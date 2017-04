Tipy na víkend v Ostravě a okolí

Kam vyrazit o víkendu? Přinášíme výběr tipů na akce v Ostravě a okolí.

Ilustrační fotoFoto: archiv Deníku

Přijďte sjet Ostravici na raftu

I navzdory ne zrovna jarnímu počasí posledních dní v sobotu členové spolku Campanula vodáci otevřou od devíti hodin ostravské řeky a vodní stezky. Se zimou se definitivně rozloučí spálením „Morény" a přivítají Neptuna. V rámci bohatého doprovodného programu u loděnice poblíž centra Ostravy vystoupí děti ze souboru Hlubinka, bude se střílet ze vzduchovky a luku, podávat se bude guláš a zájemci se mohou projet po řece Ostravici na kánoích, kajacích či raftech. Od 12.30 hodin se pak řeka bude sjíždět až do Koblova. „Hladina je i přes sněžení bezpečná, snad lidé dorazí," uvedl předseda spolku Adam Šindler.

Víkend ve znamení věží

Poznejte historické centrum Ostravy od Nové radnice a její věže až po její předchůdkyni, kde dnes sídlí Ostravské muzeum, a vydejte se v sobotu 22. dubna na komentovanou procházku Moravskou Ostravou. Kromě věží můžete spolu s průvodci obdivovat původ nejstarších a nejvýznamnějších staveb centra Ostravy či si připomenout stavby, které jsou již nenávratně pryč. Sraz je v 10 hodin u vyhlídkové věže Nové radnice. V neděli 23. dubna pak můžete vystoupat na vyhlídkovou věž Nové radnice po 293 schodech. Jindy pro veřejnost nepřístupné prostory se otevřou od 10 do 17 hodin, a cestou vzhůru se tak kromě historie stavby Nové radnice dozvíte i to, jak vypadají šrouby, které drží věž, nebo jak velký je ciferník hodin. Začátek prohlídek bude na pobočce OIS 6. patro Nové radnice, vychází se každých 30 minut.

Běžci podpoří zdravotníky

Na podporu neonatologické kliniky pracoviště, které se stará o nedonošená miminka v porubské fakultní nemocnici se v sobotu v Polance nad Odrou uskuteční dobročinný běh. „Máme několik tratí od 400 metrů pro mrňousky až po 10 kilometrů pro borce," zvou pořadatelé. Polanský charitativní běh má prezentaci od 9 hodin v místním Dělnickém domě, start dětských závodů je v 9.30 a hlavních běhů v 11 hodin.

Hlubinu oživí monstrózní loutky

Už v sobotu večer se mohou zájemci zastavit v areálu bývalého dolu Hlubina v areálu Dolních Vítkovic, kde se uskuteční ojedinělá show s obřími mechanickými zvířecími loutkami. Představení nazvané Monstra v Hlubině nabídne loutkařská katedra DAMU. Začíná se před budovou bývalé kompresorovny a vstupné je dobrovolné. Návštěvníci mohou na představení chodit po skupinách ve dvacetiminutových intervalech. „Hlavní roli budou mít obří loutky a výtvarné, ohňové, zvukové i světelné instalace. Zajímavostí je, že k výrobě monster využívají tvůrci vedle klasických materiálů také odpad ze sousední továrny Vítkovice Cylinders," přiblížila akci Pavlína Copková z Dolních Vítkovic.

Karneval chutí na Černé louce

Kdo má rád dobré jídlo a pití, jistě si přijde na své na víkendové akci s názvem Karneval chutí, která se koná od pátku 21. do neděle 23. dubna na ostravské Černé louce. Ochutnávky kávy, košty vína, nejrůznější kuchařské show potěší i ty nejnáročnější. Akce se v pátek a v sobotu koná od 10 do 18 hodin, v neděli jen do 16 hodin, vstupné je 60 korun pro dospělé a 30 korun pro děti, studenty a důchodce.

Den Země v Zoo Ostrava

V ostravské zoologické zahradě se v sobotu uskuteční oslavy svátku naší planety. Pro děti i dospělé bude mezi 10. a 15. hodinou připraven doprovodný program, návštěvníci se budou moci přesvědčit, že chránit přírodu se dá jednoduše, a to i z pohodlí domova šetřit vodou a elektřinou, třídit odpad, využívat produkty z recyklovaného papíru a podobně.

Jarmark výrobků

Charitní středisko svaté Lucie pořádá jarmark tréninkové dílny v neděli 23. dubna, po mši svaté v 8 a 10.30 hodin v kostele sv. Ducha ve Výškovické ulici v Ostravě-Zábřehu. K zakoupení budou pouzdra, kapsáře k lavici, obaly na knihy, tašky, kabelky, zástěrk, prostírání, drátované výrobky, ale i keramika a svíčky. Všechny originální výrobky vznikly v rámci sociální rehabilitace maminek s dětmi a mužů bez domova ve službě sociální rehabilitace. Celý výtěžek z prodeje bude využit v rámci veřejné sbírky na podporu Charitního střediska svaté Lucie sociální rehabilitace.

Projížďky historickými vozidly

Dopravní podnik Ostrava pořádá v sobotu projížďky historickými vozidly k Dolu Michal, konané u příležitosti Dne památek a sídel, v trase Hlavní nádraží Most M. Sýkory ZOO Michálkovice a zpět. Odjezdy ze zastávky Hlavní nádraží: 8.26, 10.26, 12.26, 14.26, 16.26 hodin. Odjezdy ze zastávky Michálkovice: 9, 11, 13, 15 a 17 hodin. Jízdné bude stát dospělého 30 korun, děti od 6 do 15 let 15 korun. Předplatní ani volné jízdenky neplatí. Jízdenky zakoupíte u průvodčího ve voze a jízdné platí pouze pro jednu jízdu. Akce je pořádána ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Kroměříži, který v sobotu 22. dubna pro veřejnost zpřístupňuje Národní kulturní památku Důl Michal v Ostravě-Michálkovicích za snížené vstupné 60 korun. Jednotlivé prohlídky areálu začínají v 9, 11, 13 a 15 hodin.

Biskup bude celebrovat mši na Ivančeně

Biskup František Václav Lobkowicz bude v sobotu celebrovat mši svatou pod širým nebem na skautské pouti Ivančena 2017. Skauti z celé České republiky vždy na svátek sv. Jiří, který je jejich patronem, míří k památníku umučených skautů na Ivančenu. Součástí programu je polní mše svatá, která začíná v 11 hodin. Od 12 hodin následuje ceremoniál a oceňování skautů u kamenné mohyly. Mohyla byla v loňském roce přestavěna do nové podoby ve tvaru kamenných zídek kaskádovitě uspořádaných ve svahu.

Vítání jara v arboretu

Víkend plný zábavy mohou prožít v novodvorském arboretu nejen dospělí, ale také děti. Pro ně budou připraveny nejrůznější zábavné hry a soutěže o ceny. Bohatý program bude doplněn o nabídku regionálních potravin a návštěvníci budou moci ochutnat také tradiční vaječné smaženice. Na zítřejší den je od 11 hodin naplánována komentovaná prohlídka parku pod vedením dendrologa Miroslava Franka, sraz zájemců bude u pokladny arboreta. Rovněž v sobotu, a to od 14 a 16 hodin proběhne ve výstavním prostoru nad bufetem přednáška na téma Přehlížený svět mechorostů. Od 15 hodin pak vystoupí pěvecký sbor ze Stěbořic, opavský chlapecký sbor ZŠ Vrchní a Církevní základní školy sv. Ludmily, a to pod vedením Karla Kostery. Neděle bude patřit divadlu, od 10.30 a 14 hodin vystoupí dětské divadlo z Hlavnice s pohádkou Sliby chyby.

Procházka Místkem

V sobotu se bude od 9 hodin konat ve Frýdku-Místku pod hlavičkou Beskydského informačního centra akce s názvem /Ne/zapomenutý Místek. Pro návštěvníky se zájmem o historii jsou připraveny tři komentované zastávky. Prvně se zdrží na náměstí Svobody a následně se přes Antonínovo náměstí dostaví na Palackého ulici, kde bude bezplatná komentovaná prohlídka končit.