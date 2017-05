Za minutu v maratonu dostal hospic Ondrášek deset korun

/FOTOGALERIE/ Žaneta Frenn a Denisa Ševčíková si o víkendu v Praze plnily velký sen a navíc pomáhaly ostravskému mobilnímu hospici. Uběhly 42 195 metrů a celkem pro dobrou věc získaly 24 tisíc korun.

„Uběhnout první maraton byla obrovská výzva. Zároveň jsme věděly, že výsledný čas může být všelijaký a rozhodně nikoliv krátký. A právě s tím souvisel náš nápad dát Ondrášku za každou minutu strávenou na trase deset korun," popsaly kamarádky nejen z běžeckých tratí. Na tu „královskou" maratonskou se připravovaly půl roku dopředu, když spíše než rychlost nabíraly potřebné porce kilometrů.

Maminka tří dětí Žaneta tak činila v rámci celostátního běžeckého projektu Johnson & Johnson Woman´s Challenge 2017 (kde běhá a zároveň pomáhá čtrnáct českých žen). „Poprvé jsem takzvané dobroběžectví uskutečnila na půlmaratonu v Praze. Vybralo se 17 tisíc korun, které dostaly na sportování děti z dětských domovů," vysvětlila.

Kamarádku se dvěma dětmi Denisu poté zapojila i do maratonské charity. „Vytvořily jsme zároveň internetovou výzvu pro další dárce, pomáhat právě v této oblasti má velký smysl," líčily běžkyně s tím, že Ondrášek poznaly taktéž na dobročinném závodě, a to Běhu s Majklem pořádaném v Ostravě manželkou a přáteli lékaře Michala Pětroše, o něhož se mobilní hospic staral v posledních dnech jeho nemoci.

Maraton v Praze zvládly minulý víkend Žaneta i Denisa. „Podařilo se ho uběhnout ve zdraví i v radosti. Snad by to šlo rychleji, kdyby tam nebyl cíl užít si to a pomáhat. Můj čas byl těsně pod pět hodin, kamarádka běžela za čtyři a tři čtvrtě hodiny. Dohromady jsme tak poskytly 5810 korun a zbytek do celkové částky věnovali dárci," řekla Žaneta.

Výsledkem závodu a sbírky byly obě nadšené a na zpáteční cestě potkaly ve vlaku novopečenou českou maratonskou mistryni Petru Pastorovou, která jim dala další motivaci. „Rády bychom si udělaly z maratonu v Praze takovou naši tradici vždy, když ho poběžíme, budeme vybírat další peníze na provoz Ondrášku," dodaly Žaneta s Denisou.

K TÉMATU

Mistryně je z Ostravy Českou maratonskou mistryní se v Praze stala Petra Pastorová z Maraton klubu Seitl Ostrava, jež doběhla za 2 hodiny, 46 minut a 34 sekund. „Pěkný závod, běželo se mi moc dobře. Získat už třetí maratonský titul mi určitým způsobem pomohla také neúčast naší nejlepší maratonkyně Evy Vrabcové-Nývltové," řekla Petra, kterou média po závodě omylem označovala za členku SSK Vítkovice. Mistryně nicméně ani po maratonu nezahálela a vyhrála ve své kategorii i pondělní Běh osvobození Ostravy z Hrabyně do Poruby.