Úsekové měření rychlosti na D1: Na tunel se zaměřují i civilní policejní auta

Před měsícem začalo úsekové měření rychlosti v klimkovickém dálničním tunelu. Systém je v ověřovacím provozu. Hříšníci, které zachytil kamerový systém, zatím pokuty nedostávají. Kolik motoristů během měsíce porušilo rychlost, není jasné. Policie má sice údaje k dispozici, kvůli právně nedořešeným otázkám je však nemůže zveřejnit.

Nohu z plynu by měli dát řidiči uhánějící po moravskoslezské části dálnice D1. V klimkovickém tunelu je povolená osmdesátikilometrová rychlost.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Přestože je zařízení ve zkušebním provozu, motoristé by rozhodně měli udržet nohy na plynu. Na Klimkovický tunel se totiž zaměřují i policisté v civilních autech vybavených měřicí technikou. V uplynulých dnech přistihli hned několik řidičů, kteří tunelem uháněli i více než stokilometrovou rychlostí.

Ostré úsekové měření rychlosti začne počátkem jara. „Předpokládáme, že zkušební provoz bude ukončen do 31. března 2017," uvedla Nina Ledvinová z Ředitelství silnic a dálnic.

Do té doby by se měly v systému vychytat všechny „mouchy". „Nyní se testuje správnost všech nastavených funkcí zařízení a průtok dat ke koncovým uživatelům. Po spuštění systému do ostrého provozu bude Policie ČR zaznamenané protiprávní jednání oznamovat na příslušnou obec s rozšířenou působností, v daném případě Magistrát města Ostravy," uvedla Lenka Sikorová z moravskoslezské policie, která vysvětlila, proč nelze nyní zveřejnit údaje z prvního měsíce zkušebního provozu.

„V současné době se připravuje dohoda na úrovni Ředitelství silnic a dálnic ČR a Policejního prezidia ČR o provozování měření úsekové rychlosti a správě dat tímto systémem pořizovaných," řekla Sikorová a dodala: „Vzhledem k absenci této dohody a rovněž také s ohledem na vlastnictví zařízení ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR není Policii ČR v současné době delegována kompetence k poskytnutí dat z tohoto systému."

Podle policistů je nutné tunelům věnovat zvýšenou pozornost. „Tunely patří k nejrizikovějším místům. Při nehodách hrozí požáry, pro složky integrovaného záchranného systému je zásah v tunelech komplikovanější než jinde," vysvětlil ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel.

Klimkovický tunel není jediným místem v Moravskoslezském kraji, kde v tomto období začalo nebo bude zahájeno úsekové měření rychlosti. Od počátku ledna se měří v Hlučíně, v únoru by se mělo instalovat v pořadí již druhé zařízení v Havířově. Již delší dobu se měří v Odrách, Havířově a Ostravě-Třebovicích. Navíc jsou vytipovány i další lokality v Ostravě.

