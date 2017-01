Tipy na víkend v Ostravě a okolí

O víkendu se nudit nebudete. Vyrazit můžete nejen na zasněžené hory, začíná také plesová sezona.

Dokumentární film v koprodukci VB/USA uvádí příběh kapely, která změnila svět. Foto: Archiv

Nový pohled do zákulisí Brouků

THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK THE TOURING YEARS. Dokumentární film v koprodukci VB/USA uvádí příběh kapely, která změnila svět. Tento jedinečný filmový projekt autenticky zachycuje období jejich koncertních let 1962 až 1966 z perspektivy samotných členů The Beatles. Film přináší exkluzivní rozhovory se členy skupiny a také doposud nezveřejněné záběry. Dokument režiséra Rona Howarda z doby největší slávy skupiny The Beatles se v kině Art v Domě kultury města Ostravy promítá ode dneška až do neděle vždy v 17 a 19.30 hodin. Vstupné je 110 korun.

Tři králové s punčem i čajem

Tříkrálovou dobročinnou sbírku doplní letos na Alšově náměstí v Porubě podávání speciálního Tříkrálového punče a nealkoholického teplého čaje. „Touto cestou předáme přání pokoje a dobra také kolemjdoucím," řekl Dalibor Kraut z ostravské charity, která sbírku pořádá. Tříkrálový punč a čaj budou k mání v pátek 6. ledna od 14 hodin.

Černá louka plná koček

O víkendu se na ostravském Výstavišti Černá louka uskuteční mezinárodní výstava koček. Vystavovat se bude 240 koček 15 plemen ze tří zemí. Akce začíná v zítra i v neděli od 10 a končí v 17 hodin. Nejzajímavější část se uskuteční v 16 hodin, kdy porotci ze čtyř zemí budou vyhodnocovat nejkrásnější exempláře, ale prohlédnout si kočky a nakoupit chovatelské potřeby nejen pro ně můžete kdykoliv.

Lednové workshopy v DOV

Velký svět techniky si na celý leden připravil workshop o významném skotském fyzikovi a vynálezci Jamesi Wattovi.

Zájemci si mohou například vyzkoušet jízdu parním autem a zjistit, jak fungují motory v dnešních autech, nebo změřit výkony žárovky a baterie.

Workshop James Watt: síla koně se koná v učebně Albert v 1. patře každou sobotu od 12 do 20 hodin a v neděli od 12 do 18 hodin. Kromě toho je pro návštěvníky připraven také doprovodný program v podobě světelné science show, gyroskopu, či tvůrčích dílen.

Upozorňujeme ale, že Malý svět techniky je od ledna až do 2. února z technických důvodů uzavřen.

Další akce z okolí Ostravy

Novoroční koncert rozezní Starý Jičín

První lednovou sobotu prostoupí kostel sv. Václava ve Starém Jičíně hudba a zpěv. V rámci naplánovaného Novoročního koncertu se posluchačům představí Schola brněnské mládeže Brno (SBMka) pod vedením sbormistra Štěpána Policera. Toto početné hudební seskupení se skládá z více než čtyřiceti zpěváků a dvaceti muzikantů hrajících na smyčkové i dechové nástroje a další. Začátek akce v sobotu 7. ledna je v 15 hodin a vstupné je dobrovolné.

Frýdek-Místek: Průvod tří králů doplní také velbloudi

Tradiční Tříkrálový průvod Frýdkem-Místkem se koná v neděli. Tři králové, jedoucí na velbloudech a na koni, se spolu s koledníky vydají v 10.15 hodin od kostela sv. Jana a Pavla na náměstí Svobody. Jejich trasa povede podél Ostravské ulice směrem k poliklinice a dále ulicí U Staré pošty až na místecké náměstí, kde místní děkan Josef Maňák udělí požehnání městu a všem přítomným.

Lyžování v Beskydech

Do Beskyd konečně přišla pravá zima. Na horách je až metr sněhu. Lyžuje se všude - více zde.

Bohumín: Historie vojenské výstroj a výzbroje

Nejen absolventi základní vojenské služby mohou zítra od 14 do 17 hodin vyrazit na výstavu výstroje, uniforem a vybavení vojáků od dob Československé lidové armády až po Armádu České republiky. Vedle legendárního vojenského pyžama „banán" nebo samopalu Sa-58 budou v pobočce Vojenské techniky IRONCLAD v Čáslavské ulici k vidění i originální artefakty z nejrůznějších misí a videoprojekce těžké techniky.

Pustevny v Beskydech budou opět ledové

Fascinující jiskření ledu mohou oficiálně od zítřka obdivovat návštěvníci Pusteven. Začíná tam akce Ledové sochy 2017, která potrvá až do 22. ledna.

Pustá Polom: V sobotu pochod, v neděli Hradišťan

Sportovně zaměření obyvatelé obce i přespolní zájemci vyjdou zítra na tradiční Novoroční obecní pochod. Účastníci se sejdou ve 13.30 hodin u restaurace U Krčmářů a společně pak vyjdou na procházku zimní krajinou.

V neděli do kostela sv. Martina zavítá v neděli proslulý Hradišťan s Jurou Pavlicou. Od 18 hodin nabídne toto vyhlášené hudební těleso posluchačům sérii písní a muziky ze svého pestrého repertoáru.

Plesová sezona na Opavsku začíná

V kravařské farní stodole se zítra uskuteční tradiční Lidový bál. Návštěvníci se budou od 19 hodin věnovat tanečnímu reji s doprovodem kapely OH Band, volné zábavě a chybět nebude ani oblíbená tombola.

Kulturní dům v Bohuslavicích zaplní zítra od 20 hodin účastníci Obecního plesu. Zatančit si mohou na hudbu skupiny Bacardi Music a kulturní program zajistí vystoupení Johny Dance i světelná show Ardor Virdis.

Kopřivnice: Pohádkový Koblížek vezme děti na cestu do světa

V neděli mohou děti v Kopřivnici zhlédnout pohádku O Koblížkovi, na jejímž ději se budou samy podílet. Inscenace divadla Silesia bude mít v sobě také motivy z jiných pohádek a předvedena bude formou pohádkového muzikálu, která je pro divadlo Silesia, působící od roku 2009, již charakteristická. Hodinové představení budou zájemci moci vidět v neděli od 15.30 hodin v kinosále Kulturního domu v Kopřivnici. Vstupné je 50 korun.

Kopřivnice: Dechový orchestr přivítá nový rok

V neděli 8. ledna bude kopřivnický kulturní dům hostit Novoroční koncert Městského dechového orchestru Kopřivnice. Velký sál od 17 hodin rozezní známé i „zapadlejší" skladby.

Posluchači se tak mohou těšit třeba na Smetanovu skladbu Našim děvám, na filmovou hudbu My Fair Lady, na Dvořákův Slovanský tanec č. 4, Bělohoubkovo Piu Avanti či na píseň I will survive. Zvuky a tóny výjimečných hudebních nástrojů vyniknou především v Piccolo Pic Humoresque pro pikolu, sólo pro dvě pikoly poskytne skladba Dvě pěnkavy a sólo pro trubku nabídne Andalucía.

Posluchači se však dočkají od městského dechového orchestru také řady dalších písní. Jako sólisté se divákům představí Lenka Krompolcová a Bronislav Baďura, na trubku zahraje J. Raška a na pikolu H. Lebdušková a I. Remeňová.

Vstupné na hudební akci je 80 korun, pro děti do 15 let 10 korun, v předprodeji lze také lístky zakoupit v informačním centru v Kopřivnici.

Šachisté se o víkendu utkají v turnaji v Bílovci

Začátek nového roku je v Bílovci tradičně spojený s šachovým turnajem Novoroční cena města Bílovce, který je zároveň i součástí rapid tour Ostravský koník 2017. Ani letošní rok nebude výjimkou a již podesáté usednou šachisté různých věkových kategorií a z různých koutů České republiky v sobotu 7. ledna k šachovnicím, aby se „poprali" o co nejlepší umístění. Od 8 hodin je v bíloveckém Domě kultury naplánována prezentace účastníků, přičemž samotný turnaj odstartuje v 9.15 hodin. Nejlepší hráči, ale například i nejstarší či nejmladší účastník, nejlépe umístěná žena, junior, senior či hráč Bílovce, se mohou od pořadatelů, kterými jsou město Bílovec a ŠK Slavoj Poruba, těšit na finanční odměnu i věcné ceny.