Uklízečku v Korýtku slovně napadli. Zaměstnanci v nápravu stále nevěří

Atmosféra v ostravském Domově pro seniory Korýtko se dál přiostřuje. Podle zjištění Deníku, který situaci v Korýtku podrobně sleduje, zde dokonce došlo k dalším výhrůžkám a urážkám.

Vizualizace, jak bude Korýtko vypadat po rekonstrukci. Foto: MMO

„V domově je strašně mnoho věcí na chodbách, mnohdy ani nejde projet s klientem na vozíku. Když jsem na to pana provozního upozornila, rozběhl se na mě s nataženou pěstí a doslova řekl: ,co si to dovoluješ, krávo jedna?‘,“ popsala ve stručnosti jedna z uklízeček incident, jehož svědky bylo dalších šest lidí.

Vedoucí provozu (ředitel nekomunikuje) Deníku tento incident telefonicky potvrdil.

„Ujely mi bohužel nervy. Nemělo by se to stávat, té paní jsem se omluvil,“ kál se. Podle zaměstnanců ale jeho chování není ojedinělé.

KONTROLÁM NEVĚŘÍ

Vedení domova a pochybný ředitel Marek Kyjovský se zvláště v této době mají snažit vše neobvyklé udržet pod kobercem, protože zde podle zjištění Deníku probíhá kontrola z ostravského magistrátu, který domov zřizuje.

Zaměstnanci ale příliš nevěří, že se něco prokáže. Z minulosti mají špatné zkušenosti.

„Vím, že pan ředitel má na magistrátu známé, čímž se dozvěděl o každé chystané akci předem, proto Korýtko vším prošlo bez postihu,“ uvedla bývalá vedoucí oddělení, která si Deníku svěřené jméno nepřála veřejně uvést z obavy, aby nepoškodila manžela pracovně často přicházejícího do kontaktu právě s ostravským magistrátem.

„Nebylo by od věci, aby si magistrát udělal v domově hloubkovou kontrolu i se soudním znalcem. Vedení města se bude divit, jakého má mezi sebou člověka a úředníky, kteří v minulosti dělali kontroly v Domově Korýtko,“ stojí také v anonymním dopise s řadou detailních informací o domově, který redakce obdržela v uplynulých dnech.

DRAHÉ VYBAVENÍ NENÍ POTŘEBA

Zaměstnanci také tvrdí, že zatímco klienti nedostávají porce, jaké by měli, ředitel zdarma dostává oběd i pro svou partnerku, nebo to, že s jedním ze tří drahých služebních aut, vybavených speciálně pro převoz vozíčkářů, kromě ředitele, který jej využívá soukromě, nikdy nikdo nejel.

„Sklepení je plné drahého nepotřebného vybavení. Jsou tam pomůcky pro nechodící – postele nebo křesla i za padesát tisíc korun, které jsme si údajně objednali, ale ve skutečnosti tam leží nevyužity, protože nejsou potřeba,“ poukázali zaměstnanci na dění v domově, které bude Deník v případě nových informací nadále sledovat.