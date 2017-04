Z Prahy do Ostravy retrovlakem Ostravan

Ostrava, Praha - Ve sváteční pondělí 1. května vypraví České dráhy speciální retrovlak Ostravan, který pojede z Prahy na sever Moravy.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Eva Kořínková

Vlak vyjede v 6.26 hodin z Prahy hlavního nádraží a do stanice Ostrava střed přijede v 10.05 hodin. Vlak Ostravan v loňském roce oslavil 70 let od zahájení provozu na svou trasu z Bohumína a Ostravy do Prahy se poprvé pod názvem Ostravan vydal 6. května 1946.

Jízdenka stojí dospělého cestujícího ve 2. třídě 660 korun, v 1. třídě 1200 korun. V ceně je zahrnuto zpáteční jízdné, catering, program na palubě vlaku a bohatý program včetně slev přímo v Ostravě.

Během jízdy cestující ochutnají snídani, večeři a další občerstvení ve stylu 70. a 80. let. V Ostravě můžou využít nabídku k návštěvě areálu Dolní oblasti Vítkovic, kde bude Den otevřených dveří, a cestující s jízdenkou z Ostravanu získají 20procentní slevu na vstupenky. Bude možné prohlédnout si provozy Vítkovic a svézt se po tamních vlečkách nebo navštívit ostravskou zoo.