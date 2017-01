Tříkrálová sbírka se těší oblibě. Přibývá koledníků i darů

Sedmnáctý ročník největší sbírkové akce v České republice co do počtu koledníků i vykoledovaných darů se letos koná od 1. do 15. ledna.

Za domovními dveřmi i v ostravských ulicích mohou lidé v těchto dnech potkat na 400 tří- až čtyřčlenných kolednických skupin, které do terénu vyslaly Charita Ostrava s Charitou sv. Alexandra v rámci oblíbené Tříkrálové sbírky. Dětští i dospělí koledníci převlečení v drtivé většině za tři krále výměnou za zpěv a požehnání vybírají příspěvky na sociální, humanitární a zdravotní projekty. Loni se v Moravskoslezském kraji a části Jesenicka, tedy na území ostravsko-opavské diecéze, do koledování zapojilo přes dva a půl tisíce skupin, které vykoledovaly bezmála 15 milionů korun. „Letos by těch skupinek mohlo být ještě o něco více. Jak roste výtěžek?2010: 11,12 milionu korun

2011: 12,04 milionu

2012: 12,34 milionu

2013: 12,55 milionu

2014: 13,3 milionu

2015: 13,96 milionu

2016: 14,9 milionu



Zdroj: Diecézní charita ostravsko-opavská I to svědčí o stále rostoucí oblíbě sbírky, a to jak mezi lidmi, tak i samými koledníky," těší koordinátora Tříkrálové sbírky Martina Hořínka. PODPORA HOSPICŮ I STARTOVACÍCH BYTŮ Sbírka je unikátní v tom, že převážná většina výtěžku se vrací tam, kde byla vybrána. Do ostravských Charit se tak z loňského výtěžku 1,7 milionu vrátilo téměř 1,1 milionu korun. „Letos do ostravských ulic vyrazí asi 350 skupin, tedy dvanáct set až čtrnáct set koledníků. Z výtěžku podpoříme 120 tisíci korunami Mobilní hospic sv. Kryštofa, tedy jednu z organizací, které u nás bohužel nejsou dostatečně financovány. Opravíme část Charitního domu sv. Alžběty (500 tisíc korun) a podpoříme i další ztrátová střediska, například startovací byty, kde lidem poskytujeme mezistupeň mezi azylovými domy a běžným bydlením," jmenuje ředitel Charity Ostrava Martin Pražák projekty, které by jinak peníze nedostaly. Druhá a menší z ostravských Charit Charita sv. Alexandra vyšle koledovat přibližně šedesát skupinek a stejně jako loni podpoří rozvoj chráněných dílen. „Zatímco loni se do Charity vrátilo asi 150 tisíc korun, letos to může být 180 tisíc, které kromě vybavenosti chráněných dílen rozdělíme také osobám se zdravotním postižením," dodává ředitel Charity Pavel Folta. Jak poznat pravé koledníky? S rostoucí oblibou Tříkrálové sbírky se čas od času objeví i podvodné kolednické skupiny. „Proto musí být každá pokladnička řádně zapečetěna. Je opatřena nálepkou Charity České republiky a má číslo, které se shoduje s číslem na průkazce vedoucího každé skupiny," říká koordinátor sbírky Martin Hořínek s tím, že Tříkrálová sbírka má také svůj účet a lze poslat i dárcovskou SMS.

Autor: Petr Jiříček