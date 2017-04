V ostravské zoo se opět otevírají skleníky

Botanické zázemí ostravské zoologické zahrady se po zimní přestávce veřejnosti otevře poprvé v sobotu 6. května.

Orchidej.Foto: Pavel Vlček

Ve skleníkovém areálu rostou na ploše tisíc metrů čtverečních tropické a subtropické rostliny, které se využívají k dekoraci a údržbě tropických expozic v areálu zoo. Je zde také bohatá sbírka tropického a subtropického ovoce a dalších plodů nebo různé druhy bylinek a koření.

„Ukázku tropů v ostravské zoo si mohou návštěvníci prohlédnout od května do konce října každý víkend pouze v doprovodu průvodce ve dvou časech – v 11 nebo ve 14 hodin. Sraz zájemců je vždy u vstupu do zoo, kde si skupinu průvodce vyzvedne. Prohlídky jsou zahrnuty v ceně vstupného do zoo. Z důvodu omezené kapacity je nutná rezervace předem na telefonním čísle 596 241 269 nebo osobně na vrátnici zoo při návštěvě areálu,“ zve zájemce pracovník dendrologického oddělení a jeden z průvodců David Kubala.

Ve sklenících je možné vidět nově upravené expozice pro epifytní rostliny, mezi které patří také různé druhy orchidejí a bromélie. Velmi zajímavou skupinou mezi epifyty jsou tilandsie, které rostou v pouštích, lesích i tropických oblastech amerického kontinentu a bývají nazývány vzdušnými rostlinami, neboť jejich kořeny většinou slouží jen pro uchycení na stromech nebo skalách.

„Návštěvníci mohou ve sklenících vidět a v případě zralosti i ochutnávat různé tropické plody či aromatické byliny. V současnosti zde dozrávají například plody nízké odrůdy banánovníku, citrusů (pomeranč, mandarinka, tahitský lajm, limetka či kumquat) a kávovníku arabského,“ dodal David Kubala. (hap)