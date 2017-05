Vzkříšení Ostravice-Textilie je znovu nejisté. Majitel se nebrání prodeji

/FOTOGALERIE/ Letos v ní měl být zahájen provizorní kulturní program a o tři roky později se budovami měli prohánět lidé milovníci kultury či návštěvníci restaurace. To je ale opět nejisté. Jako v minulosti už několikrát.

Majitel komplexu historických budov tvořící bránu do centra Ostravy nyní řeší, zda přibrat spoluinvestora, nebo Ostravici rovnou prodat. Společnost RME Czech totiž mění strategii. Není si jistá, jestli je nadále možné vytvořit z Ostravice kulturní středisko, jak původně zamý-

šlela.

CO BUDE DÁL?

„Momentálně je nesmysl zkoušet soukromými penězi konkurovat multimilionovým městským projektům jatek či alternativní scény na Černé louce," řekl Deníku Daniel Zeman, zástupce majitele a koordinátor projektu Ostravica 2020, který měl za cíl vrátit bývalému obchodnímu domu někdejší lesk.

V posledních letech proto vlastník Ostravice-Textilie revitalizoval interiér, kde už se konaly jednorázové kulturní akce. S tím je však podle něj v současné době konec.

„Musíme pozměnit strategii. Momentálně je pravděpodobnější varianta komerčního využití, pro kterou hledám nadšeného spoluinvestora, případně kupce," potvrdil Zeman.

NOVÁ FASÁDA, KONEC KŮLŮ?

S úpravami a kroky přibližujícími otevření podle svých slov nekončí. Místo interiéru se však v příštích letech hodlá zaměřit na celkový vzhled a plánuje začít moderní fasádou rohové budovy A, která by nepotřebovala nevzhledný koridor z podpěrných dřevěných kůlů. Údajně by fasáda mohla být ještě letos. „Je třeba méně myslet na to, co bude uvnitř, a dbát na to, aby budovy nehyzdily město," uvědomuje si Zeman.

„Rok otevření 2020 je něco, co chceme držet, každopádně s ohledem na komerční využití budov je teď o to více nutné udělat něco s přilehlým náměstím."

Sice není vyloučeno, že v roce 2020 se Ostravica skutečně otevře, dokud tomu však viditelně nezačne něco nasvědčovat, lidé v to neuvěří. Stále silněji jsou tak slyšet hlasy těch, kteří by místo dalších a dalších slibů Ostravici raději zbourali. Památkově chráněné jsou totiž ze čtyř budov jen dvě.

Úpadek Ostravice aneb Jak šel čas

2000 Kamil Kolek provádí nepovolenou rekonstrukci, po které se v obchodě plném lidí zřítily tři stropy

2003 Prodej v Ostravici definitivně končí

2008 Okolní pozemky kupuje Amádeus Real

2010 Amádeus Real kupuje budovu Ostravice-Textilie

2012 Centrální obvod nesouhlasí se stavbou, Amádeus Real odstupuje od smlouvy, následují soudní tahanice o 1,6 miliardy korun

2014 Komplex budov kupuje společnost RME Czech

2014 Po více než deseti letech mohou lidé do budovy

2015 a 2016 Sanace a zabezpečovací práce na střeše a v budově B

2016 Fasádu budovy zdobí malba Madony Ostravice

2016 Plánovaný kulturní program v budově neumožňuje její špatný technický stav

2017 Vlastník hledá spoluinvestora nebo kupce

2017 (?) Nová fasáda budovy A

2020 (?) Otevření a zprovoznění budov A a B