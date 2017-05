Velká voda je pro kraj stálou hrozbou. Investice pomohly, ale...

Ostrava - V předchozích letech byly koncem dubna řeky i přehrady v našem kraji spíše poloprázdné. Letošní povodeň, která zahrozila, znovu připomněla, jak může být vodní živel nebezpečný.

Letošní povodeň (v období od 27. dubna do 1. května) nebyla podle generálního ředitele Povodí Odry Jiřího Pagáče pro náš region typická.

„Byla způsobena opakovanými srážkami v delším časovém období a částečně také táním sněhu v Jeseníkách. Měla pomalejší vzestup a delší dobu trvání. Typické povodně jsou přitom u nás spíše epizody s rychlým průběhem. Dobře zafungovaly nádrže, vypouštěly jen třetinu toho, co do nich přitékalo. Nejlépe pak kaskáda Slezská Harta-Kružberk na Moravici, kde přítok činil čtyřicet kubíků, odtok pouhé dva kubíky," upřesnil Jiří Pagáč.

V průběhu letošní jarní povodně spadla v našem kraji zhruba pětina srážek, které napršely při ničivých povodních v roce 1997. Povodňové škody letos dosáhly zhruba 13,5 milionu korun.

Zvýšené hladiny toků se koncem dubna projevily v celém povodí Odry. Průtoky dosáhly úrovně jedno až dvouletých vod, mimořádně pak takzvané pětileté povodně. Nejvyšší (III. stupeň) povodňové aktivity byl vyhlášen jen na dvou místech na Polančici v Polance a na Opavě v Držkovicích. K zaplavení některých nemovitostí pak došlo pouze v Petrovicích u Karviné na řece Petrůvce.

INVESTICE POMOHLY, ALE…

„Díky předchozím investicím Povodí Odry nedošlo v řadě míst k rozlití z břehů a ohrožení zástavby například na Porubce ve Svinově a v Porubě či na Bílovce ve Velkých Albrechticích. Velká voda ale upozornila po delší době na skutečnost, že povodňové ohrožení některých lokalit dále přetrvává a je nutné i nadále připravovat opatření, která by tato rizika snížila," doplnil Petr Březina, technický ředitel Povodí Odry.

„Chceme do konce roku 2020 vybudovat dalších 17 protipovodňových opatření s předpokládaným nákladem ve výši 1,5 miliardy. Tyto projekty v současnosti připravujeme," dodal generální ředitel Jiří Pagáč.

K TÉMATU

Olešná se už napouští Těžba sedimentů z přehrady Olešná byla ukončena 30. dubna. Celkem z ní bylo odtěženo 195 tisíc kubíků sedimentů, napouštění přehrady začalo 10. května. Naplnění nádrže bude záviset na klimatických podmínkách. Vodohospodáři nepředpokládají, že bude přehrada zaplněna už letos v létě.

Hráz kolem Petrůvky Jarní povodeň potvrdila nutnost úprav na řece Petrůvce, které ochrání zástavbu v rozsáhlém území obce Petrovice u Karviné. Připravuje se výstavba ochranné hráze kolem Petrůvky, která má spolu s dalšími úpravami přispět ke zlepšení. Stavba začne až po roce 2019 a trvat by měla rok a půl.

Ochrana Polanky i Klimkovic Další připravovaná stavba na vodním toku Polančice a na jeho přítocích Rakovci a Mexickém potoku má ochránit před velkou vodou Polanku nad Odrou i Klimkovice. Náklady se odhadují na 173 milionů bez DPH a dokončení stavby se čeká v roce 2020. Nové Heřminovy Při výstavbě přehrady Nové Heřminovy bude kladen velký důraz na ekologii. Bude například vybudován čtyři kilometry dlouhý náhon, který odbočí z řeky Opavy nad nádrží a po levém břehu ji bude kopírovat a po několika serpentinách se vrátí zpět do řeky. To má zajistit, aby se živočichové mohli snadněji stěhovat. Náklady na ekologická opatření činí 1,9 miliardy korun.