hodin. Otevřeno bude až do Velikonoc.



* Turínské plátno (originál) je v dómě v Turíně od roku 1578 a je považováno za pohřební rubáš Ježíše Krista. Na lněné látce je otisk muže pouhým okem rozeznatelný při pohledu z větší vzdálenosti. Ve skutečnosti jde o projekci (jakýsi první negativ). Plátno má rozměry 436 x 110 cm.

Slalomová trať pro veřejnost

Karlov pod Pradědem - Poměřit si své síly s ostatními lyžaři mohou o víkendu zájemci na svahu ve středisku Ski Aréna Karlov v Malé Morávce v Jeseníkách. K prověření sportovních zdatností a jezdeckých dovedností je zde slalomová trať, stačí odstartovat a zjistit, za jak dlouho ji pokoříte. Lyžaři si zde mohou přijít zazávodit nebo jen tak rekreačně vyzkoušet slalom. Vždy čerstvě připravená slalomová trať bude o víkendu čekat na návštěvníky podél sjezdovky Katrák. Start je pod terasou skibaru U Ježoura. Závody pro zájemce zde proběhnou v neděli od 11 do 12.30 hodin, před a po závodech je pak trať otevřena pro všechny lyžaře.

Rybí: Karetní turnaj už počtrnácté

Pohostinství Beseda v obci Rybí zaplní v sobotu 21. ledna milovníci karetních her. Uskuteční se tam totiž již čtrnáctý ročník Mistrovství ve volu nesoucí název Memoriál Petra Kvity. Startovné pro jednoho hráče, a to včetně občerstvení, je 100 korun. Prezentaci účastníků naplánovali pořadatelé mezi 8. a 9. hodinou ranní.

Trojanovice: Premiéra Rekovické koulovačky

Pořádná sněhová bitva se tento týden uskuteční v areálu na Horečkách na pomezí Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic. Třetí lednová sobota zde bude totiž patřit historicky první Rekovické koulovačce. Všechny, kteří zde dorazí, čeká Bitva o dobytí rekovické vlajky, souboj mezi dospělými a dětmi a také soutěž o nejhezčího sněhuláka. „Rozdělení armád bude podle schopností a věku," informují organizátoři. Děti se mohou těšit na ceny z Ledového království, na zahřátí samozřejmě nebude chybět horká čokoláda a punč a svařené víno pro dospělé. Na místě si mohou návštěvníci upéct na plotně placky. Kdo má zájem se koulovačky zúčastnit, je třeba to nahlásit na telefonní číslo 733 443 256. Akce začne v sobotu 21. ledna ve 13 hodin.