Výběr očekávaných událostí v Moravskoslezském kraji v roce 2017

LEDEN

TOP AKCE

12. LEDNA - Do Slezského divadla v Opavě zavítá 12. ledna klavírista Lukáš Vondráček, jehož jméno je na špici mezinárodního klavírního světa.

V dětství „malý Mozart" a v dospělosti čerstvý vítěz světově prestižní klavírní Soutěže královny Alžběty potěší návštěvníky koncertu svou brilantní hrou od 19 hodin. Součástí programu bude koncert divadelního orchestru pod vedením Marka Šedivého.

Na programu jsou díla Wolfganga Amadea Mozarta, Ludwiga van Beethovena a tvorba českého skladatele, klavíristy a varhaníka 19. století Jana Václava Huga Voříška, který byl obdivovatelem obou zmíněných skladatelů.

Třicetiletý Lukáš Vondráček začal hrát na klavír jako dvouletý a v deseti letech absolvoval své první americké turné. Rok nato mu vyšla první deska a jako třináctiletý zahájil studium hudebního oboru na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. V patnácti letech debutoval na koncertě v Rudolfinu s Českou filharmonií a studoval i na dalších zahraničních hudebních školách.

Evropa má premiéru v Ostravě

25. až 29. LEDNA - Ostrava, mistrovství Evropy v krasobruslení (Ostravar Aréna)

Krasobruslaři budou o tituly mistrů Evropy poprvé v historii bojovat letos v Ostravě. Na ledě Ostravar Arény se 25. až 28. ledna utkají o medaile reprezentanti z šestatřiceti zemí, nejlepší z nich se pak 29. ledna představí v exhibici. Maskotem šampionátu je tradiční symbol města bílý kůň, který dostal jméno Axel po nejtěžším krasobruslařském skoku. Černým koněm pak bude Michal Březina, bronzový medailista z ME 2013. České barvy budou dále hájit Jiří Bělohradský, Michaela Lucie Hanzlíková, taneční pár Cortney Mansour a Michal Češka, a sportovní dvojice Anna Dušková a Martin Bidař juniorští mistři světa 2016.

DALŠÍ AKCE

Havířov, 25. ročník Miss Reneta 2017. Výběrová kola začnou 14. ledna v Praze, 20. ledna budou pokračovat v polském městě Rydultowy, o den později ve slovenské Žilině a 28. ledna v Havířově. Bude vybráno 12 finalistek a dvě náhradnice

5. LEDNA Krnov, Klavírní recitál Jana Šimandla, koncert

7. LEDNA Mosty u Jablunkova, Gorolský bál, zahájení plesové sezony

7. LEDNA Nový Jičín, Oslavy 50. výročí vzniku novojičínského pěveckého sboru Ondrášek vyvrcholí letos na jaře.

Na 7. ledna sbor chystá XXII. novoroční koncert, na 18. března jubilejní koncert a slavnostní ples Ondrášků a ve dnech 6. až 8. května soubor absolvuje slavnostní koncerty s Janáčkovou filharmonií. Součástí těchto koncertů bude rovněž křest CD, vydání publikace Ondrášek 50 a setkání současných i bývalých členů sboru

7. až 22. LEDNA Trojanovice, Pustevny, výstava soch z ledu a sněhu vyrobených přímo na místě.

15. LEDNA Opava, koncert mysliveckých trubačů, 7. ročník tradičního vystoupení

26. LEDNA Příbor, Songfest 2017 Rok Kohouta hudební festival se stylovou oslavou roku Kohouta

ÚNOR

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne (podle okresů):

6. až 12. ÚNORA - okres Frýdek-Místek

13. až 19. ÚNORA - okres Nový Jičín

20. až 26. ÚNORA - okres Bruntál

27. ÚNORA až 5. BŘEZNA - okres Opava

6. až 12. BŘEZNA - okres Ostrava

13. až 19. BŘEZNA - okres Karviná

4. ÚNORA Hradec nad Moravicí, ples města Hradce nad Moravicí (Červený zámek)

4. ÚNORA Krnov, Rock And Roll party live

10. ÚNORA Krnov, AC/CZ revival, koncert

11. ÚNORA Krnov, Bál krnovského motoklubu

11. ÚNORA Bruntál, Gabriela Beňačková a Jakub Pustina, koncert

11. a 12. ÚNORA Ostrava, 1. kolo tenisového Fed Cupu žen, Česko Španělsko (Ostravar Aréna)

17. a 18. ÚNORA Frenštát pod Radhoštěm, XXII. ročník celostátního srazu příznivců cestování a Horobál

15. ÚNORA Příbor, Valentinská pouť

25. ÚNORA Bílovec, Expediční kamera 2017 filmový festival outdoorových filmů, městská knihovna

25. ÚNORA Nový Jičín, Karneval masek na sněhu chata Svinec

28. ÚNORA Bílovec, Masopustní průvod masek, obnovená tradice masopustních průvodů (Slezské náměstí)

MĚSTO OSTRAVA V TOMTO ROCE SLAVÍ 750. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ- respektive první písemné zmínky o tehdejší Moravské Ostravě. U této příležitosti přichystalo řadu akcí. Přesně 750 let uplyne až 29. listopadu 2017, ale oslavy začaly už na konci loňského roku výstavou Korunovační klenoty v dějinách světa, umístěnou v Ostravském muzeu. Výstava potrvá až do 28. února a od března na ni naváže další velkolepá výstava, Ostrava středověká, která zmapuje středověkou historii města. Tato výstava potrvá do června, ale řada akcí pro veřejnost je naplánována po celý rok! Město navíc připravuje akci, která by měla co do důležitosti i velikosti připomínat předloňské oslavy 70. výročí osvobození Ostravy.

BŘEZEN

Havířov, měla být zahájena výroba v novém závodě společnosti Mölnlycke Health Care (MHC) v průmyslové zóně Dukla v Havířově

Karviná, Cesta k harmonii, esoterický festival

2. BŘEZNA Premiéra filmu Muzzikanti, natáčeného v Těšínském Slezsku

4. BŘEZNA Úvalno, Rychtářovy hody, hody Na Rychtě

11. BŘEZNA Bruntál, Městský ples s dražbou plyšáka zubaté žáby maskota týmu Martina Kolomého z Rallye Dakar 2016

11. BŘEZNA Opava, slavnostní vyhlášení ankety Sportovec Opavska 2016, Slezské divadlo

31. BŘEZNA Společnost OKD ukončí těžbu v Dole Paskov. Firma chce co nejvíce zaměstnanců přesunout do karvinské části revíru

31. BŘEZNA Staříč, konec těžby černého uhlí v Dole Paskov

30. a 31. BŘEZEN Světový den vody

DUBEN

VELIKONOCE - nejvýznamnějšími křesťanskými svátky Mají připomínat zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které mělo nastat tři dny po jeho ukřižování. Velikonoce jsou svátkem pohyblivým, který připadá každý rok na jiné datum na neděli následující po prvním jarním úplňku. Pokud první jarní úplněk připadne na neděli, slaví se Velikonoce až další neděli. Pondělí velikonoční podle těchto pravidel tak může připadnout na den v rozmezí od 23. března do 26. dubna. V letošním roce připadá Velikonoční pondělí na 17. dubna.

DUBEN Frýdek-Místek, dokončení těžby nánosů v přehradě Olešná

DUBEN Opava, Další břehy, 21. ročník multižánrového kulturního festivalu

7. DUBNA Havířov, Miss Reneta, soutěž krásy středoškolaček ČR, Slovenska a Polska, KD L. Janáčka

8. DUBNA Bruntál, Velikonoce na zámku, jarní jarmark s kulturním programem

21. DUBNA Úvalno, Felix Slováček, koncert

22. DUBNA Bílovec, Jarní písňový festival festival pěveckých sborů

23. až 29. DUBNA Havířov, MINITEATRO Jiřího Tibitanzla, přehlídka amatérských divadel hrajících pro děti

28. DUBNA až 3. KVĚTNA Těšín, Mezinárodní filmová přehlídka Kino na hranic

29. DUBNA Nový Jičín, Pobeskydský autosalón, největší motoristická akce regionu

29. DUBNA Bílovec, slavnostní otevření zámku rerto v duchu 70. a 80. let aneb Co kdyby hraběcí rodina Sedlnitzkých žila na zámku za Husáka

KVĚTEN

TOP AKCE

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj Ostrava 2017

24. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj se uskuteční ve dnech 22. května až 7. června 2017 v několika městech a místech Moravskoslezského kraje. Ve své dosavadní historii nabídl posluchačům nevšední umělecké zážitky v podobě vystoupení našich a světově proslulých instrumentalistů. Také letošní ročník nabídne přední renomované sólisty a hudební tělesa.

DALŠÍ AKCE

KVĚTEN Studénka, Kód Enigma Studénka den plný her, soutěží a zábavy (Zámeckém park)

KVĚTEN Odry, 26. ročník akce Noční hasičská soutěž

1. KVĚTNA Frýdek-Místek, znovuotevření Svatojánské věže

6. KVĚTNA Bruntál, Vítání jara s motorkáři, sraz motorkářů s koncerty kapel

19. KVĚTEN Festival muzejních nocí, který vyvrcholí 10. června

20. KVĚTNA Opava, Silesia Bike Marathon, 17. ročník největšího cyklistického závodu na Opavsku

27. KVĚTNA Karviná, Dolański Góm, 8. ročník největší hudební akce v Karviné, areál loděnice v parku B. Němcové, vystoupí Wohnout, Akurat a Dżem

28. KVĚTNA Štramberk, Štramberská pouť

K TÉMATU

1. KVĚTNA Svátek práce

8. KVĚTNA Den vítězství; výročí osvobození od fašismu v roce 1945

14. KVĚTNA Svátek matek

ČERVEN

TOP AKCE

27. a 28. ČERVNA, Zlatá tretra Ostrava

Představit co možná nejvíc olympijských vítězů z Ria a pokud možno celou českou špičku. Takový je plán 56. ročníku atletického mítinku Zlatá tretra Ostrava. Legendární, teď už delší čas dokonce dvoudenní zápolení na ostravském městském stadionu se uskuteční ve dnech 27. a 28. června. „Takhle pozdní termín nám umožní přilákat na náš mítink velké hvězdy současného atletického světa," uvedl Alfonz Juck, manažer Zlaté tretry Ostrava. „Už teď máme přislíbenu účast Američana Christiana Taylora, olympijského vítěze v trojskoku, a zlatého německého oštěpaře Thomase Röhlera," doplnil s tím, že jednání o devátém startu hvězdného jamajského sprintera Usaina Bolta jsou ve stejné fázi jako v předchozích letech. „Věříme však, že ho budeme moci v Ostravě na Zlaté tretře znovu přivítat."

DALŠÍ AKCE

ČERVEN Kopřivnice, Evropský svátek hudby Kopřivnice multižánrový hudební festival k oslavám svátku hudby

ČERVEN Havířov, zavedení ODISky, termín ukončení platnosti karet dopravce je k 30. červnu 2017

ČERVEN Karviná, Dny města Karviné

2. a 3. ČERVNA Ostrava, XVIII. mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2017, Dům kultury města Ostravy

3. ČERVNA Úvalno, Rozmarné léto, slavnostní otevření plovárny

3. ČERVNA Nový Jičín, Legendy 8 minifestival v areálu Skalky, vystoupí Lenka Filipová, František Nedvěd, Petra Janů

3. a 4. ČERVNA Kopřivnice, Kopřivnické dny techniky dvoudenní akce na polygonu v areálu firmy Tatra Trucks pro milovníky automobilové techniky

9. ČERVEN, Noc kostelů 2017

9. až 11. ČERVNA Český Těšín, Svátek tří bratří, vystoupí MIG 21, Jelen, Michal Hrůza, Ewa Farna

21. až 24. ČERVNA Frýdek-Místek, multižánrový festival Sweetsen fest

23. ČERVNA až 9. ČERVENCE, Mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy

15. až 18. ČERVNA Hradec nad Moravicí (zámek), Beethovenův Hradec, 55. ročník mezinárodní interpretační soutěže (housle)

16. až 18. ČERVNA Bruntál, Dny města Bruntál, oslavy založení města

ČERVENEC

TOP AKCE

19. až 22. ČERVENEC, Colours of Ostrava

16. ročník mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava proběhne od středy do soboty ve dnech 19. až 22. července 2017, opět v industriálním areálu v Dolní oblasti Vítkovic. Mezi dosud ohlášenými hvězdami jsou americká kapela Imagine Dragons, jejíž videoklipy mají stamiliónová zhlédnutí, a která vyprodává stadiony po celém světě, ale také Norah Jones, alt-J, Birdy, Moderat, Benjamin Clementine a Laura Mvula.

DALŠÍ AKCE

ČERVENEC Orlová, Gulášfest

5. ČERVENCE Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. ČERVENCE Den upálení mistra Jana Husa

5. až 8. ČERVENCE Ostrava, festival Beats for Love. Na jedné z největších hudebních přehlídek v Česku vystoupí britský producent a DJ Bruce Fielder známý pod uměleckým jménem Sigala. Půjde o jeho první vystoupení v Česku

8. ČERVENCE Světlá Hora, Dostihový den, dostihy s celodenním programem

15. ČERVENEC Frenštát pod Radhoštěm, Horečky fest největší hudební festival (pro celou rodinu)

28. a 29. ČERVENCE Hlučín, Štěrkovna Open Music 2017, 13. ročník hudebního festivalu, areál hlučínské Štěrkovny

29. ČERVENCE Bruntál, Jazzový festival

SRPEN

TOP AKCE

Letní shakespearovské slavnosti podesáté

Festival Letní shakespearovské slavnosti Ostrava se koná od roku 2008. Během své historie si vybudoval velkou prestiž mezi tuzemskými divadelními přehlídkami. Na Slezskoostravském hradě tak mají diváci možnost každoročně zhlédnout nevšední inscenace velkého klasika v podání českých, slovenských, ale také polských herců. Desátý ročník proběhne v Ostravě na přelomu července a srpna, přesný termín bude upřesněn koncem ledna.

DALŠÍ AKCE

SRPEN Frýdek-Místek, zahájení výstavby obchvatu města

SRPEN Kopřivnice, Bartolomějská pouť Kopřivnice tradiční pouť v centru města

12. SRPNA Český Těšín, Rockování nad Olzou vystoupí Traktor, Doga, Ramstein revival, Alice s Danem Bártou

11. až 13. SRPNA Světlá Hora, 750 let obce, oslavy založení obce

18. a 19. SRPNA Hradec nad Moravicí, Moravské hrady, letní kulturní festival, areál hotelu Belaria

25. a 26. SRPNA Ostrava, Středověké rytířské slavnosti, víkendová akce připomínající středověké trhy a rytířství, Slezskoostravský hrad, loděnice, Masarykovo náměstí

26. SRPNA Orlová, charitativní hudební festival Rocktherapy (letní kino)

26. a 27. SRPNA Ostrava, Výstava ušlechtilých koček všech plemen

31. SRPNA Do kin přijde film Martina Kotíka Hurvínek a kouzelné muzeum.

ZÁŘÍ

TOP AKCE

Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR

Na letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově se ve dnech 16. a 17. září budou konat tradiční Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR. Jde o dvoudenní přehlídku vojenské, požární i zdravotní techniky, která je svého druhu největší ve střední Evropě. Minulý rok se v Mošnově představilo jedenadvacet zemí, což je nejvíce během patnáctileté historie akce. K vidění bylo přes sto letadel a desítky kusů pozemní vojenské techniky. Akci zhlédlo 130 tisíc návštěvníků, což bylo o několik desítek tisíc méně než v jiných letech. Na nižší účasti se podepsalo nevlídné počasí. Poslední ročník měl několik NEJ. Například poprvé v historii se v Mošnově současně objevily dva americké strategické bombardéry, B-1B a B-52.

DALŠÍ AKCE

1. až 3. ZÁŘÍ extrémní běžecký závod Adidas Continental Beskydská sedmička (Beskydy)

ZÁŘÍ Frenštát pod Radhoštěm, Memoriál Jiřího Rašky a Velká cena města Frenštát pod Radhoštěm dvoudenní závody ve skoku na lyžích

ZÁŘÍ Fulnek, Fulnečka hudební festival skupin z Fulneku a okolí

ZÁŘÍ Karviná, Dny evropského dědictví, Zámek Fryštát

ZÁŘÍ Opava, Bezručova Opava, 60. ročník kulturního festivalu

1. až 3. ZÁŘÍ Beskydská sedmička, extrémní horský závod

3. ZÁŘÍ Nový Jičín, slavnost města celoměstská krojovaná slavnost s řadou kulturních vystoupení

4. až 29. ZÁŘÍ Ostrava, výstava Zvraty Ostravy ve 20. století mapující klíčové události v dějinách ostravských obcí

8. a 9. ZÁŘÍ Havířov, Havířovské slavnosti

9. ZÁŘÍ Dny kulturního dědictví

16. ZÁŘÍ Bruntál, Indiánské léto, 15. ročník, hudební festival

22. až 24. ZÁŘÍ Ostrava, Život na zahradě, 14. ročník výstavy nejen pro zahrádkáře a včelaře

PODZIM Třinecko, otevření obchvatu v úseku Oldřichovice Bystřice

V září začne filmový Projekt 100, tentokrát v nové podobě.

ŘÍJEN

Volby do Poslanecké sněmovny

Obyvatelé našeho kraje půjdou letos v říjnu k volbám. Rozhodovat budou, stejně jako voliči v celé zemi, o tom, kdo zasedne v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. V posledních parlamentních volbách v roce 2013 zvítězila v Moravskoslezském kraji ČSSD s 26,38 procenta hlasů. Druhé hnutí ANO získalo 18,07 procenta hlasů a třetí KSČM měla 17,53 procenta hlasů.

7. až 8. ŘÍJNA Ostrava, mezinárodní výstava koček, výstaviště Černá louka

7. a 8. ŘÍJNA Ostrava, Hradní hodokvas, Slezskoostravský hrad

21. ŘÍJNA Opava, Grand Prix Pepa, 39. ročník tradiční kulturistické akce, Slezské divadlo

29. ŘÍJNA končí letní čas

ŘÍJEN, LISTOPAD Ve Výtvarném centrum Chagall v Ostravě bude k vidění výstava nazvaná Surrealismus, na níž budou vystavena díla Toyen, Jindřicha Štýrského, Františka Muziky a dalších velkých jmen našeho výtvarného umění minulého století.

LISTOPAD



Památka zesnulých

Památka všech zesnulých či vpomínka na všechy věrné zesnulé, nebo lidově řečeno Dušičky, jsou svátkem, kdy se římsko-katolická církev modlí za zemřelé. Tradičně se v našich zemích navštěvují hřbitovy, pokládají se květiny a zapalují se svíce. Vzpomínky na zemřelé se drží ve všech koutech světa, ovšem v podstatně jiné formě než u nás. Nejznámější variantou tohoto svátku, která se postupně dostává i k nám, je Halloween.

LISTOPAD Frýdek-Místek, běžecký závod Hornická desítka

LISTOPAD Orlová, Spolková výstava (Dům kultury města Orlová)

4. a 5. LISTOPADU Dolní Benešov, Výlov rybníku Nezmar

LISTOPAD Frenštát pod Radhoštěm, Mezinárodní festival outdoorových filmů přehlídka filmů s cestovatelskou a adrenalinovou tematikou

10. a 12. LISTOPADU Ostrava, výstava Kreativ, výstaviště Černá louka

11. LISTOPADU Frenštát pod Radhoštěm, Martinský trh spojený s příjezdem svatého Martina a jeho družinou

7. LISTOPADU Bílovec, O zlatou notičku města Bílovce V. ročník pěvecké soutěž v sólovém zpěvu pro žáky Bílovce a okolí

18. LISTOPADU Noc divadel

PROSINEC

13. PROSINCE Česko zpívá koledy s Deníkem

Statisíce lidí si už oblíbily předvánoční akci v čase adventním nazvanou Česko zpívá koledy s Deníkem. Letos se uskuteční 13. prosince od 18 hodin a zpívat se budou koledy i vánoční písně na mnoha místech České republiky. V Ostravě si zazpívají všichni lidé dobré vůle nejenom na Masarykově náměstí, ale také v jiných obvodech krajského města.

1. a 2. PROSINCE Ostrava, výstava Středoškolák, vysokoškolák, výstaviště Černá louka

1. až 3. PROSINCE Ostrava, Vánoční esoterické trhy, výstaviště Černá louka

4. PROSINCE Havířov, koncert k založení města, KD L. Janáčka

7. až 10. PROSINCE Frýdecko-Místecko, Festival adventních a vánočních zvyků Souznění

12. a 13. PROSINCE Bruntál, Setkání u vánočního stromu, jarmark s kulturním programem

