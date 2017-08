Ve vědecké knihovně v Ostravě je živo i v létě

/FOTOGALERIE/ Dovedete si představit více než milion knihovních jednotek, což jsou knihy, cédéčka či třeba DVD?

Přibližně s tak rozsáhlým fondem pracuje v současné době Moravskoslezská vědecká knihovna (MSVK) v Ostravě. Už řadu let patří k významným kulturním a vzdělávacím institucím Moravskoslezského kraje.

Od 10. července letošního roku zde působí nová ředitelka Libuše Foberová.

Rodačka z Karviné, která se už téměř třicet let věnuje knihovnické profesi, vyučuje i knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě, má za sebou bohatou publikační činnost. V centru její výzkumné pozornosti zůstává především management a marketing knihoven.

VELKÁ VÝZVA

„Je to pro mě velká profesní výzva už s ohledem na to, že se v Ostravě bude stavět nová knihovna. Jde mi o to, aby to nebyla ‚jenom‘ velká moderní budova, ale především, aby v ní fungovaly špičkové služby odpovídající požadavkům pro 21. století. Jsem ráda, že mohu pracovat s velmi fundovaným týmem lidí, navíc v tomto prostředí jsem před lety už působila, takže některé ze svých spolupracovníků znám z dřívějších let,“ uvedla Libuše Foberová.

A v čem byl měly být priority této instituce do budoucna?

„Chceme se více věnovat výzkumné a vědecké činnosti, nabízet pokud možno co nejkvalitnější digitální služby a důsledně akceptovat svou roli ve vzdělávání, což znamená velmi úzce spolupracovat se středními a vysokými školami. Samozřejmě že chceme zmodernizovat část stávajících interiérů,“ dodává sympatická Libuše Foberová, k jejímž zálibám patří samozřejmě knihy, historie a cestování.

Ze zajímavých akcí, které do konce roku knihovna připravuje, jmenujme například Festival knihoven a Noc vědců v říjnu, průběžně probíhá řada výstav a další akce.

„V těchto dnech je knihovna z důvodu stěhování knihovního fondu mezi sklady do 20. srpna uzavřena. Knihy mohou lidé vracet prostřednictvím biblioboxů. E-knihy je možné si i nadále půjčovat, přístup k elektronickým zdrojům je rovněž zachován,“ informovala Libuše Foberová.