Tipy na víkend v Ostravě: MichalFest, Den otců, Den policie i medobraní

/ANKETA/ Je tady třetí červnový víkend a s ním opět i naše nabídka tipů na zajímavé akce v Ostravě a okolí. Opět je z čeho vybírat!

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Léto na kole: napříč šesti obcemi a obvody

Oslava cyklistiky! Tak nazvali v Ostravě-Jihu vyjížďku napříč šesti obcemi a městskými obvody, kterou připravili na zítra. Vítáni jsou všichni cyklisté a cyklistky, jež si troufnou na osmadvacetikilometrovou trasu.

„Pro účastníky je nicméně nutná registrace na www.letonakole.cz, čímž si zajistí registrační kartu, razítka a propagační materiály na každém navštíveném místě. Karta je také oprávní k bezplatnému vstupu na odpolední program," oznámili organizátoři z radnice. Starosta z Jihu Martin Bendář řekl, že nepůjde o žádný závod, nýbrž projížďku. Pojede on i dalších pět starostů. Společně cyklisté postupně navštíví Starou Bělou, Krmelín, Novou Bělou, Paskov, Hrabovou a Ostravu-Jih.

Začátek je u starobělské sokolovny v 8.30. Cíl pak v lesní školce v Bělském lese, kde se od 14 hodin koná zábavné odpoledne s Maxim Turbulenc.

Den otců s roboty v ostravském planetáriu

Tátové! Nebyli jste vždy tátové, byli jste i děti. A stejně jako vaše děti, jste si hráli. Vzpomínáte? Vrátit se do dětských let mohou tatínkové v neděli 18. června od 15.30 hodin v Planetáriu Ostrava, kde se uskuteční netradiční oslava Dne otců. Malí i velcí kluci si zde budou moci zkusit postavit psího kamaráda robota z LEGO Mindstorms. Zájemci by si měli zarezervovat „svou stavebnici" na webových stránkách www.planetariumostrava.cz.

Veřejnost se opět může projet na in-linech

Na Hlavní třídě v Osravě-Porubě se o nadcházejícím víkendu uskuteční závody na kolečkových bruslích World Inline Cup. Hlavní závod odstartuje v sobotu 17. června ve 14 hodin, předcházet mu ale budou závody pro děti, které začnou od 9.50 hodin. V předvečer konání akce v pátek 16. června si budou moci trať v době od 19 do 22 hodin vyzkoušet zájemci z řad veřejnosti.

Den policie nabídne zajímavý program

Na Slezskoostravském hradě v Ostravě se zítra koná Den policie 2017. Představí se na nich policisté, strážníci, vězeňská služba, záchranáři a hasiči. Na návštěvníky čeká řada ukázek. Program začíná v 10 hodin slavnostním slibem a oceňováním policistů. Od 11 hodin své umění předvede zásahová jednotka, následovat bude další program, který potrvá do podvečerních hodin.

Fauna a „blešák" na Černé louce

Tento víkend se v arálu Výstaviště Černá louka opět konají oblíbené bleší a fauna trhy. Sběratelská burza se uskuteční zítra od 7 do 12 hodin v pavilonu A (vstupné 20 korun), chovatelé a pěstitelé budou na stejném místě vystavovat a prodávat v neděli od 8 do 12 hodin (vstupné 40 korun).

Medobraní v zooOdpovědi na tyto otázky a mnoho dalšího o životě a významu včel se dozvíte v neděli v ostravské zoologické zahradě, kde se uskuteční akce s vůní a chutí medu medobraní. Ukázky vytáčení medu, povídání o životě tohoto společenského hmyzu a jeho nezastupitelném významu pro existenci lidstva na planetě Zemi proběhnou vždy v 11, ve 13 a v 15 hodin v prostorách výukového centra zoo (v blízkosti pavilonů Tanganika a Malá Amazonie). Zájemci budou mít možnost sladký produkt vlastnoručně nejen vytočit, ale také ochutnat. „Návštěvníci se mohou těšit na prezentaci dalších včelích produktů a výrobků z nich, dozvědí se praktické informace o chovu včel," uvedla mluvčí zoo Šárka Nováková. Akci v zoo již poněkolikáté organizují členové Včelařského spolku Moravy a Slezska.

Voříšci budou soutěžit o pohár

V kynologickém areálu v Kanczuckého ulici v Ostravě-Hrušově se v sobotu 17. června uskuteční soutěž voříšků O pohár starostky Slezské Ostravy. Soutěže se mohou zúčastnit všichni psi s rodokmenem i bez. Startovné pro dospělé je 20 korun, děti se mohou se svými pejsky zúčastnit zdarma. Začátek závodu je ve 13 hodin. Více na www.zkomuglinov.estranky.cz.

MichalFest slibuje hudební smršť

Už zítra se uskuteční 4. ročník oblíbeného festivalu v industriálním areálu Dolu Michal v Michálkovicích. Na dvou stagích vystoupí například Marek Ztracený, Xindl X, Rock&Roll Band Marcela Woodmana, Voxel nebo Olga Lounová. Vstupenky na místě stojí 320 korun. Děti do 15 let mají vstup zdarma.

Výročí posvěcení kostela v Radvanicích

Farnost Ostrava-Radvanice připravila od dneška do neděle 18. června u příležitosti oslav 110. výročí od posvěcení kostela Neposkrvného početí Panny Marie evangelizační program. „Návštěvníci kostela se mohou těšit na nevšední hosty a spoustu aktivit," uvedl duchovní správce farnosti P. Marek Jargus. Oslava výročí kostela se má stát impulsem k oživení duchovního života ve farnosti.

Umělci stříhají návštěvníky Kancelář pro umění se na týden promění v provizorní kadeřnický salon pod provozním vedením intermediální umělkyně Johany Střížkové. Stříhání proběhne ve spolupráci s výtvarnými umělci, kteří ač nejsou profesionály, mají se stříháním dlouholeté zkušenosti a na místě vytvoří nový sestřih. Vedle Johany Střížkové své kadeřnické služby nabídnou umělkyně a DJka Štěpánka Sigmundová, student brněnské FAVU Matěj Sláma a další. Ostravskou scénu zastoupí fotografka Lenka Glisníková, intermediální umělkyně Denisa Fialová a malířka Lenka Liberdová. Akce se koná do 21. června od 18 hodin v Plato Ostrava.

TIPY Z OKOLNÍCH OKRESŮ

Na nejvyšší horu Beskyd s průvodcem

Lysá hora patří mezi nejčastěji navštěvované hory Beskyd, a to nejen pro své krásy. V sobotu 17. června se naskytne možnost vyjít Lysou horu za doprovodu průvodce Beskydského informačního centra. Celkem je připraveno sedm zastavení, na kterých se zájemci seznámí se zbojníkem Ondrášem, poznají jeskyně na Lukšinci, povypráví se o pověstech, ale i o obětech na Lysé hoře. Zájemci se dozvědí více o historii staveb, které se nacházejí na vrcholu hory. Nutná je rezervace předem, poplatek za komentovanou výpravu je 50 korun, děti do šesti let platit nemusí.

Mezinárodní folklorní festival vyvrcholí o víkendu

Mezinárodní folklorní festival sice započal 23. ročník už v úterý, nejbohatší program se ale dostaví s příchodem víkendu. Program bude pro návštěvníky opravdu bohatý. Dnes započne od 17.30 hodin a během jeho trvání se představí slovenští hosté, přičemž ve 22.30 hodin vypukne pořádná lidová veselice. Sobotní pestrý program, začínající už v 8.30 hodin koncertem dechové kapely Javořinka před kinem Petra Bezruče, nabídne i taneční dílnu pro veřejnost přímo na náměstí u křížového podchodu nebo výtvarnou dílnu pro děti. A v neděli se festival pomalu ale jistě rozloučí v 15 hodin galakoncertem.

Ve Frýdku se na pár dní otevře letní kino Pro milovníky filmů se v rámci oslav 750 let existence města Frýdku-Místku otevřou od dnešního dne do 20. června brány letního kina. Na frýdeckém stadionu TJ Slezan se bude tato událost konat již poosmé. Na každý den je po setmění připraveno jedno promítání. Dnes bude možno zhlédnout Teorii Tygra s Jiřím Bartoškou v hlavní roli, zítra film Dánská dívka, v neděli přijde na řadu projekce filmu Strnadovi, v pondělí dojde na film Učitelka a na závěr se bude promítat slavná animovaná pohádka Hledá se Dory. Zájemci se mohou těšit z volného vstupu.

Extrémní terénní závod poběží děti

Dlouho plánovaná akce s názvem Top Kid Run je tady. V sobotu od 10 hodin dostanou ve SKI areálu Opálená ve Pstruží prostor děti, aby ukázaly, že na sporty v terénu mají správný smysl. Závod je inspirován extrémními závody dospělých pojmenovanými jednoduše Run. Ambasadorem akce je Janek Vajčner, český reprezentant v disciplíně Nordic Walking, první český medailista z mistrovství Evropy a dokonce absolutní mistr Evropy v cross-country Nordic Walking. Cena za registraci dítka vychází na 200 korun.

Ekofest usiluje o čisté Beskydy

Ekofest bude hostit amfiteátr na Horečkách, akce s podtitulem Milujeme Beskydy bez věží dolů OKD se uskuteční dnes od 15 hodin. Hned od samého začátku festivalu se předvedou sokolníci z hradu Sovinec, zájemcům budou vyprávět o životě ptáků a k dispozici bude také fotokoutek s dravými ptáky. Od počátku budou na návštěvníky čekat také dobrovolníci v infostáncích Greenpeace a Medvědů s mottem Uklidíme Horečky od odpadků. Od 15.30 hodin se představí herci z divadelního spolku Zvon s hrou Pěna dní, následně od 16 hodin spolek Zvonek se Zlodějkou knih a do třetice o hodinu později navážou malí divadelníci Zvoneček s pohádkou Medvídek Pú. O taneční vystoupení se po 17.30 hodinách postará taneční klub Astra a hodinu poté vystoupí rocková skupina Arrion. Pořadatelé vzkazují, že v případě nepříznivého počasí se akce přesune do frenštátského kulturního domu.

Fulnek si připomene Den města

Zase po roce se mohou místní, ale i přespolní těšit na oslavy Dne města Fulneku. Příchozí budou korunovat princeznu Terezku z Fulneku a vychutnají si koncerty skupin jako jsou Citron & Tanja, nFix & Candice, ATMO music nebo dechová hudba Kobeřanka. Děti potěší také malování na obličej, speciální dětský program i skákací hrad. Akce se uskuteční v sobotu 17. června od 13 hodin v zahradě Městského kulturního centra ve Fulneku.

Oslaví s hasiči jejich výročí

Na zahradě u Dělnického domu ve Studénce se lidé zítra sejdou, aby společně oslavili 130 let založení hasičského sboru. Od 14 hodin bude před Dělnickým domem k vidění hasičská technika, od 15 hodin se uskuteční slavnostní jízda techniky městem, poté návštěvníci zahrady zhlédnou ukázky vyproštění osoby z havarovaného vozidla, ukázky kynologického oddílu ostravské policie či scénky ze zásahu při úniku nebezpečných látek. Děti si navíc užijí také skákací hrad, malování na tvář, kolo štěstí a spoustu hasičských soutěží.

Divoký západ

V areálu Olšinky budou zítra od 9 hodin vzduchem poletovat nože i tomahawky. Metat je budou účastníci Slezského turnaje v hodu těmito oblíbenými předměty Divokého západu. Aktéry čekají je tuhé boje o prvenství.

Závod prověří síly

Pro fyzicky zdatné zájemce bude v sobotu v podzámčí na mariánských loukách u hotelu Belaria připravený extrémní překážkový závod Kilpi Heroes Race. Závodníci si budou od 10 hodin postupně sahat na dno sil na sedmikilometrové vstupní a zejména na třináctikilometrové extrémní trati, plné náročných úskalí a překážek. Novinkou je skluz do Žimrovického splavu ze šikmé stěny.

Rozmarné léto 2017

Obec bude v neděli vzpomínat na svého rodáka Vladislava Vančuru. Program bude zahájený ve 14 hodin pochodem mažoretek a pietní vzpomínkou u spisovatelova pomníku. Od 15 hodin začíná v Dohnálkově parku pestrý kulturní program s účastí folklórních souborů ze Srbska, z Kypru, Ukrajiny a Polska. Z Vančurova díla zazní úryvek z monumentálních Obrazů z dějin národa českého. Kromě kulturní náplně přijde na pořad i umění žongleřů a další akce přichystané místním spolkem Vančurovci.

Hudební festival

V místním autokempu se dnes a zítra uskuteční česko-polský hudební festival Budišovské letnice. V jeho programu uslyší návštěvníci vždy od 15 hodin skupiny Jananas, Čankišou, Another Pink Floyd, Perutě a Pavla Calltu i Tatu Slawka. Hvězdou akce bude zpěvák Janek Ledecký, který své příznivce potěší dnes od 21.45 hodin.

Útěk z řádu

Na návštěvníky hradu Sovinec čeká zítra a v neděli historická akce nazvaná Útěk z řádu. Diváci uvidí skupinu historického šermu Tartas s příběhy Verbování do Řádu a Pátrání po… S nejúspěšnější šermířskou komedií Prokleté dědictví letos poprvé na Sovinci vystoupí další z oblíbených účinkujících Divadlo bez střechy a také diváky pozvou do své středověké katovny.

S novou šermířskou povídkou Slavík loupežník z Kyjevské Rusi vystoupí skupina historického šermu Nuntius Regis. Pro nejmenší tu bude oblíbené loutkové divadlo Kašpárkův svět. Návštěvníci si mohou vyslechnout besedu o dravých ptácích a třeba se s nimi vyfotit na ruce. Hrad bude otevřen od 9 do 18 hodin, součástí akce je i prohlídka s průvodcem každých 30 minut. Návštěvníci se mohou těšit na řemeslné a keramické dílničky pro nejmenší.

Dny města Bruntál Třídenní oslavy má před sebou město Bruntál. Městské slavnosti začnou dnes a skončí v neděli 18. června. Hudební a koncertní program bude probíhat především na podiu na náměstí Míru, zámek se stane místem tance, zábavy a divadla, akce proběhnou i na dalších místech. Představí se nejen místní soubory a muzikanti, ale i hosté ze Slovenska, Polska, Itálie a Velké Británie. K hvězdám oslav patří například zpěvák Vlasta Horvát, slovenská vokální skupina Fragile či Michal Hrůza. Na své si přijdou fanoušci všech hudebních žánrů, představí se sportovci i městští hasiči.