Jak se převáží Betlémské světlo na předválečných kolech?

Vratimov - „Chlapi, vždyť vy všichni máte lucerničky a svíčky, já jediný mám petrolejku. Tak, jak to má správně být," dobíral si v sobotu před desátou hodinou dopoledne další velocipedisty jeden z členů Klubu českých velocipedistů.

Na kolech, která pamatují ještě období před 2. světovou válku, si více než desítka velocipedistů přijela pro Betlémské světlo, které měl 10 minut po 10 hodině na vlakové nádraží ve Vratimově přivézt vlak ve směru od Ostravy. „Akci pořádáme už třetím rokem. Nejdříve si zapálíme od skautů ve vlaku Betlémské světlo. To musíme udělat v cuku letu, protože se jedná o běžný spoj a nemůžeme ho dlouho zdržovat," vysvětluje Jiří Axmann, předseda Klubu českých velocipedistů z Hrabové. Jak dále vysvětluje, pak všichni účastníci jízdy zamířili do restaurace Na Ščučím v Hrabové, kde nabídnou možnost zapálit si Betlémské světlo dalším zájemcům.

„Pak se i se světlem rozjedeme hvězdicovým způsobem po Hrabové. Jedna skupina velocipedistů zamíří ke statku Šídlovec a další před restauraci Na statku rovněž v Hrabové," upřesnil Jiří Axmann. Ten byl letos spokojen s účastí, a nakonec i s počasím. „Sešlo se nás asi nejvíc, co pamatuji. I když není sníh, konečně rozvážíme Betlémské světlo za mrazivého počasí, takže to opravdu navozuje tu správnou atmosféru. Je ale pravda, v takovém počasí se člověk musí správně obléct," dodává Jiří Axmann.

Přítomní velocipedisté, mezi kterými nechybí ani žena a děti, jsou patřičně hrdí na svá předválečná kola. „V čem je jejich největší výhoda? Nemusíte na nich prakticky nic měnit. Je to poctivá stará práce. Na těch kolech, pokud je člověk aspoň trochu udržuje, se prakticky nic nepokazí. Mám na kole plášť z roku 1945. Drží mi dodnes. Když jsem jej vyměnil a použil plášť, co vyrábějí teď, bylo po pár měsících po něm," dodal Jiří Axmann.

Účastníky sobotní jízdy byli i dva velocipedisté na vysokých kolech. František Janša při odjezdu zvládá s jistotou na kolo nastoupit, pak rychle zašlape a ještě stačí smeknout dobový klobouk. Velocipedisté za pár stovek metrů najíždějí na cyklostezku a vydávají se do Hrabové.

k tématu: Velocipedisté se už také připravují na Mistrovství světa historických kol, které se uskuteční příští rok v německém Kasrlsruhe. „V roce 2017 uplyne totiž 200 let od vynálezu kola-odrážedla, které bylo předchůdcem jízdního kola. A že jedeme právě to Karlsruhe, to proto, že takzvanou Draisinu či drezínu vynalezl Karl Drais právě v tomto městě. Fungovala na principu dnešního dětského odrážedla. Měla řiditelné přední kolo a jezdec se odrážel od země nohama," vysvětlil Jiří Axmann.