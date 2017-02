Vybil se vám mobil? Veřejné nabíječky najdete především v obchodních centrech

/TÉMA DENÍKU/ Jsou situace, které dokáží člověka pořádně vytočit. Jednou z nich je vybitý mobilní telefon. Zažil to snad každý. Čeká vás důležitý hovor nebo neodkladné vyřízení e-mailu. Vezmete telefon do ruky, on jen zabliká a objeví se černá obrazovka. Baterka je na nule. Co teď?

Ilustrační foto.

Řešením mohou být veřejné nabíjecí stojany pro mobilní telefony, které jsou k dispozici ve větších městech České republiky. Najít se dají i v Moravskoslezském kraji, především v Ostravě. Vesměs se nacházejí v nákupních centrech. Jen vloni si v Moravskoslezském kraji tímto způsobem dobily mobil desítky tisíc lidí. „Stalo se mi to v Ostravě zrovna ve chvíli, kdy mi volal šéf. Baterka mi došla přímo během hovoru. Naštěstí jsem byl v obchodním centru, kde takovou nabíječku měli. Zapojil jsem telefon a po chvilce jsem šéfovi zavolal zpátky," řekl Deníku Petr Zouhar. V Moravskoslezském kraji je v současné době třináct dobíjecích stojanů, o umístění dalších se jedná. Zařízení mají různá technická provedení, použitelná jsou vesměs jak pro mobilní telefony, tak i tablety nebo například fotoaparáty. SÍŤ Nejrozšířenější jsou nabíjecí kiosky, kterých je v kraji šest. Mírnou nevýhodou je, že nemají uzamykatelný prostor, takže je nezbytné u přístrojů v průběhu dobíjení stát. „Pro Moravskoslezský kraj máme vytipována další tři místa na umístění nabíjecích kiosků, o kterých v současné době jednáme," řekl mluvčí provozující společnosti Aleš Lehký s tím, že pro snadnější nalezení nejbližšího kiosku lze využít mobilní aplikaci, která je bezplatně ke stažení. Co do počtu stojanů se těsně na druhém místě umístily nabíjecí stojany ChargeBox. Těch je pět, všechny v Ostravě. Jsou opatřeny uzamykatelnými sejfovými schránkami, je tedy možné nechat mobil ve skříňce a řešit další věci, například nákupy. Na třetím místě jsou bezpaltné dobíječky ČEZ v kraji se nacházejí ve dvou nákupních centrech. Mají uzamykatelné přihrádky. Využili jste již možnost dobít si telefon v nabíjecím stojanu?

Hlasovat můžete v anketě na konci článku. „Kromě stojanů v obchodních centrech se v Moravskoslezském kraji čas od času objeví mobilní charge boxy v rámci ČEZ Energy zóny, která nabízí servis účastníkům významných kulturních a sportovních akcí. Letos to budou například hudební festival Colours of Ostrava, cyklistický závod Bike Čeladná nebo extrémní štafetový závod Adrenalin Cup v Ostravici," uvedl Vladislav Sobol, mluvčí Skupiny ČEZ. KAROLINA Největší šanci na dobití mobilního telefonu mají návštěvníci obchodního centra Forum Nová Karolina v centru Ostravy, kde jsou hned čtyři zařízení. „V našem obchodním centru sledujeme aktuální trendy a neustále rozšiřujeme služby pro veřejnost. V současnosti se nabíječky na mobilní telefony stávají standardním servisem obchodních, potažmo zábavních center, kde se lidé ve volném čase zdržují delší dobu. Každý ví, co v dnešní době znamená odstřihnout se, byť na chvíli, od světa kvůli vybitému telefonu. A tomu chceme předcházet," řekl Deníku marketingový manažer OC Forum Nová Karolina Tomáš Lučan s tím, že v případě potřeby je obchodní centrum připraveno jednat s partnery o navýšení počtu nabíjecích stojanů. Mobilní telefony i jiná zařízení bude již brzy možné dobít i na dalších místech. USB porty spolu s wifi signálem se letos objeví v tramvajovém přístřešku u zastávky Elektra v centru Ostravy. USB porty mají mít i nové švýcarské tramvaje, které začnou Ostravou brázdit v příštím roce. Nabíjet mobil bude možné i v elektrobusech. „Aktuálně testujeme elektrobus Ekova Electron, který má USB zásuvky," sdělil Deníku mluvčí ostravského dopravního podniku Miroslav Albrecht. K TÉMATU Nabíjecí stojany, které se těší velké oblibě, sice mohou vyřešit problém s vybitým mobilem, limitujícím faktorem je však jejich počet a umístění výhradně v obchodních centrech. I proto si stále více lidí pořizuje powerbanky malé přenosné zdroje energie. V krizové situaci stačí na dostatečné dobití telefonu nebo jiného zařízení. Jejich ceny se pohybují v řádech stokorun. Nesmíte si je však zapomenout nabít… Anketa | Jak řešíte situaci, když se vám v nejméně vhodnou chvíli vybije mobilní telefon? David Salaj, 45 let, Ostrava: Je to potřeba řešit vždy v naprostém klidu. Času je pokaždé dost, takže zavolám později. Všechno počká. Nemusíme přece nic uspěchat. Blanka Maralíková, 60 let, Ostrava: Přesně pro takové případy jsem si pořídila powerbanku. Když vidím, že mi dochází baterie, tak si mobil pokaždé nabiju. Milan Rechtorik, 45 let, Rýmařov: Musím říct, že se mi to ještě nestalo. Nicméně kdyby na to došlo, tak bych co nejrychleji sháněl možnost okamžitého nabití telefonu. Sára Kutílková, 22 let, Nový Jičín: Ještě se mi to nestalo, ale buď bych využila powerbanku, nebo bych byla bez telefonu. Vždy mám mobil nabitý, nebo u sebe nosím právě powerbanku. V ulicích Ostravy se ptal Tomáš Ondra

