Tipy na víkend: Hradní slavnosti, bojová umění i zahájení lázeňské sezony

Stále váháte, kam vyrazit o nadcházejícím víkendu? Přinášíme tipy Deníku na víkendové akce v Ostravě a okolí.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Hradní slavnosti

U příležitosti 13. výročí otevření Slezskoostravského hradu se ve dnech 13. a 14. května 2017 uskuteční tradiční Hradní slavnosti. Návštěvníci se mohou těšit na pestrý program, ve kterém se představí různorodé umělecké a kulturní žánry – barokní tance, divadlo komedie deľarte, dragouni, historická muzika, kejklíři a komedianti či kanonýři.

Pro návštěvníky bude připravena ukázka práce mistra popravčího, mohou si osahat a vyzkoušet některé z mnoha mučicích nástrojů - palečnice, cejchovadla a meč. Zájemci se budou moci nechat vyfotografovat v dobových kostýmech nebo spolu s rytíři v plátových zbrojích. Děti se mohou těšit na soutěže nebo na představení s koňmi. Program se koná na třech scénách, které propojí tradiční stylový jarmark.

Hrad bude otevřen v sobotu 13. května od 10 do 21 hodin a v neděli 14. května do 10 do 18 hodin.

Dům umění oslaví výročí volným vstupem

Od zpřístupnění Domu umění (výstavní budovy Galerie výtvarného umění v Ostravě) veřejnosti uplyne v sobotu 13. května 2017 uplyne 91 let. Galerie pro tuto příležitost připravila celodenní program, který začne v 10 hodin volným vstupem na všechny expozice a bude pokračovat ve 14 hodin komentovanou prohlídkou výstavy o prvním řediteli Domu umění Aloisi Sprušilovi a jeho činnosti.

„Přijďte si poslechnout jednoho z kurátorů Petra Gábu, který vás velmi poutavým způsobem provede výstavou o Aloisi Sprušilovi, prvním řediteli Domu umění, a povypráví o jeho kontaktech s významnými umělci první poloviny dvacátého století. Představeno bude také několik uměleckých děl, o něž Alois Sprušil galerijní sbírku za svého působení rozšířil," zve na akci Kateřina Mertha, mluvčí Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO).

Návštěvníci galerie si budou moci prohlédnout výstavy Trvalý odkaz budoucnosti / Alois Sprušil a sbírky 1926–1946, architektonické výstavy mezinárodního festivalu Archikultura 2017 s názvy Zpřístupněná místa a Aaltova příroda nebo dlouhodobou expozici Tradice v proudu modernity.

Další volné vstupy si mohou návštěvníci galerie využít hned v neděli 14. a ve čtvrtek 18. května 2017 v rámci Mezinárodního dne muzeí.

Bojová umění v Trojhalí Karolina

Den plný bojových umění a sportu pro celou rodinu pořádá v sobotu 13. května 2017 v prostorách ostravského Trojhalí Karolina karvinské sdružení bojových umění Survival S Kung-fu Karviná. Vstup je zdarma. Začátek je v 9.30 hodin.

Pod názvem Dragon Cup se skrývá nejen celodenní festival bojových umění a sportu, ale také otevřené mistrovství světa v bojových uměních. Soutěže se zúčastní 220 bojovníků z Evropy, Asie, Afriky a USA. Hlavním hostem bude shaolinský velmistr Shi Yan Xu. Program je sestaven jako zábava pro celou rodinu, k vidění tu budou zbraně tradiční i fantasy, zapojeny jsou i Armáda a Policie ČR, střelnice Corrado, připravena je soutěž ve venkovním posilovacím cvičení – workoutu, nebo výstava luxusních závodních aut. Exhibiční zápas je naplánován od 18 hodin.

Turnaj Draka je pak otevřené mistrovství světa v bojových umění, v rámci kterého uvidíte soutěže jak v tradičních disciplínách, tak v řešení sebeobranných situací. Soutěž je ve volném stylu, takže budou k vidění zápasy mezi různými školami bojových umění.

Daruj hadry do Adry…

Přineste o tomto nebo příštím víkendu od 11 do 19 hodin do OC Forum Nová Karolina staré oblečení nebo starou obuv ndo charitativní sbírky pro humanitární organizaci ADRA. Za dva kusy čistého a nepoškozeného svrchního oblečení nebo bot vydá obchodní centrum dárkovou kartu v hodnotě 100 korun. Za dva víkendy tak může každý, kdo se zúčastní a zaregistruje ve sběrném místě vedle obchodu Blažek, získat karty za dvě stovky.

Ty bude možné využít při nákupech v obchodním centru po celý rok. Záštitu nad akcí Daruj hadry do ADRY převzal známý návrhář Osmany Laffita. Zítra odpoledne profesionální kadeřníci a stylisté promění zevnějšek osoby vybrané organizací ADRA. Na její proměně se bude radou i asistencí při volbě vhodného oblečení podílet právě také Osmany Laffita.

Výprodej šatníku

V Kulturním centru Cooltour na Černé louce v Ostravě se v sobotu 13. května 2017 uskuteční tradiční bazar oblečení. Akce se koná od 14 do 18 hodin a návštěvníci akce se mohou opět těšit na ty nejvychytanější kousky jarní či letní skříně.

Víkend na věži Nové radnice

U příležitosti svátku Dne matek se v sobotu 13. května 2017 uskuteční v pobočce Ostravského informačního servisu v 6. patře věže Nové radnice tvůrčí dílna, ve které si budou moct děti vyrobit malé dárky pro své maminky. Akce se koná od 10 do 17 hodin.

Vyhlídková věž je otevřena denně od 9 do 19 hodin, vstupné je pro dospělé 60 korun, pro děti, studenty a seniory je vstupné 40 korun.

Procházka Přívozem

Ostravský informační servis pořádá v neděli 14. května 2017 komentovanou procházku městskou částí Přívoz. Zájemci si během prohlídky projdou náměstí Svatopluka Čecha, na kterém stojí kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, zjistí, kde se dříve nacházela radnice či židovská synagoga a také například, kde dodnes stojí jedna z nejstarších přívozských lékáren. Prohlídka se uskuteční od 10 a od 14 hodin.

Začátek bude před budovou hlavního vlakového nádraží, konec prohlídky u Muzea Mlejn. Vstupné pro dospělé je 80 korun, pro seniory, studenty, děti 50 korun. Na prohlídku je z důvodu omezené kapacity nutné se předem rezervovat na stránkách www.ostravainfo.cz, na e-mailu: pruvodce@ostravainfo.cz či na tel. čísle 602 712 920.

Do Ostravy přijel cirkus Bernes. Láká na bohatý program

Na ostravské výstaviště na Černé louce přijel cirkus Bernes. První představení začíná už v pátek v 17 hodin, další jsou naplánovaná na sobotu od 15 a v neděli od 11 hodin. Cirkus bude v Ostravě až do neděle 21. května. V pondělí a úterý má volný den, ale od středy do pátku se opět představí divákům od 17 hodin, v sobotu se začne v 15 a v neděli v 11 hodin.

V průběhu programu diváci uvidí například akrobacii na volných žebřících, nožního žongléra či přízemního akrobata, jehož umění bylo oceněno zlatou medailí na světovém festivalu v Paříži. Připravena je i drezura opic, poníků, pštrosů, velbloudů a dalších zvířat. V této souvislosti je nutné uvést, že cirkus Bernes se pyšní i jediným volným výcvikem pěti ušlechtilých fríských královských koní v České republice. A co by to bylo za cirkus, ve kterém by publikum svými roztomilými kousky v manéži nepobavili klauni? Bernes je samozřejmě má také, a dokonce ve španělském stylu…

Historie cirkusu Bernes sahá až do počátku třicátých let minulého století. Jeho zakladateli byli Ludvík a Anna Berouskovi. Principál Ludvík Berousek byl pátou generací tohoto slavného rodu a měl celkem deset potomků, kteří svým uměním dokázali rozšířit malý cirkus ve velkolepý podnik.

Večer ve stylu thrash metal

Na pěkně divoký večer to vypadá tuto neděli v ostravském klubu Barrák, kde koncertují američtí Lich King, australští Hidden Intent a polští Tester Gier.

Všechny tyto tři kapely totiž produkují ostrý thrash metal ještě ze „staré metalové školy". Začátek tohoto jistě přitažlivého koncertu je v 19 hodin.

TIPY Z OSTATNÍCH OKRESŮ

Karviná: Lázně zahajují sezonu

Tradiční akci k zahájení lázeňské sezony s názvem Otevírání pramenů si na zítřejší odpoledne připravily karvinské Lázně Darkov. Kulturní odpoledne začne v 15 hodin v lázeňském parku v Karviné-Hranicích, kde se představí například mažoretky Juventusu, Felix Slováček a v 17 hodin začne houslová show Jiřího Erlebacha. Chybět nebudou soutěže, atrakce pro děti a občerstvení.

Opavsko: Arboretum se otevírá veřejnosti

Arboretum nabízí návštěvníkům víkend plný zábavy. Zítřejší část začíná v 11 hodin komentovanou prohlídkou s výkladem zkušeného dendrologa a bývalého ředitele arboreta Miroslava Franka. Od 14 a 16 hodin následuje ve výstavním prostoru nad bufetem přednáška Lukáše Číhala s názvem Přehlížený svět mechorostů a od 15 hodin zazpívají přítomným posluchačům pěvecké sbory Stěbořice, ZŠ sv. Ludmily a chlapecký sbor ZŠ Vrchní vedený Karlem Kosterou.

V neděli začíná od 11 hodin druhá komentovaná prohlídka arboreta. Pro děti budou oba dny k dispozici zábavné hry kuličky, kroket nebo petanque, i zajímavé soutěže o zajímavé ceny. Zájemci si rovněž mohou vyzkoušet své znalosti z oboru botaniky a zoologie. Kulturní program doplní nabídka regionálních potravin a výrobků.

Hukvaldy: Na hradě se bude hrát i divadlo

Návštěvníci hradu Hukvaldy se zítra můžou těšit kromě prohlídky celého areálu na průřez tvorbou divadelně šermířské společnosti Divadlo Bez Střechy Ostrava, které letos oslaví již 20. výročí na komediantské scéně, a jehož doménou jsou autorská divadelně-šermířská představení. Vystoupení jsou na programu od 10.30, 12.30, 14.30 a 16.30 hodin. Hrad je v květnu otevřen od 9 do 18 hodin, ale jako obvykle mimo pondělí, kdy je zavřeno.

Hlučínsko: Rybáři se budou činit

Ryby nečeká tento víkend nic moc příjemného, protože mladí rybáři do 15 let vyrazí s pruty a budou je vytahovat z vody. Kravařské rybářské závody začínají u sportovního rybníka zítra od 7 hodin a zájemci o rybolov v Budišově nad Budišovkou začnou ze stejného důvodu opouštět své domovy a vydají se v neděli k vodě, kde začnou závody od 8 hodin.

Studénka: Návrat do dob monarchie

Zámecká zahrada ve Studénce se spolu se svými návštěvníky vrátí v čase o desítky let nazpět. Událost nazvaná Staré dobré časy přinese pro malé i velké program, který připomene, jak se žilo za dob Rakouska-Uherska. Uskuteční se už dnes od 17 hodin s tím, že program ve 20 hodin okoření také ohňové kejklování. Vstup je zdarma.

Víkend ve Studénce bude jinak ve znamení hudby, v sobotu rozehraje Dělnický dům Jarní koncert Tamburašského souboru Brač, jehož speciálním hostem bude novojičínský sbor Ondráš. Koncert začne v 18 hodin a vstupné bude 90 korun. Druhé hudební vystoupení se uskuteční v neděli od 16 hodin v kostele Všech svatých. Na programu slavnostního koncertu k 25. výročí založení místní charity budou skladby a písně českých i světových skladatelů a lidové písně v úpravách pro smíšené sbory, které ztvární Pěvecký sbor Bílovec pod taktovkou dirigenta Jiřího Šikuly. (ann)

Nový Jičín: Náměstí čeká atraktivní podívaná

Kulisy novojičínského historického Masarykova náměstí v sobotu 13. května poslouží hasičům, kteří se zde zúčastní krajského kola soutěže ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel.

Netradiční podívané bude předcházet předávání medailí za věrnost profesionálním hasičům z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK), slib hasičských nováčků HZS MSK. „Slavnostní program zahájí od 9 hodin předávání medailí za věrnost 3. a 2. stupně 10 a 20 let, profesionálním hasičům z HZS MSK za účasti významných zástupců kraje, měst i složek integrovaného záchranného systému. Celkem by mělo být dekorováno bezmála osm desítek „věrných" profesionálních hasičů. Svůj slib zde vykoná 27 hasičských nováčků, kteří nastoupili do HZS Moravskoslezského kraje během loňského a letošního roku," upřesňuje Petr Kůdela, mluvčí HZS MSK.

Opava: Víkend s olympioničkami

Který příznivec beachvolejbalu chce na vlastní oči vidět mediálně proslavené účastnice olympiády v Riu Markétu Slukovou a Barboru Hermannovou, bude mít tento víkend příležitost. Obě sportovkyně se zúčastní mezinárodního turnaje mužů a žen Staropramen Cool Super Cup, ve kterém se utkají i další české špičkové páry a dvojice z Polska, ze Slovenska, z Itálie a Rakouska. Turnaj se uskuteční zítra od 9 hodin na Horním náměstí i v Beach centru na Kolofíkově nábřeží a v neděli od 10 hodin na Horním náměstí.

Karviná: Závody autíček

Nejen pro milovníky aut a autíček na dálkové ovládání je připravena soutěž, která se uskuteční v neděli od 14 do 17 hodin v Loděnici parku Boženy Němcové. Soutěž je rozdělena do čtyř kategorií: děti 1. až 5. třída, děti 6. až 9. třída, amatéři a profesionálové. Soutěžit se bude ve slalomu a překážkové dráze. Součástí akce bude výstava autíček, RC modelů a exhibičních modelů.

Bystřice: Ke Dni obce zahraje Olympic

Obec Bystřice zve na Den obce, který se uskuteční zítra v areálu před bazénem. Program začne v 15 hodin, návštěvníci se v průběhu odpoledne a večera můžou těšit například na dechovou hudbu nebo vystoupení bystřických talentů a spolků. Hlavní bod přijde na řadu od 20 hodin, kdy zahraje skupina Olympic. Vstupenky vyjdou na 50 korun.

ZA HRANICEMI KRAJE

Jeseník: Zahájení lázeňské sezony s parním vlakem

Zahájení lázeňské sezony pro Jeseník bývá největší akce roku. Tentokrát sem navíc doveze návštěvníky ze Šumperska a Olomoucka parní vlak. Mezi hlavní taháky třídenního maratonu akcí patří vystoupení slovenské zpěvačky Kristíny a lídra skupiny Lucie Davida Kollera.

Samotné oficiální zahájení sezony je naplánováno v areálu lázní na zítřek od 13. hodin. Tahákem pro řadu lidí bude parní vlak, který do Jeseníku dorazí po třech letech.

Vítání léta ve Velkých Karlovicích

S příchodem teplejšího počasí opět startuje sezona grilování. Speciální program k této příležitosti připravuje na sobotu 13. května také hotel Horal ve Velkých Karlovicích.

Zdejší grilovací terasa se právě v sobotu slavnostně otevře návštěvníkům a v rámci akce Vítání léta nabídne pestrý program s ochutnávkami. Terasa na Horalu bude do konce června otevřena příležitostně podle počasí, o prázdninách bude nabízet grilované speciality pravidelně každý víkend.