Vyrazí kuřáci z hospod na chodník?

Pouhý jeden týden mají kuřáci na to, aby si legálně zapálili „ve vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb, kde se podávají pokrmy". V tom se zdá jasno, ale horší to může být s venkovním dýmením do oken bytů nad všemi těmito podniky.

V Ostravě sice od loňska platí nová vyhláška o nočním klidu, nicméně s problematikou kuřáků shlukujících se venku před restauracemi, hospodami či bary se v ní nepočítá. „Pokud by si to ale situace vyžadovala, jsme připraveni operativně reagovat," říká ostravský primátor Tomáš Macura. Ten také upozorňuje, že v souvislosti s „protikuřáckým zákonem" město nepřijímá žádné speciální opatření. Městští strážníci však jsou samozřejmě instruováni, aby dohlíželi na dodržování zákazu od okamžiku, kdy vstoupí v platnost. „Kouření před restauračními zařízeními automaticky neznamená rušení nočního klidu stanoveného od 22 hodin večer do 6 hodin ráno. Pokud by ale k rušení hlučícími kuřáky docházelo, budeme postupovat standardně jako v jiných případech," slibuje primátor. Svým způsobem první ostravské plošné opatření související s kuřáky vymyslela mariánskohorská starostka Liana Janáčková. Spočívá v instalaci stovek popelníků v této městské části, aby se „vajgly" nepovalovaly na chodnících či trávnících. „Tyto nádoby mohou od června přijít kuřákům vhod. Samozřejmě nejsou před všemi restauracemi, ale není problém je na další místa instalovat," tvrdí místostarosta Patrik Hujdus. Vyhodnocování popelníkové kampaně je podle něho pozitivní. „Ty popelníky, které vydržely, svou funkci plní. Vyváží se jednou týdně a bývá v nich obsah, který by jinak skončil na zemi. Bohužel je však na některých místech poškozují vandalové, takže jsme nuceni je obnovovat," poznamenává Hujdus. Strážníci, jak uvádí Michal Maršo z úseku propagace a prevence ostravské městské policie, budou od června konat v souladu se zákonem. To znamená, že kouření tam, kde se to nebude smět, postihnou v blokovém řízení pokutou až do výše pěti tisíc korun.

