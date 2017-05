Vznikne nový superregulátor v Ostravě? Nápad vzbuzuje rozpaky

Vláda si stále pohrává s myšlenkou sjednocení všech regulačních úřadů do jednoho. Návrh, podle kterého v roce 2023 vznikne Národní regulační úřad, mají nyní na stole dotčená ministerstva. Šéfka Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková přišla s nápadem, aby bylo sídlo nového superregulátora v Ostravě.

„Moravskoslezský kraj má dostatek odborných kapacit, které by dokázaly státní správu obohatit svými vědomostmi a letitou praxí. Nehledě na špičkové univerzity v kraji a jejich absolventy. Zvýšení zaměstnanosti a potažmo i životní úrovně by zamezilo většímu odlivu občanů kraje, kteří zde nenachází další uplatnění," odůvodňuje svou myšlenku Vitásková.

Nový úřad by měl zastřešovat regulaci energií, telekomunikací, železnice i vody. Dnes se o tyto agendy starají samostatně ERÚ, Český telekomunikační úřad (ČTÚ) a nově založený Úřad pro přístup k železniční infrastruktuře (ÚPDI). Vodárny zatím žádné centrální autoritě nepodléhají, částečně na ně dohlížejí pouze jednotlivá ministerstva.

Představitelé dotčených institucí jsou zatím k návrhu na sjednocení a stěhování do Ostravy přinejmenším zdrženliví. „Abychom mohli hovořit o úsporách, musel by úřad fyzicky sídlit v jednom domě. Navíc by musely být v činnostech jednotlivých regulátorů nějaké duplicity. Já mezi nimi žádné duplicity nevidím," pochybuje o reálnosti návrhu ředitel ÚPDI Pavel Kodym. Jeho úřad vznikl teprve v dubnu. V současné době je tak s pouhými dvěma zaměstnanci nejmenší ústřední institucí v zemi. „Pro nás je výhodné sídlit v Praze, blízko ministerstva dopravy, Drážního úřadu, SŽDC a významných dopravců," je přesvědčen Kodym.

Podle ČTÚ není diskuse o sídle národního regulátora na pořadu dne. „Samotný záměr vzniku tzv. superúřadu je zatím stále v tak raném stádiu úvah, že hovořit nyní o tom, zda a případně jak bude realizován, je přinejmenším předčasné," odmítl se nápadem Vitáskové zabývat mluvčí ČTÚ Martin Drtina.

Jeho kolegové jsou otevřenější. „Osobně bych dal přednost slovenskému modelu, který reguluje kompletně vždy jeden obor - v našem případě by šlo o regulátora pro veškerou dopravu," uvedl ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář. Umístění superregulátora kdekoli v republice je podle něj možné, protože státní správa je již dnes decentralizovaná.

Podle ERÚ však je současná míra decentralizace úřadů nedostatečná. „Moravskoslezský kraj se svými univerzitami má každoročně k dispozici mnoho erudovaných absolventů, kteří však v regionu nezůstávají z důvodu nedostatku pracovních příležitostí. Demograficky by tak sídlo superregulátora mohlo zastavit, nebo přinejmenším utlumit vylidňování kraje," uvádí ve svém prohlášení.

Národní regulační úřad by podle prvotních odhadů měl mít miliardový rozpočet a přinést až tisícovku nových míst. Jeho pětičlenná rada v čele s předsedou by dohlížela i na giganty typu ČEZ, České dráhy, Veolia či O2.