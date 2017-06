Tramvajové nehody v Ostravě: viníky jsou často nepozorní řidiči

/FOTOGALERIE/ Na sociálních sítích se uzavírají sázky, kdy a kde dojde k dalšímu střetu.

V poslední době to vypadá, jako by se s tramvajovými nehodami roztrhl v Ostravě pytel. V drtivé většině jde o karamboly s osobními vozy, které nedaly tramvajím přednost. Na sociálních sítích se už dokonce uzavírají sázky na to, kdy a kde se stane další havárie. Jedna ze skupin, nazvaná Tref si svou tramvaj, tyto kolize mapuje. Deník zjišťoval, zda je situace opravdu tak mimořádná.

Nelze přehlédnout, že máme za sebou období, kdy prakticky každý den hasiči nebo dopravní servery informovali o srážce tramvaje s automobilem, nic dramatického se ale neděje. Šlo pouze o souhru náhod a okolností.

Ze statistik vyplývá, že počet nehod mezi tramvajemi a vozidly je od začátku roku do těchto dnů téměř stejný jako vloni. Od ledna ostravský dopravní podnik eviduje šedesát havárií, vloni to bylo o tři méně.

V porovnání s dalšími velkými městy České republiky je na tom Ostrava poměrně dobře. Podle ročních statistik Drážní inspekce je v Praze šestkrát více nehod, v Brně jde o dvojnásobné množství.

Až na výjimky nehody způsobují motoristé sedící za volanty vozidel. Řidiči ostravských tramvají letos zavinili čtyři střety, vloni pět.

A jaká je nejčastější kolizní situace? „V naprosté většině případů se jedná o nedání přednosti při odbočování vlevo a najetí do průjezdního profilu tramvaje při souběžné jízdě," popsala prohřešky automobilistů mluvčí Dopravního podniku Ostrava Karolína Rycková.

Škody se pohybují v řádech desítek i stovek tisíc korun, někdy jsou hlášena i zranění.

Nejčastěji dochází k dopravním nehodám v ulicích Nádražní, 28. října, 17. listopadu a Ruské. „Je to v místech, kde silnice a tramvajový pás vedou souběžně," doplnila Rycková. Nehody sice znamenají dopravní komplikace, provoz tramvají se ale zpravidla daří obnovit za deset až dvacet minut.

Mimořádné tramvajové události řešené Drážní inspekcí

*Většinu nehod představují nehody s vozidly