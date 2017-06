Víkend v Ostravě opět nabízí spoustu zábavy. Některé startují už dnes

Muzejní noc, Noc kostelů, Cirkus v Porubě, ohňostroj v Polance, den s vojáky v Klimkovicích, jazz na hradě, lety balonem, Garden Food Festival a spoustu dalších akcí nabízí nadcházející víkend v Ostravě a okolí.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Celorepubliková akce Noc kostelů nabízí dětem i dospělým možnost navštívit kostely či modlitebny v netradiční noční atmosféře. Celkově se v ostravsko-opavské diecézi otevře dnes na 131 kostelů a modliteben - více zde

Cirkus v ulicích Poruby

Německé uskupení Gogol & Mäx se svou devadesátiminutovou show nazvanou Humor in koncert nebo finská dvojice Kate & Pasi, která sází na párovou akrobacii, či Duo Comic Casa ze Švýcarska patří k největším magnetům druhého ročníku mezinárodního festivalu Cirkulum, který začíná už dnes v Ostravě-Porubě a potrvá tři dny.

„Letos se návštěvníci festivalu mohou těšit na řadu zahraničních umělců a několik interiérových představení světového formátu. Tři z nich se odehrají na nové hlavní scéně v cirkusovém šapitó, které vyroste přímo na porubské Hlavní třídě, a skvěle tak doplní cirkusovou atmosféru festivalu," uvedl Václav Pokorný, umělecký ředitel festivalu Cirkulum.

Hlavní třída opět neprůjezdná Ostrava Od dnešního poledne do pondělních časných ranních hodin čeká Hlavní třídu v Porubě opět uzávěra, neprůjezdná bude v úseku ulic 17. listopadu/Nálepkova. Dotkne se to také hromadné dopravy autobusy linky č. 58 pojedou odklonem, autobusy linky č. 54 budou vyjíždět z Nezvalova náměstí, kde také budu končit. „Zastávka na Alšově náměstí nebude dočasně provozována," upozorňují z dopravního podniku. Důvodem uzávěry je cirkusový festival na Hlavní třídě.

Podle jeho slov patří mezi největší hvězdy festivalu německé uskupení Gogol & Mäx. „Diváci budou moci sledovat, co nastane, když se dva profesionální filharmonici rozhodnou propojit hudbu s akrobacií a humorem. Soubor tohoto formátu je absolutní špičkou ve svém oboru a jeho show patří mezi představení, která v České republice není možné běžně zhlédnout," prozradil Václav Pokorný.

„Finská dvojice Kate & Pasi předvádí neskutečnou párovou akrobacii a švýcarské Duo Comic Casa jsou zase bravurní žongléři, akrobati a hlavně komedianti, kteří se svými čísly baví publikum celého světa již řadu let," doplnil Pokorný.

CIRKUS JÁNOŠÍK

Českou premiéru bude mít na festivalu představení Younak neboli Cirkus Jánošík, které je originálním zpracováním klasického díla snoubícího nový cirkus, divadlo, folklor a vrcholovou akrobacii. „Younak a Gogol & Mäx jsou představení natolik náročná na technické zajištění či na prostor, že se nám na scénu Šapitó jednoduše nevejdou," vysvětlil důvod vzniku druhé interiérové scény Ondřej Hajko, hlavní koordinátor festivalu.

ZÁBAVA PRO DĚTI

Festival nezapomíná ani na nejmenší návštěvníky. Pro ně má připravenou dětskou scénu ČEZ Family Park, kde se mohou děti i s dospělým doprovodem těšit na interaktivní školu nového cirkusu, relax zónu, výtvarné dílny a spoustu zajímavých představení, která jsou určená zejména dětem a celým rodinám.

Všechna interiérová představení festivalu Cirkulum se odehrají s podtitulem česká premiéra. Vstupenky na ně lze zakoupit výhradně na webových stránkách festivalu www.cirkulum.cz či v pokladně Informačního centra Poruba na Hlavní třídě. Představení pod širým nebem jsou pro veřejnost zdarma - více zde.

Jazz Open Ostrava

Dvoudenní festival Jazz Open Ostrava 2017, který začne už dnes na Slezskoostravském hradě, by měl podle jeho zakladatele a organizátora Borise Urbánka prezentovat jazz pod širým nebem jako hudbu s obrovskou historií, která se ale neustále vyvíjí.

Už zítřejší program slibuje hudební hody. Od 19 hodin se ve více než dvouhodinovém bloku, věnovaném třicátému výročí skupiny TUTU Borise Urbánka, na pódiu vedle frontmana kapely představí také Andrej Šeban, Roman Pokorný, Michal Žáček, Michal Hejna, Marcel Buntaj, Emil Frátrik, Martin Gašpar, Marek Minárik, Jenny Krompolc, Jan Tengler - více zde.

Ostravská muzejní noc

Devátý ročník mezinárodního kulturního festivalu s názvem Ostravská muzejní noc vypukne už zítra. Od 17 hodin se bezplatně otevřou veřejnosti až do pozdních nočních hodin dveře 39 ostravských institucí, které se věnují kultuře nebo vzdělávání. Nebudou chybět výstavy, komentované prohlídky, přednášky, projekce, koncerty, workshopy, tvůrčí dílny nebo scénická vystoupení. Do svého zákulisí vás pustí muzea, galerie, knihovny, školy, technické památky, kavárny, kluby, radnice, cirkus i centra se speciálním zaměřením - více zde.

Venuše z Landeka v muzeu Do Ostravy se v úterý na několik dnů vrátila Petřkovická venuše (jinak též Landecká venuše) z trezorového depozitáře Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Dolních Věstonicích. Vzácná soška je k vidění v Ostravském muzeu v rámci výstavy Ostrava nevídaná do konce tohoto týdne a bude tak možnost si ji prohlédnout i v průběhu Ostravské muzejní noci.

Klimkovice: Dětský den s vojáky

Těžký tank, obojživelný bojový transportér pěchoty, průzkumné i obrněné vozidlo, dynamické ukázky přepadu objektu, bojového umění musado a ručních zbraní. To všechno slibuje Den dětí v Sanatoriích Klimkovice, který se zítra koná pod taktovkou 7. mechanizované brigády Armády ČR.

„Přivezeme spousty zajímavé, moderní vojenské techniky. Je to takové naše malé poděkování lázním, ve kterých se už více než tři roky léčí náš spolubojovník, válečný veterán Lukáš Hirka, který byl v roce 2012 těžce zraněn v Afganistanu," konstatoval za pořadatele podplukovník Miroslav Vybíhal.

Dětský den potrvá od 10 do 17 hodin a program nabídne i další atrakce včetně vzduchovkové střelnice České zbrojovky či historické domobrany.

Víkend v zoo

Pokud přijdete zítra mezi 10 a 17 hodinou a přinesete do ostravské zoo například starou žehličku, rychlovarnou konvici nebo třeba toustovač, dostanete dětskou vstupenku zadarmo, a navíc tím podpoříte kočkodany Dianiny. V několika zoologických zahradách po celé České republice byly trvale umístěny speciální kontejnery na vysloužilé spotřebiče, jejichž prodaný obsah pomůže finančně podpořit chovaná zvířata. Jednou z nich je právě i kočkodan Dianin v ostravské zoo.

Den pro kočkodany Dianiny

Sobota bude v ostravské zoologické zahradě také patřit kočkodanům Dianiným. Od 10.30 a od 15.30 hodin se uskuteční komentovaná setkání u venkovního výběhu kočkodanů Dianiných u Pavilonu evoluce. Ten představuje deštné lesy západní Afriky, tedy prostředí, ve kterém kočkodani Dianini žijí. Prohlídky začnou v 11 a ve 14 hodin u vstupu do Pavilonu evoluce.

Mezi 11. a 16. hodinou budou v areálu zoo připraveny nejrůznější „kočkodaní" aktivity pro děti i dospělé, zájemci si budou moci vyrobit i čelenku bohyně Diany, po které dostali kočkodani své jméno.

Balonová tour

Balony.eu tour 2017, to je název velkorysé akce určené pro milovníky vzdušných obrů, která v sobotu zavítá do Ostravy. Vzlet balonů je za příznivého počasí plánován od 19 hodin z travnaté plochy za okresním soudem v městské části Ostrava-Poruba. Balonová tour se poté přemístí do Olomouce, Českého ráje, Pálavy, zakončení se uskuteční první červencový den na Břestku.

Ohňostroj v Polance

Dětský den se zítra koná v areálu Dělnického domu v Polance nad Odrou. Začne ve 14 hodin a návštěvníci uvidí vystoupení místních skautů, hasičů, žáků základní, mateřské i umělecké školy, akrobatů na kolech, kapely Banda del Caffé i zpěvačky Kaczi. Od 21 hodin bude diskotéka, ve 22 ohnivá show a nakonec ohňostroj.

Garden Food Festival

Dobré jídlo a pití. Takto by se dal charakterizovat Garden Food Festival, který se o tomto víkendu koná v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě. Hlavní hvězdou a tváří akce je Zdeněk Pohlreich, který ukáže své umění živě na pódiu. Můžete potkat také herečku a spisovatelku Markétu Hrubešovou, michelinského šéfkuchaře Radka Kašpárka, vycházející hvězdu české gastro scény Přemka Forejta a spoustu dalších. Těšit se můžete na hmyzí delikatesy, lanýže a ústřice, porcování obřích ryb a jejich ochutnávku, chilli show, nejlepší piva a hlavně zábavu s televizními hvězdami i špičkami v oboru gastronomie - více zde.

Festival Slezská lilie

Festival Slezská lilie to nejlepší ze současné hudby s poselstvím vyvrcholí v sobotu a v neděli. Zítra od 15.30 hodin se koná v kostele sv. Václava talk show s P. Zbigniewem Czendlikem, zazní komorní písně a před katedrálou Božského Spasitele si na své přijdou milovníci sborového zpěvu Ostrava zpívá gospel netradičně také spolu s Lenkou Dusilovou. Závěrečný festivalový den v neděli v Ostravě-Kunčičkách doplní tradiční mši svatou řada vystoupení. (hap)

Karkulka a babiččin dalekohled

Pokud v sobotu zamíříte do ostravského Planetária, můžete se těšit na vyprávění o astronomických příhodách Červené karkulky, která poznává roční období, souhvězdí a planety sluneční soustavy. Pořad začíná ve 14 hodin.

TIPY Z OKOLNÍCH OKRESŮ

Bílovec: Charitativní odpoledne

Areál letního kina a nádvoří zámku v Bílovci bude zítra od 12 hodin hostit velkou charitativní akci s názvem Sára den. Dopoledne se na hřišti u ZŠ Komenského uskuteční fotbalový turnaj Sára cup. Od 13 hodin odstartuje na nádvoří zámku běh, do kterého se mohou zájemci registrovat od 12 hodin. Ve 14 hodin zahájí akci slavnostní vypouštění balonků, následovat bude zábava pro děti s diskotékou.

Večer se vystoupí Jakub Smolík, kapela Úspěch a skupina Grogy Rock. Vstupné je dobrovolné, pořadatelé doporučují přispět minimálně stokorunou, výtěžek totiž poputuje na konto oddělení dětské hematoonkologie FN v Ostravě. Akce se koná za každého počasí.

Český Těšín: Běh pomůže

Na osm kilometrů dlouhou trasu podbeskydskou krajinou se můžete vydat v neděli v 11 hodin v rámci běhu s názvem Těšínská osmička Nadace Agel. Zúčastnit se mohou amatéři i profesionální sportovci, včetně rodin s dětmi. Výtěžek bude věnován mladému sportovci s handicapem Jiřímu Svojanovskému na koupi nového sportovního vozíku. Start je v areálu Nemocnice Podlesí a cíl v parku Adama Sikory v Českém Těšíně. Registrace běžců je možná na www.beh.agel.cz

Hukvaldy zahalí vůně grilovaných specialit

Spojit příjemnou jarní vycházkus dobrým jídlem bude možno v sobotu od devíti do osmnácti hodin v Hukvaldech. Na hukvaldském hradě totiž vypukne akce s názvem Grilování na hradě Hukvaldy. Speciality budou připravovány zkušeným šéfkuchařem. Pro ty, kteří preferují klasické opékání špekáčků, bude připraveno ohniště podél hradní zdi.

Frýdlantské sportovní hry

Už 15. ročník Frýdlantských sportovních her se ve Frýdlantu nad Ostravicí bude konat ode dneška až do 26. června. V průběhu šestnácti dnů se veřejnost zúčastnit jednadvaceti disciplínách. O tomto víkendu to budou volejbal v areálu sokolovny, dvouhra ve stolním tenise a badmintonová čtyřhra v hale Sport. V relaxačním centru Kotelna se představí i hráči petanque. Jízdu těžkým terénem předvedou jezdci Endura.

Knírači se představí na výstavě

Oblíbení psi knírači ukážou své dovednosti. Díky Klubu chovatelů kníračů a beskydské pobočce se kynolologické cvičiště ve Frýdlantě nad Ostravicí stane od sobotního dopoledne dějištěm oblastní klubové výstavy tohoto v Německu vyšlechtěného plemene. Udělovat se budou tituly v jednotlivých kategoriích: za nejhezčí štěně, dorost, mladý pes a veterán. Dále se bude oceňovat nejhezčí knírač malého, velkého a středního vzrůstu. V neposlední řadě se bude udělovat titul i nejhezčímu knírači oblastní klubové výstavy. Akce začne v 9 hodin.

Opava: Country širák v Alkaru

V kylešovickém hotelu Alkar se zítra od 13.30 hodin koná Opavský country širák. Zahrají kapely Stašeko, Azyl, Fram a Country s. r. o. Country tance předvede skupina Cloverleaf a s lasem i kolty zatočí Jirka Martínek. Hostem je brněnská kapela Halcman. Program od 19.30 hodin ukončí counry bál s kapelou Karavana.

Vikštejn opět láká

Tradiční setkání literátů, výtvarníků a hudebníků s názvem Open AirHappening Vikštejn se na hradě uskuteční zítra od 10 hodin. Vystoupí řada literátů a představí se projekty Šamanovo zboží, Lowmoe, Zpocený voko, Lišaj. Zahraje Matěj Keberle. Vstup je volný.

Po Traktoriádě Citron

Kozlovice - Už třetí ročník Traktoriády se zítra koná v Kozlovicích. Start je v 11 hodin za Kovářovým lesem. Vrcholem dne bude koncert rockové kapely Citron od 18 hodin v areálu restaurace Na Koupališti. Předskokany budou skupina Horkýže Slíže revival, Láďa Křížek a Tanja a skupina Bastard. Vstupenka na koncert vyjde na 350 korun.

Hastrman láká do mlýna

Veselý bude dnešní večer pro děti i rodiče. Pořadatelé z Vodního mlýnu Wesselsky v Loučkách uspořádají akci Hastrmanovo noční brekeke a pozývají na ni malé i velké. Vodní mlýn ožije od 20 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na komentované půlhodinové prohlídky spojené s hledáním hastrmana, noční pouštění lodiček, soutěže i nejrůznější mlynářovy speciality.

Neplachovice: Zámek na zámku

Na místním zámku bude zítra ve 13 hodin vernisáž výstavy předmětů z opavské Charity. Tahákem bude zřejmě replika dnes už neexistujícího opavského Lichtenštejnského zámku, vyrobená charitními Chráněnými dílnami sv. Josefa na speciálním laseru. Lichtenštejnského knížete Hanse Adama II. nadchla natolik, že si jednu letos v březnu po návštěvě Opavy odvezl domů. K vidění budou i panenka, dráček Hasík, keramika a další výrobky Charity Opava.

Frýdek-Místek: SIS na náměstí

Na Zámeckém náměstí ve Frýdku se zítra koná Den s integrovaným systémem. Od 9 do 12 hodin se veřejnosti představí Český červený kříž, Armáda ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR, Městská policie, zdravotnická záchranná služba, Horská služba Beskydy, Besip, středisko volného času Klíč, Terénní služby Rebel a frýdecko-místecké technické služby.

Víkendové Hudební jaro

Dolní Benešov - V zámeckém parku bude tento víkend vládnout Hudební jaro na Hlučínsku. Mezinárodního festivalu mládežnických dechových orchestrů a mažoretek se od 15 hodin zúčastní česká, polská i německé hudební tělesa. Hostem bude dechovka Gloria, která vystoupí zítra od 16.15 hodin a večer pak od 19 hodin kapela Gangster of Swing Orchestra. V neděli zažije město od 14.30 hodin hvězdicový pochod, po němž vystoupí další soubory a všichni zúčastnění pak nabídnou v 18.15 hodin monstrkoncert.

Sovinec ovládnou myslivci

Tento víkend se akce na hradě Sovinci ponese v mysliveckém duchu. Zítra a v neděli se zde konají Myslivecké letní slavnosti. Návštěvníci uvidí ukázky výcviku dravých ptáků a loveckých psů, dozvědí se zajímavosti z historie myslivosti, o řádu Sv. Huberta promluví jeden z jeho členů. Hrad se stane místem setkání nejen myslivců a milovníků přírody, atraktivní program je připraven pro širokou veřejnost včetně rodin s dětmi.

Bruntálsko: Slavnosti ve městech i obcích pro všechny generace

Karlovice Den obce se v Karlovicích koná už zítra. Začátek naplánovali pořadatelé na 10 hodin. O hodinu později bude zahájena soutěž v kosení kosou, která už ke Dni obce neodmyslitelně patří. Od 11 do 13 hodin pak budou v družině místní školy přijímány koláče do soutěže O nejkarlovičtější koláč. Návštěvníci se mohou těšit třeba na vystoupení hudební skupiny Fleret, dechovou hudbu Šohajka nebo na Varmužovu cimbálovou muziku. Na všelidové veselici zahraje krnovská skupina Contract.



Václavov Oslavy dne obce spojili ve Václavově s oslavou dětského dne. Zábava propukne zítra ve 13 hodin na tamním fotbalovém hřišti. Pro děti je na úvod a pro dospělé na závěr připravena diskotéka, zahraje Arrhythmia originální hudební seskupení čtyř violoncellistů s bubeníkem, vystoupí také Roman Vojtek s kapelou. Závěr večera bude patřit ohňostroji. Děti se mohou těšit na nafukovací atrakce a skákací hrad se skluzavkou, malování na obličej, projížďky na koních a tvořivé dílničky.



Rýmařov Rýmařov slaví svůj Den města už dnes na náměstí Míru od 10 hodin, kdy jsou připravena vystoupení mateřských škol, zájmových kroužků a organizací. Ty vystřídá v 16 hodin kouzelník Pavel Kožíšek. Po něm odstartuje běh městem a pak následují koncerty, vystoupí místní skupina The Hero, Vlasta Horváth s kapelou, bubenická skupina Jumping Drums a poté Happy to Meet. Hlavní hvězdou programu budou Monkey Business, oslavy zakončí ohňostroj.



Vrbno pod Pradědem Třídenní městské slavnosti Vrbno se baví se konají ode dneška do neděle v areálu bývalého koupaliště. Dnes si na Rockovém večeru přijdou na své zejména mladí, které čeká i nová atrakce rodeo s býkem. Zítra vystoupí třeba šansoniérka Sylvie Bee, skupiny Neřež, UDG a Fellas. Na večerní lidové zábavě zahraje kapela Proton a přítomní si připomenou 15 let česko-polské spolupráce Vrbna pod Pradědem a Glogowku. Hlavně děti ocení řemeslný jarmark a atrakce určené jim. Nedělní program je určený spíše pro starší generaci. Připraveno je vystoupení moravské dechovky Vlčnovjanka, pěveckého dua Adamis, manželů Řihákových a písně legendárních Beatles zahraje skupina The Backwards.