Tipy na víkend: Ostravský kompot, lesníci v Bělském lese, olympiáda a další

/FOTOGALERIE/ Kam vyrazit o nadcházejícím víkendu v Ostravě a okolí? Pokud ještě nemáte program, pak se nechte inspirovat našimi tipy. Opět je z čeho vybírat.

Ostravský kompot pro malé i velké

První ročník nového rodinného festivalu vytvořeného výhradně a jen Ostravany se uskuteční už tuto neděli 21. května od 10 do pozdních večerních hodin v Trojhalí Karolina v moravskoslezské metropoli.

Přinese nejenom vystoupení ostravských kapel, zdejší divadelních souborů, ale také řadu atrakcí pro malé děti, adolescenty, jejich rodiče a rovněž pro seniory, dále nabídne místní občerstvení. A přestože je tento festival pojímán jako ryze ostravský, jsou na něm vítáni návštěvníci odjinud. Vstup na festival je volný. Festival se koná za každého počasí, je připravena „suchá" i „mokrá" varianta.

A proč dostal festival název Ostravský kompot?

„V Ostravě, ve městě s energickými a přímočarými lidmi, v minulosti nežili jenom horníci. Často se totiž zapomíná na jejich ženy, mamky, babičky a tetičky, které na tyhle muže čekaly, připravovaly jim večeře, svačiny a třeba zavařovaly kompoty, kterými je sladce odměňovaly u nedělního oběda…," uvedl Jan Rušaj, ředitel festivalu Ostravský kompot.

Lesníci zvou do svého areálu

Lesní technika v akci, koňské taxi, práce s motorovou pilou, lanové překážky, cvičení dravci. I to čeká zítra v ostravském Bělském lese na návštěvníky dobrodružného programu pro děti i dospělé. Koná se od 9 do 14 hodin přímo v areálu společnosti Ostravské městské lesy.

Židovská muzika v Třebovicích

Tradiční židovská muzika klezmer a chasidské písně zazní v neděli v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Třebovicích. Od 16 hodin se zde představí vokální soubor Noach a klezmerové duo pod vedením Tomáše Novotného. Vstupné je dobrovolné.

Svinov pořádá svou olympiádu

Před kostelem Krista Krále ve Svinově se zítra uskuteční Svinovská olympiáda. Ve 14 hodin bude zapálen olympijský oheň. Soutěže Farmářské závody, jízdy malých i velkých na koloběžce, stříkání vody na terč, střelba ze vzduchovky, házení udicí, hra cornhole. Doprovodný program tvoří jízdy na ponících, prohlídky hasičského auta, kvizy, soutěže i malování olympijského maskota.

Poběží se i maraton

V přírodě okolo Jistebnických rybníků i Polanecké nivy povede zítra trať běžeckého závodu. Pořadatelé ho sice nazvali Jistebnický půlmaraton, nicméně nabízí také možnost absolvovat kratší čtvrtmaraton i „královskou" maratonskou distanci. Zejména pro děti bude připraven necelé čtyři kilometry dlouhý běh v Galerijí ulici.

„Program v jistebnickém sportovním areálu je už od 10 hodin, kdy zahájíme dětskou olympiádu," zvou pořadatelé s tím, že hlavní závody startují po poledni. Od 14.30 bude doprovodný program pro děti a od 20 hodin pak večerní párty včetně turnaje v šipkách.

Daruj hadry do Adry

Přineste o tomto víkendu od 11 do 19 hodin do OC Forum Nová Karolina staré oblečení nebo starou obuv. V prvním patře se koná charitativní sbírka ve prospěch humanitární organizace ADRA, o. p. s. Za dva kusy čistého a nepoškozeného svrchního oblečení nebo bot vydá obchodní centrum dárkovou kartu v hodnotě 100 korun. Ty bude možné využít při nákupech právě v obchodním centru po dobu jednoho roku. Záštitu nad celou akcí Daruj hadry do ADRY převzal známý návrhář Osmany Laffita.

Zvláštní vlak na koncert KISS

KISS Expres pojmenovaly České dráhy zvláštní vlak, který vypraví z Bohumína do Brna přes Břeclav na sobotní koncert americké hardrockové legendy. A také zpět. Z Bohumína vyjede KISS Expres ve 13.50, na ostravském hlavním nádraží bude ve 14 hodin a z Ostravy-Svinova vyjede ve 14.08 hodin. Příjezd do Brna má naplánován na 16.40. Zpět z Brna, opět přes Břeclav, odjíždí v neděli v 0.30 hodin. KISS vystoupí na brněnském výstavišti.

Cirkus Bernes až do neděle

Na ostravském výstavišti Černá louka láká na svá představení cirkus Bernes, který zde má postaveno své šapitó až do neděle 21. května. Ode dneška až do pátku se představí divákům od 17 hodin, v sobotu v 15 a v neděli v 11 hodin. V programu diváci uvidí například akrobacii na volných žebřících, nožního žongléra či přízemního akrobata, jehož umění bylo oceněno zlatou medailí na světovém festivalu v Paříži. Připraveny jsou i drezury opic, poníků, pštrosů, velbloudů a dalších zvířat. Cirkus Bernes se pyšní také jediným volným výcvikem pěti ušlechtilých friezských královských koní v České republice. Historie cirkusu Bernes sahá až do počátku třicátých let minulého století. Jeho zakladateli byli Ludvík a Anna Berouskovi. Více na www.bernes.cz.

ZOO: Den pro binturongy

Víte, jak vypadá zvíře s tak podivným jménem? Jedná se opravdu o šelmu, když v jeho jídelníčku převládá rostlinná strava a má chápavý ocas? Přijďte zítra do ostravské zoologické zahrady a o tomto zvířeti se dozvíte mnohem víc! Mezi 11. a 16. hodinou se v okolí výukového centra (v případě nepříznivého počasí uvnitř) mohou zájemci těšit na nejrůznější aktivity, hádání a kvizy. Od 14.30 hodin se v pavilonu indických zvířat uskuteční komentované setkání u binturongů. Jejich ošetřovatel představí tento ohrožený druh a také ostravskou rodinu binturongů, kde v současné době odrůstá vůbec první mládě binturonga, které se v Ostravě daří odchovávat. Narodilo se loni na konci roku a má se čile k světu.

Z OKOLNÍCH OKRESŮ

Opava: Muzeum má svůj den

V rámci Mezinárodního dne muzeí budou zítra od 9 do 17 hodin zdarma přístupné prostory Slezského zemského muzea. V historické výstavní budově bude výstava, připomínající osudy muzea na konci války, od 14 hodin restaurátorská dílna a od 15 hodin přednáška historika Ondřeje Koláře na téma Příběhy z muzejních sbírek. Památník Petra Bezruče nabídne lektorované prohlídky a hrabyňský památník 2. světové války kvízy a další.

17. ročník Silesia Bike Marathonu

Už v sobotu ráno odstartuje v pořadí již sedmnáctý ročník Silesia Bike Marathonu, který je nejmasovější sportovní akcí na Opavsku vzhledem k počtu účastníků.

Podobně jako v minulých letech bude nejprestižnější cyklistická akce, která se během roku v opavském okrese koná, rozdělena na dvě trati: kratší pětapadesátikilometrovou a delší variantu měřící celkem devadesát kilometrů - více zde.

Milovníci psů se sejdou ve Stěbořicích

V pořadí první ročník canicrossového závodu s názvem Stěbořická osmička se uskuteční v sobotu v prostorách Orelského hřiště. Zde bude závod zároveň začínat i končit.

Běžci spolu se psy pak absolvují trasu, která povede hájem a kolem stěbořických rybníků. Závod má celkem čtyři kategorie, od nejmenších až po dospělé, přičemž délka trati je uzpůsobena věku závodníků. Účastníci se mohou těšit na dárky, slevové poukazy a sladké odměny, vítězové si navíc odnesou i medaili. Běh se psem startuje ve Stěbořicích v deset hodin.

Mažoretky budou soutěžit O kravařskou hůlku

Příznivci mažoretkového sportu jsou zváni na druhý ročník nepostupové soutěže amatérských mažoretkových skupin s názvem O kravařskou hůlku.

Mažoretky v sólu, duu, triu, v mini formacích i velkých formacích vystoupí ve velké tělocvičně Základní školy Kravaře v sobotu 20. května od 9 hodin. Vstupné činí 40 korun, občerstvení zajištěno.

Písně hukvaldských Beskyd na hradě

S příjemným programem vyrukují v sobotu na hukvaldském hradě. V rámci akce s názvem Písně hukvaldských Beskyd vystoupí skupina z Frenštátu pod Radhoštěm RukyNaDudy, která už od třinácti hodin bude návštěvníkům hradu k dispozici. Nejdřív během jedné hodiny představí workshop hry na nástroje z instrumentáře kapely, následně bude hrána pohádka O bačovi, který falešně trúbil, přičemž od 17 hodin dojde k samotnému vystoupení zmiňované regionální kapely, která funguje již deset let. V jejím instrumentáři jsou zastoupeny především lokální varianty základních hudebních nástrojů severozápadních Karpat.

Děti prozkoumají faunapark

Organizátoři zvou všechny děti od 3 do 10 let na akci s názvem Putování po faunaparku, která se uskuteční v bývalém zooparku v areálu ředitelství Slezanu ve Frýdku. Malé účastníky čeká v neděli od 15 hodin plnění zajímavých soutěží a úkolů. V cíli bude připravena sladká odměna. Výtěžek ze startovného, které činí třicet korun, bude použit pro další rozvoj faunaparku.

Včelí rojení je v Chlebovicích

Milovníci včel si přijdou na své. U příležitosti mezinárodního měsíce a mezinárodního dne včelařství a včel pořádá ZO ČSV Frýdek-Místek v chlebovickém areálu akci Včelí rojení. Na návštěvníky čeká v sobotu od 15 do 17 hodin naučná stezka s plněním úkolů a výrobou včelích dekorací i medové občerstvení. Včelaři dnes zároveň zpřístupní včelařské muzeum zdarma.

Nadšenci vyrazí na Prašivou společně s dětmi

Pro všechny zájemce a milovníky přírody se v neděli uskuteční „kočárkování" na Prašivou. Zájemci se společně vydají po tříkilometrové asfaltové cestě, sraz je v 9 hodin ve Vyšních Lhotách. Organizátoři doporučují parkovat u zastávky Pod Prašivou nebo na parkovišti nad rybárnou. Start je společný, tempo ale individuální a přizpůsobené nejmladším účastníkům. Vítány jsou i manduky, nosičky, cyklovozíky a podobně.

Cyklisté u Olešné společně vyjedou na projížďku

Sobotu si mohou zájemci zpestřit výletem na kole k přehradě Olešná. Od 10 do 16 hodin zde proběhne již čtvrtý ročník akce s názvem Frýdek-Místek na kole. Pro cyklisty jsou připraveny dvě trasy, kterými budou projíždět formou hromadné vyjížďky. Pro náročnější cyklisty je připravena šestnáctikilometrová trasa. Pro ty méně zdatné a děti je určena trasa kolem přehrady Olešná, která měří čtyři a půl kilometrů. Účastníci budou také moci plnit úkoly s bezpečnosti a cyklistickou tématikou, za které následně obdrží slosovatelný lístek o zajímavé ceny.

Motorkáři v Budišově

Motoklub Beskyd's Raiders pořádá od pátku 19. do neděle 21. května v rekreačním středisku Zálesí letos už naposled motosraz Moto-Hadinka 2017. Příznivci se sejdou už dnes od 17.30 hodin. Sobotní část zahájí ve 12.30 moto-show na náměstí a v Zátiší začíná první z osmi koncertů od 13 hodin.

Návštěvníci si poslechnou kapely Salamandra, SG Sjetý Gumy, Witch Hammer, Orchidea, Animal Rock, Final Destiny, Inside, Deviant, Black Sabbath Ozzy Osbourne, Green Day, Judas Priest a AC-DC. Moto-trial-show předvede mnohonásobný mistr ČR Pavel Balaš - více zde.

V Mostech bude o zábavu postaráno

U Dřevěnky na Fojtství v Mostech u Jablunkova se schyluje k tradičnímu festivalu. V sobotu proběhne trojakce, která započne Gulášovým festivalem, kde proběhne soutěž družstev v přípravě kotlíkového guláše. Během dne se předvedou i hasiči v soutěži Beskydský železný hasič. Navíc k vidění budou i řezbářské výtvory, které v rámci Řezbářského plenéru vyřezávají umělci již od čtvrtku. Na své si přijdou i děti, protože jsou pro ně připraveny kolotoče.

V Třanovicích proběhne sedmý ročník Maj Festu

O víkendu se již posedmé v řadě uskuteční akce s názvem Maj Fast v Třanovicích. Připraven je bohatý program, který započne v sobotu od 16 hodin vystoupením dětí z MŠ a ZŠ. V 17.30 hodin se představí Taneční soubor PZKO Třanovice, o půl hodiny později přispěchá s poprockovým koncertem skupina Fusion z Havířova. V 19 hodin vzplane táborák. Akci zakončí divadelní představení spolku Cididlo.

V Košařiskách se koná jarmark

Obec Košařiska ve spolupráci s místními spolky v sobotu pořádá jarmark. V kulturním areálu Dolek vystoupí soubory Lipka, Zaolší, Drevár, kapela Blaf, návštěvníci se můžou těšit také na vystoupení žáků místní základní školy a tradiční lidová řemesla. Chybět nebude kování koní, výroba sýrů, stříhání ovcí nebo prodej rukodělných výrobků. Vstup na akci, která začíná v 10 hodin a potrvá do pozdního večera, je zdarma.

Muzejní noc s myslivci na zámku v Bruntále

Letošní Muzejní noc na zámku v Bruntále je věnována tématu myslivosti. Koná se už dnes a pro velké i malé návštěvníky je připraven program od 16 hodin, který skončí před půlnocí. Návštěvníci uvidí třeba přehlídku dravých ptáků, ukázky sokolnictví a nejrůznější plemena loveckých psů.

V 17 hodin na nádvoří zámku slavnostně zahájí dvě výstavy Kouzlo myslivosti, která přiblíží myslivost od prvopočátku až po současnost, a Terče bruntálských ostrostřelců. Návštěvníci uvidí i pasování na myslivce, zazní lovecké fanfáry Trubačů Rabštejn, myslivci předvedou také vábení zvěře.

V zámeckém sklepě se uskuteční beseda se členem Řádu sv. Huberta Igorem Krčmářem. Výstavu svých snímků loveckých chat v Jeseníkách uvede Zdenka Jordanová. Na nádvoří zahraje kapela Hubertus a vystoupí sbor Puellae Cantantes, který zazpívá z arkád. Na 21.45 a o hodinu později je připravena světelná show.

Atraktivní na Muzejní noci jsou noční prohlídky zámecké expozice, tentokrát tematicky zaměřené na myslivost a lov. Zájemci se na ně musí objednat předem.

TIPY NA AKCE ZE SOUSEDNÍHO KRAJE

Zábavná neděle nejen s golfem

Den plný zábavy si mohou užít rodiče s dětmi v neděli na golfovém hřišti u hotelu Horal ve Velkých Karlovicích. Koná se tu tradiční Zábavná neděle (nejen) s golfem, při které si přijdou na své jak děti, tak i dospělí. Je pro ně připravena nenáročná trasa s různými hrami a úkoly se startem a cílem u hotelu Horal. Registrace se koná od 9.30 do 12 hodin.

Při plnění úkolů návštěvníci vyzkoušejí odpalování golfových míčků na odpališti, patování, chipování i hru na jamku s klasickými i speciálními dětskými holemi pod vedením zkušených golfistů. Připraveny budou i další úkoly a negolfový program: jízdy na koni, ukázky výcviku psů či geocaching. Za splnění všech úkolů dostanou všechny děti v cíli perníkovou medaili, v soutěžích mohou vyhrát i další zajímavé ceny.



Pustevny obsadili řezbářiTřetí ročník řezbářského sympozia s názvem Dřevěné Pustevny odstartoval ve čtvrtek 18. května na Pustevnách v Beskydech. Potrvá až do neděle 21. května. Sympozium věnované umění a dřevu se odehraje v běžeckém areálu Pustevny. Unikátními díly jej zkrášlí špičkoví řezbáři z České a Slovenské republiky. Tématem letošního ročníku je vyřezání zvířátek na výstavbu naučné stezky, která po ukončení akce na Pustevnách vznikne. „Již vloni jsme začali s vyřezáváním zvířátek, která se nachází v místní krajině. K dokončení stezky však stále chybí typická zvířátka jako například ovce, jezevec či zajíc," připomněla za pořadatele řezbářského setkání Dita Korčák Hrtusová.