Úředníci u bezdomovců: Místo stropu mráz, místo stěn vítr

Když v pátek docela pozdě ráno vylézali Zdeněk (49), Karla (51) a Jiří (65) každý ze svého „separé", teploměr visící na stromě ukazoval -10°C. Trojici porubských bezdomovců to však nijak nevzrušovalo.

„Já spal jen v trenkách," nechal se slyšet Zdeněk, jenž je nejstarším obyvatelem tábořiště pod fakultní nemocnicí. Stejně jako Karla se zahříval dvěma dekami. Další měli v rezervě.

„Když funguješ, zima ti není. A my tady máme co robit. Po ránu sbíráme chrastí, rozděláme oheň, vaříme," pokračoval Jiří.

NEJDŘÍVE KAFE

Den bezdomovců nezačínal douškem levného vína, nýbrž kafem. „Bez něj by to nešlo," říkali svorně. Alkohol sice Zdeněk, Karla ani Jiří nezavrhli, nicméně v jejich „ležení" jaksi nebyly typické lahve či krabice k vidění. Narozdíl od skutečně slušných zásob potravin v samostatném proviantním stanu i takřka po vrch napěchovaném mrazáku. „Nakupujeme hlavně v Kauflandu. A víno, to si otevřeme k večeru," prozradili obyvatelé lesíka u Myslivny.

Zůstali tady tři. „Bylo nás více, někteří jsou na ubytovně, jiní pryč. Po smrti je Jana i můj partner Zdeněk," vysvětlila Karla chovající ve svém stanu (každý z trojice má jeden vlastní) i morče jménem Kuba. Společnost zde dělají také dva černí kocourci Čert a Mikeš. „Ty vyhodili z auta, tak jsme se jich ujali," líčil Jiří.

Zdeněk se nemohl nepochlubit vlastní zahrádkou rozkládající se ve svahu. A také odlehlou toaletou vyrobenou z bubnu od pračky doplněného záchodovým prkénkem! „Vodu na pití si kupujeme, tu na mytí bereme z potoku," poznamenal u delšího stolu, na němž čekal na očistu doslova zástup různého nádobí.

Oheň tato parta rozdělávala později. „Zůstalo navařeno ze čtvrtka. Guláš, nudle, fazole. Kocouři, ti mají v pekáči tuk se zbytky masa," vysvětlila Karla s tím, že ničím neobvyklým „u nich" nebývaly třeba ani řízky. Že měli včera všechno zmrzlé doslova na kost, nevadilo. „Stačí horká voda a za chvilku to povolí," tvrdili.

ZMĚNA?

A měnili by? „Za ubytovnu určitě ne! Tady se nekrade, tam bychom ale museli mít všecko přikurtované řetězem," prohlásila Karla. Jiří ji doplnil, že sociální složení klientů ubytoven by mu nevyhovovalo.

„Samozřejmě že chci žít důstojněji. Chystám se vyřizovat občanku a důchod. Mám i čisté věci na převlečení, abych nedělal na úřadě ostudu," zakončil Jiří s hladce oholenou tváří.

Úředníci u bezdomovců Zdeněk, Karla a Jiří se včera dočkali návštěvy úředníků sociálních odborů radnice Poruby a magistrátu Ostravy. Ti jim nabízeli kromě reflexních pásek pro lepší viditelnost za tmy také pomoc při řešení jejich tíživé životní situace. „Máme podchyceny lokality s lidmi bez přístřeší a pravidelně je monitorujeme," vysvětlovali úředníci s tím, že smyslem je dostat co nejvíc těchto osob z ulic někam „dovnitř". „Na ubytovnu, by ale museli sami chtít," poznamenali.