Nové ostravské tramvaje od Stadleru budou mít štíhlejší design

/FOTOGALERIE/ První moderní a plně nízkopodlažní tramvají švýcarské společnosti Stadler by se cestující v Ostravě mohli v rámci testovacího režimu svézt na jaře příštího roku. Do ostrého provozu půjde v srpnu.

Jak už Deník informoval, třicet středně dlouhých tramvají za více než miliardu korun firma dodá postupně v letech 2018 a 2019, dalších deset pak má zarezervovaných pro případnou dodávku v průběhu roku 2020.

„Tramvaje pro Ostravu vyrobíme v maximální kvalitě. Projekt vnímáme jako velice důležitý pro naši prestiž v celé střední Evropě,“ uvedl ve čtvrtek výkonný viceprezident pro marketing a prodej Stadleru Peter Jenelten, který spolu se zástupci pražské pobočky v Ostravě představil parametry i vybavení připravovaných tramvají.

TICHÁ JÍZDA, VYSOKÝ KOMFORT

V nich se lidé budou moci zdarma připojit k wifi, díky USB konektorům dobíjet své mobilní telefony nebo sledovat svou trasu na LCD panelech. Díky mazání podvozků nebudou tramvaje za jízdy vydávat typický pištivý zvuk a budou mít specifický tvar.

„Všechny čtvery dveře budou stejně velké pro rychlý nástup a výstup, což nás nutí posunout podvozek až za první dveře a zúžit kabinu kvůli bezproblémovému průjezdu zatáčkami o poloměru dvaceti metrů. To znamená, že Ostrava bude mít oproti klasickým masivním tramvajím štíhlejší design,“ vysvětlil zástupce české pobočky Stadleru Bohumír Kráčmar.

Na moderních tramvajích pro Ostravu bude projekčně pracovat pražská pobočka Stadleru, kde budou tramvaje také designově upraveny. Jejich samotná montáž však bude probíhat i díky výhodnějším cenám v polském závodu v Sedlcích. Například podvozky ale budou dodány přímo ze Švýcarska.

TRAMVAJÍ NA JAŘE

„Abychom stihli termíny ve smlouvě, výrobu první tramvaje zahájíme už letos, dynamické testy pak v únoru příštího roku,“ dodal Kráčmar s tím, že testovací jízdy budou probíhat nejprve v areálu dceřiné společnosti DPO Ekova Electric v Ostravě-Martinově a od března přímo v ulicích. Nejprve bez cestujících, následně i s nimi. Do ostrého provozu by však tramvaj měla být nasazena až v srpnu. Dodávka všech třiceti tramvají bude dokončena v průběhu roku 2019.

K TÉMATU: Jaké budou nové tramvaje od Stadleru?

Parametry Plně nízkopodlažní

Otočné podvozky, dvojí odpružení

Minimální hlučnost

Délka: 25 metrů

Maximální rychlost: 80 km/h

Kapacita: 188 míst (z toho 61 k sezení)

2 místa pro vozíčkáře, 2 pro kočárky



VybaveníLCD panely

Klimatizace a topení

Wifi připojení

USB konektory

Kamerový systém

Blíží se konec spřažených soupravOstrava chce do budoucna sázet na článkové tramvaje, které dodá také Stadler. Cílem je omezit spřažené soupravy. „Ve druhých vozech se jednak špatně udržuje pořádek a jednak ve voze bez řidiče se lidé necítí zcela bezpečně," uvedl předseda představenstva DPO Daniel Morys, že spřažené soupravy by chtěl z vozového parku zcela vyřadit do roku 2021.

