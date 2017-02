Pokud uslyšíte dnes sirénu, bude to (nejspíš) zkouška

/ANKETA/ „Zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén." Hlášení slýcháme spolu s pronikavým zvukem sirén v poledne každou první středu v měsíci. Jak ale poznáte, že to zkouška není? Víte, co máte dělat? Opustit domov? Najít kryt?

Spousta lidí si myslí, že zkouška sirén a siréna hlásící nebezpečí jsou totožné. Jen na závěr v případě nebezpečí hlas neohlásí, že je to zkouška, ale nebezpečí…

„Zkouška sirén je nepřerušovaný trvalý tón sirény, zatímco varovný signál je kolísavý tón sirény, který je v případech nebezpečí doplňován u mluvících elektronických sirén a místních rozhlasů hlasovou informací o charakteru ohrožení například nebezpečí zátopové vlny, chemická havárie," vysvětlil mluvčí HZS Moravskoslezského kraje Petr Kůdela.

KDYŽ ZAZNÍ SIGNÁL

Co tedy dělat? Po zaznění varovného signálu musíme vejít do nejbližší budovy a vystoupat do pokud možno nejvyššího patra. Rozhodně si úkryt nehledáme ve sklepě. „Musíme uzavřít okna a dveře a další prostory, kterými mohou nebezpečné látky vnikat do místnosti, vypneme a utěsníme ventilaci a klimatizaci, netěsnosti kolem oken a dveří překryjeme lepicí páskou," popsal Petr Kůdela.

Ale co když jedu autem, nemám rádio, zapomněl(a) jsem mobil, slyším sirénu. Hlášení z veřejného hlásiče už nezastihnu. Kde se mám informovat, co se stalo a co mám dělat? „Je nezbytné sledovat aktuální informace vysílané v médiích zejména veřejnoprávní televizi a regionální rozhlasové vysílání. Další informace mohou být poskytnuty přímo jednotlivými obecními úřady," řekl Petr Kůdela.

Ukrytí obyvatel ve stálých, tlakově odolných úkrytech nebo improvizovaných úkrytech je plánováno pouze pro případ válečného ohrožení. Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu se improvizované úkryty budují a stálé úkryty se dávají do pohotovosti.

„Občané nemusí vědět, kde se takový kryt nejblíže jejich bydlišti nachází. To pak zajišťují obecní úřady," vysvětlil mluvčí Kůdela.

EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO

A co evakuační zavazadlo? Máme ho mít doma trvale přichystáno?

„S plošnou evakuací se lidé nejčastěji setkávají při povodních. Lidé žijící v domech, které se nacházejí v záplavových oblastech, by měli mít doma všechny věci, které do evakuačního zavazadla patří. Tyto pak na výzvu odpovědných orgánů sbalí do vhodného zavazadla," uzavřel mluvčí Kůdela.

Kuriozita na závěr. Pravidelnost sirény, ohlašující zkoušku sirén, využívají nejrůznější spolky, sdružení a jednotlivci. „Důchodcům-učitelům z jedné střední školy slouží signál jako připomenutí, že se mají ten den sejít odpoledne ve své oblíbené hospůdce," uvedl na závěr mluvčí hasičů Petr Kůdela.

Co rozhodně patří do evakuačního zavazadla?

* Jídlo, pití a nádobí (tj. trvanlivé, dobře zabalené potraviny, pitná voda na dva tři dny pro každého člena, hrnek, miska, příbor, otvírák na konzervy)

* Léky a hygiena (používané léky a zdravotní pomůcky, hygienické a toaletní potřeby)

* Cennosti a dokumenty (občanský průkaz, rodný list, cestovní pas, karta zdravotní pojišťovny, peníze v hotovosti a platební karty, jiné důležité dokumenty, například smlouvy o investicích a pojištěních) 0 Oblečení a vybavení pro přespání (oblečení odpovídající danému ročnímu období, náhradní prádlo, obuv, pláštěnka, dále spací pytel nebo deka a karimatka)

* Přístroje, nástroje a zábava (mobilní telefon s nabíječkou, FM rádio s nabíječkou nebo bateriemi, svítilna, zavírací nůž, psací potřeby, předměty pro vyplnění volného času 0 kniha, hračka pro děti, společenská hra)