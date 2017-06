Výkup vlasů v Ostravě. Kvalitou jsou české nejlepší, a to dokonce celosvětově

/REPORTÁŽ DENÍKU/ Kýbl krve. Asi těžko byste hádali, že v domě, kde sídlí restaurace s tímto názvem, se také vykupují a prodlužují vlasy… Ale popořádku.

Vlasy. Téma pro ženu, ale i pro muže, více než citlivé. Vlasy jsou prostředek sebeprezentace navenek, ve společnosti. Vlasy mohou mít vliv na to, jak si žena stojí v zaměstnání a v soukromí. Proto jsou opečovávány, stříhány, barveny, kadeřeny… Ne každá žena ale má to štěstí mít bohatou hřívu, ať už je to dáno geneticky, či nemocí. Ale dnes již nemusí nasazovat na hlavu paruku, která už zdálky vzbuzuje nevítanou pozornost…

„Chtěla jsem před lety zkusit prodloužené vlasy, a tak jsem si na internetu nějaké koupila a nechala si je nasadit u kadeřnice. Po měsíci byly vlasy ošklivé, zacuchané, nešlo s nimi pracovat. Zlobila jsem se a říkala si, jak se mohlo stát, že za tolik peněz a s takovými očekáváními můžu po měsíci vlasy doslova vyhodit. Po sundání jsem měla své vlasy řidší, potrhané a poškozené. Proto jsem začala intenzivně pátrat… A výsledkem byl můj první e-shop s vlasy na prodlužování, který jsem spustila přibližně za osm měsíců. Tento rok oslavil devět let na trhu," popisuje své začátky Pavlína Vyklická z Ostravy.

Po točitém schodišti vcházíme do jejího salonu. Na stěnách visí gumičkami svázané blonďaté, kaštanové, černé copy různých délek. Středoevropské vlasy, východoevropské, panenské… Hezky to v místnosti voní. Na stole pak kleště, kroužky, háčky…

„Vlasy vykupujeme dvěma způsoby na dálku nebo osobně. V případě, že je zájemkyně z Ostravy nebo okolí, stačí se k nám jen objednat a přijet. Na místě pak vlasy změříme a stanovíme přibližnou cenu. Pokud klientka souhlasí s cenou a rozhodne se pro prodej, rovnou vlasy připravíme na stříhání. Střih na přání nabízíme samozřejmě zdarma. Chceme, aby od nás dámy odcházely spokojené a krásné i bez dlouhých vlasů," popisuje Pavlína Vyklická. Ostříhané vlasy se stáhnou do copu, zváží, změří a podle ceníku se stanoví přesná cena. Vše za přítomnosti bývalé majitelky ohonu.

„Pokud jsou zájemkyně o prodej zdaleka, zasíláme jim e-mailem informace, jak vlasy správně ostříhat a upevnit, aby se copy takzvaně nerozsypaly. Poté vlasy zasílají na naši adresu společně s údaji pro platbu za výkup. Vlasy musí být vždy čisté, tedy umyté, delší než 35 centimetrů a zdravé. Veškeré nezdravé či krátké vlasy se z copu ostříhají a vyčešou, aby zbyly jen ty nejhezčí," popisuje celý proces majitelka salonu.

CHCI PRODAT SVÉ VLASY. KOLIK ZA NĚ DOSTANU?

Ceny za vlasy jsou závislé na délce a gramáži ustřižených vlasů. Ceník je rozdělen na přírodní blond vlasy a pak všechny ostatní barvy. Pro představu příklad z ceníku ostatních barev za cop v délce 40 cm o váze 100 g můžete dostat 2500 korun oproti tomu za cop v délce 55 cm o gramáži 150 g dostanete 7500 korun. Délka je v tomto případě stěžejní a každý centimetr se počítá.

Zajímá mě, co se s vlasy děje dál. Na co se používají? „Vlasy z výkupů se dnes používají k modernímu prodlužování, k výrobě paruk, příčesků. Co se týká prodlužování vlasů, připravují se na nejrůznější metody prodlužování, jako jsou keratin, mikro ring, minidot a další. Nebo se také upevňují na pásy a vznikají takzvané tresy, tvoří se na nich příčesky na míru tupé (a to i pro pány). Mnohdy by vás ani nenapadlo, co vše se s nimi dá dělat. My copy používáme k prodlužování a zhušťování vlasů, a to jak u žen, tak mužů. Dokážeme s pomocí vykoupených copů smazat z hlavy pleš, z řídkých vlásků udělat hřívu, z mikáda vlasy do pasu. Cokoli si zamanete," popisuje Pavlína Vyklická.

A druhým dechem dodává, že mají opravdu i klienta. „Chodí k nám jeden velmi sympatický muž. Dcera mu naznačila, že má na hlavě už méně vlasů… Dnes má vlasy v culíku," říká majitelka salonu, do kterého dojíždějí i mnohé známé celebrity. Jejich jména jsou ale utajena…

ČESKÉ VLASY JSOU NEJLEPŠÍ

Kvalitou jsou české vlasy jednoznačně nejlepší, a to dokonce celosvětově. Nejčastěji jsou prodávány pod názvem středoevropské vlasy, ovšem ten přídomek „české" tam opravdu tvoří záruku nejvyšší kvality. Nejcennější jsou jednoznačně tzv. panenské vlasy panenské v tomto případě znamená nikdy nebarvené, většinou vlasy od dětí.

Nejvíce ceněné barvy jsou přírodní platinová a světlá blond, ty jsou víceméně unikátní. Poté klasická tmavá a špinavá blond. „Radost ale máme z každého krásného ,úlovku' bez ohledu na barvu," usmívá se paní Pavlína.

Barvené vlasy vykupují také, není pravidlem, že každé barvené vlasy jsou nekvalitní, ale pozná se to po hmatu. Nicméně mají sníženou hodnotu a ztrácejí přídomek „panenské" právě v důsledku předchozích chemických zásahů, které se na kvalitě vlasů jednoznačně podepisují.

SKLADOVÁNÍ, UDRŽOVÁNÍ USTŘIŽENÝCH VLASŮ

Po výkupu procházejí copy tzv. sanitací. Vyčesávají se, stříhají, následně umývají a poté čistí způsobem, který zaručuje odstranění veškerých nežádoucích prvků, které vlasy obsahují.

„Jak taková dezinfekce konkrétně vypadá, už neprozradím. Je to tajemství každého salonu. Ne každý salon tuto vlasovou hygienu provádí," podotýká Pavlína Vyklická. Copy jsou každý zvlášť označené délkou a gramáží a pověšené na mřížích ve větrané místnosti jeden vedle druhého.

„Cop vlasů, který si vybere klient či klientka, následně ,tipujeme' na vybranou metodu prodloužení, či zahuštění vlasů, a to vždy a bez výhrad ručně. Poté jsou již vlasy připraveny pro svého nového majitele či majitelku," říká paní Pavlína.

VÝKUP A PRODEJ. POPTÁVKA A NABÍDKA

Pro mnohé je to zajímavý přivýdělek. Nejčastěji vlasy prodávají ženy, které nemají tolik času se o dlouhé a mnohdy těžké vlasy starat.

Po ostříhání se jim opravdu uleví. Největší zájem je jednoznačně o české vykoupené copy. Nejprodávanější jsou blond a světlé odstíny v délkách 45 až 60 centimetrů. Minulý týden vykoupil salon deset copů.

KURIÓZNÍ ZÁKAZNICE

Paní přijela z Frýdku. Sedla si a řekla: vezměte to strojkem, chci jet s manželem na dovolenou. A vytáhla z kabelky umělou škaredou paruku.

„Myslela jsem si, že si dělá legraci. Nedělala… Ale ostříhat ji strojkem nám nepřipadalo ideální. Udělali jsme jí hezký krátký účes a odcházela spokojená a s plnou peněženkou," svěřuje se Pavlína Vyklická.

NEVĚNUJÍ SE JEN SOBĚ A FIRMĚ, ALE I DRUHÝM

Dlouho zvažovali, komu a jak mohou pomoci prostřednictvím toho, co dělají.

„Na sociální síti jsem náhodně narazila na jedno video o paní Vlastě Říhové. Hned jsem věděla, že to je ono! Prostřednictvím skupiny Maminky v nouzi jsem navázala spolupráci a stali jsme se patronem jejího neziskového spolku Pomoc Srdcem z. s. Z každého výkupu vlasů věnujeme za náš salon do kasičky určené pro tuto neziskovku 500 korun. Z tohoto důvodu jsme také navýšili ceny za výkup vlasů na nejvyšší v celé zemi. Tyto prostředky budou sloužit k založení vysněného Nouzáčku paní Vlasty, kde si mohou maminky s dětmi v nouzi i lidé bez domova přijít zdarma nejen pro oblečení, ale mnohdy také potřebné věci pro sebe, děti a miminka," dodala na závěr paní Pavlína Vyklická.

„Novou hlavu" si sympatická Dominika pořídila již posedmé Dvacetiletá Dominika Bittner Jandačová z Ostravy si vlasy nechala navázat už sedmkrát. Naposledy když se odbarvila na blond, vlasy se jí hodně zničily, upálily. A nelíbil se jí střih. Tak si koupila přes internet cop a nechala si vlasy navázat.







„Snažím se vždycky najít svou barvu vlasů, abych už je nemusela barvit a chemicky ošetřovat. Dávám si pozor, kde lidské vlasy kupuji. Kazašské nebo indické jsou tvrdé, procházejí ztenčováním, aby se těm středoevropským vyrovnaly. Ale rozhodně nevydrží, cuchají se, po nějaké době vypadají jako chemlon," říká mladá žena a já marně na její hlavě hledám prameny vlasů, které má navíc.



Navázané vlasy můžete běžně kulmovat, žehlit, fénovat, dělat cokoli, co s vlastními vlasy. Nevadí jim ani mořská slaná voda. Jen bývají suché, používají se vlasové masky a kondicionéry. „Nová hlava" sympatickou blondýnku přišla na deset tisíc a za práci zaplatila patnáct set. Je spokojená. Občas musí nějaký ten pramen přikoupit. „Je to jako s vlastními vlasy, také vám vypadají, a tak se musí doplnit," říká Dominika.



Z mnoha metod prodlužování využívá tu keratinovou, kdy se pomocí průhledné hmoty vlasy koupené na ty vlastní pomocí kleští přitaví. Vydrží to až dva roky. Po zhruba třech měsících, kdy vlastní vlasy odrostou, kadeřnice navázané lidské vlasy stáhne a znovu naváže.



„Je potřeba dávat si pozor, v jakém kadeřnictví budou vlasy stahovat. Ne všechna jsou totiž na to náležitě vybavena. Nutný je speciální přípravek, po kterém se keratin rozpadne a navázané vlasy lze lehce z vlastních stáhnout. Jinak vás kadeřnice může lidově řečeno doškubat a je to pochopitelně bolestivé," popisuje Dominika, která už teď s pomocí „cizích" vlasů jen čeká, až jí vlastní vlasy dorostou do vysněné délky.