Ústřední tajemník v Ostravě hrdě bránil „vnitrostranickou věc" ČSSD

Tam jsou dveře! Těmito slovy a vyhozením novinářů ve středu oživil Michal Kucián kolegům v krajském sekretariátu sociální demokracie dlouhou chvíli při čekání na přeregistraci dalších straníků z Ostravy.

Tam jsou dveře! Opakoval několikrát Michal Kucián bránící pravděpodobně vnitrostranickou věc před tiskem.Foto: Deník/Pavel Sonnek

Redaktor a fotograf Deníku se stačili pouze představit, načež funkcionář z Prahy pověřený pravděpodobně svoláváním i řízením celé přeregistrace oba rázně vykázal. Důvod nevysvětlil, pouze odkazoval na tiskového mluvčího ČSSD. Při fotografování zpoza dveří (Kucián nespecifikoval, za které ze dvou na chodbě se měli novináři uchýlit) pak doslova vyskočil ze své židle a hnal zástupce médií ven.

V místnosti označené cedulkou Přeregistrace (nikoliv symbolem zapovídajícím pořizování obrazových dokumentací) se v té době nenacházel žádný z přibližně osmi stovek ostravských přátel, jak se sociální demokraté mezi sebou titulují, kteří se měli dostavit k přeregistraci. Byla tam, tak jako u voleb, jen komise s přidělenými písmeny abecedy.

Přeregistrace probíhaly od úterka do středy. Předevčírem se podle odhadů dostavilo okolo čtyř set ostravských straníků. „Chvílemi se tvořily fronty. Lidé nezřídka připomínkovali to, proč je nutí potvrzovat zájem o členství, když jsou dlouholetými sociálními demokraty, řádně platí příspěvky a účastní se schůzí," řekl jeden z přeregistrovaných.

K těm se měl včera připojit i volební lídr ČSSD, její místopředseda a ministr zahraničí. „Cestu do Ostravy plánoval hned po ukončení zasedání vlády," uvedl mluvčí sociálních demokratů Mikuláš Klang s tím, že k přeregistrování se musel Lubomír Zaorálek dostavit do 21 hodin. To platilo pro všechny z ostravské organizace jinak by přišli o členství.

„Přeregistraci vnímáme jako vnitrostranickou záležitost," vysvětlil Klang s tím, že v tomto duchu snad reagoval na přítomnost tisku tajemník Kucián. Přeregistraci v Ostravě navrhl moravskoslezský krajský výkonný výbor a schválilo ji předsednictvo ČSSD.

Důvod? „Ověření skutečného počtu členů," uvedl Klang. Probíhalo to podle něj standardně kdo se chtěl přeregistrovat, šel ke sčítací komisi s občanským průkazem a doklady o svém členství a zaplacených příspěvcích.

„Chápeme rozhořčení členů nad tímto neobvyklým zásahem. Také podle názoru okresního výkonného výboru k tomuto kroku nebyl a není důvod. Rozhodnutí předsednictva ale musíme respektovat, a proto jsme všem členům doporučili, aby k přeregistraci šli," dodala Jana Vajdíková, předsedkyně Okresního výkonného výboru ČSSD Ostrava. Kolik „přátel" se přeregistrovalo, bude známo, až v Praze zpracují výsledky.