V dopravních terminálech Ostrava vidí budoucnost. Zatím ale nepřesvědčily

Nejvíce lidí do Ostravy míří z Karvinska, Hlučínska a Frýdecko- -Místecka. A právě těmto cestujícím mají sloužit nedávno vzniklé nebo připravované dopravní terminály.

DUBINA. Ukázkový příklad špatné lokality a nedodělaného terminálu. Do léta bude terminál dokončen do přijatelného stavu.Foto: Deník/Pavel Sonnek

Dosavadní zkušenost ale ukázala, že pokud v nich má být budoucnost, jak si Ostrava maluje, je třeba dělat něco jinak.

Příkladem budiž dva před časem otevřené terminály. Ten na Dubině, sloužící lidem z Frýdku- -Místku či Brušperku, je špatně podle nich samých i vedení Ostravy.

„Je to projekt staršího data, který si město s obvodem trochu nešťastně přehazovaly. Historii ale nechejme historií. Terminál, byť se jej tak zatím nazývat neodvažuji, dnes už stojí. Poněkud nešťastně na návětrné straně, na cestující prší, nemají se kam schovat, na toaletu musí chodit do Albertu, je to pro ně nekomfortní. Terminál zkrátka zůstal v syrovém a uživatelsky nepříjemném stavu," přiznává ostravský radní pro dopravu Lukáš Semerák s tím, že špatně je už to, že terminál stojí v podstatě v poli a lidé to do centra mají daleko.

Přečtěte si také: Hrušov? Vzpomínky jsou mnohdy lepší než dnešní smutná realita!

DUBINA KOMFORTNĚJŠÍ

Někteří cestující jeho slova potvrzují, jiní zkrátka konstatují, že zdejší prostředí je taková ostravská klasika.

„Peníze se dávají někam, kam vůbec nemusí jít, spíše je to pro lidi přítěž," říká například Nikolas Martoglu, který terminál využívá dennodenně.

S umístěním už nikdo nic neudělá, se zvýšením komfortu pro cestující však ano. Dopravní podnik spolu s městem doplní chybějící přístřešky, zkulturní zábradlí, doplní toalety. „Smyčka je zde vysypána štěrkem, což je v městě, jakým chceme být, nepřijatelné," uvědomuje si Semerák. Novou podobu by podle něj měl mít terminál už v létě.

HRANEČNÍK? TAKY ŠPATNĚ

Před necelým rokem se otevřel i druhý, zřejmě ještě diskutovanější terminál na Hranečníku. I ten současné vedení města „zdědilo" a přiznává, že je předimenzovaný a funguje možná trochu odlišně, než se zamýšlelo. Svou podstatu prý ale plní.

Přečtěte si také: OSTUDY OSTRAVY: Náměstí Republiky - cesta v čase (nejméně) do 90. let

„Na většině míst evidujeme pokles cestujících o jedno až dvě procenta, ale z Karvinska je ten pokles cestujících čtrnáctiprocentní," nesouhlasí náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka, podle nějž řada lidí zkrátka „přesedlala" na auta.

„Ať si o terminálu myslím cokoliv, povzdech dopravců ohledně klesajících tržeb považuji za nefér. Řada lidí vyměnila autobus za vlak, navíc případné navýšení aut by se někde muselo projevit," nesouhlasí Semerák. „Fakta jsou jednoznačná, tržby klesly," má jasno Unucka.

Oba jsou ale připraveni spolupracovat a najít řešení. Shodují se v tom, že terminál je vhodný pro lidi z Radvanic, Bartovic nebo Rychvaldu, nikoliv ale pro cestující z Karvinska a Havířovska. „Ti jezdí po Rudné, terminál by měl být v oblasti dolu Jeremenko nebo u Dolních Vítkovic," tvrdí Unucka.

Přečtěte si také: Bezpečnost nade vše. DPO bude častěji kontrolovat řidiče na alkohol





HROMADNÁ PARKOVIŠTĚ

Podobný pohled má na věc i město, proto na těchto místech plánuje vystavět parkoviště (nikoliv komplexní terminály), takzvaná P+R (parkuj a jeď), kde by lidé nechali auto a za výhodných podmínek využívali MHD. „V pracovní fázi uvažuji například o celodenním parkovném za dvacet korun plus dvě krátkodobé jízdenky," zvažuje možnosti radní Semerák.

Podle něj je nejblíže realizaci výstavba odstavného parkoviště v Dolních Vítkovicích u bývalého dolu Hlubina. O kompromisech v případě Hranečníku se ale bavit odmítá. „Kdybychom autobusy vrátili do centra, museli bychom vracet osmisetmilionové dotace ze švýcarských fondů," vysvětluje, že s umístěním terminálu už nic udělat nemohl, na posledních chvíli ale projekt upravil a doplnil o služebnu městské policie či udržované toalety. Právě tímto servisem by měl moderní terminál disponovat.

TERMINÁL PRO HLUČÍŇANY

„Koncové terminály nefungují a fungovat nebudou. Lidé dvacet a více minut do centra cestovat nebudou, musí to být blíže, do deseti minut. Vezměme si Dubinu, kde nepřijíždí tolik lidí, ale někomu kdysi připadalo dobré postavit terminál v poli," konstatuje Semerák s tím, že další pokusy je třeba směřovat blíže centru. I proto v případě prodloužení tramvajové trati do Poruby u Globusu žádný dopravní terminál neplánuje. Vzorovým příkladem má být naopak lokalita Černý potok v oblasti dnešní poměrně nevzhledné smyčky Hlučínská.

I zde bude stát moderní terminál se služebnou městské policie, parkovištěm pro 200 až 250 aut a důstojnými přepravními podmínkami pro cestující. „S trochou štěstí by mohlo být hotovo do konce tohoto roku," odhaduje Semerák. Studie a investiční záměr jsou hotovy, je potřeba získat stavební povolení. Dopravní podnik zde dobuduje smyčku, doplní toalety, přístřešky a silnější osvětlení. „Přesně to je ideální poloha pro terminál, přirozený dopravní uzel," kvituje Unucka.

Mohlo by vás zajímat: Konopí pro Ostravsko jako alternativa za uhlí? Ambiciózní vize spolku TRAWA

Tenistky Plíšková se Strýcovou jsou už v Ostravě