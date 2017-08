Zácpy v Ostravě už pomalu končí. Hlavní tahy se ale ještě opravují

/TABULKA TERMÍNŮ, FOTOGALERIE/ Plzeňská ulice, Estakáda Bazaly, Českobratrská ulice. To jsou ony. Hlavní zdroje svárů, objízdných tras a zákazových značek. Poslední roky je to už tradice. Letos zejména kvůli opravám mostů.

Jako právě například v Plzeňské ulici, kde město buduje nové tramvajové mosty, ty staré ze 70. let totiž dosloužily a na jaře byly strženy. Až do konce listopadu zde bude zúžena vozovka pro řidiče, ale o něco lepší vyhlídky mají cestující veřejnou dopravou.

Tramvajemi se po nových mostech svezou v polovině října, pod nimi pak už koncem září, což uvítají zejména místní obyvatelé, kteří si svého času výrazně stěžovali na hluk a komplikace způsobené výlukami.

DROBNÁ ÚLEVA V CENTRU

Ještě déle budou dělníci z pověření kraje pracovat na estakádě v Českobratrské ulici. Most Pionýrů přes řeku Ostravici bude pod dohledem stavařů až do prosince. Uzavírka měla podle původních informací firmy Strabag skončit 1. prosince, vypadá to však, že individuální i hromadná doprava se na most vrátí až o týden později.

Do té doby zůstane jeho pravá část ve směru ke stadionu Bazaly uzavřena a doprava svedena do protisměru. Avšak na jaře se bude pokračovat v protisměru, a to až směrem ke kruhovému objezdu na Hladnově.

Lepší zpráva naopak přichází z druhého rekonstruovaného úseku Českobratrské ulice. Už za devět dní, v pátek 1. září, začne zkušební provoz pro autobusy a trolejbusy.

„Podle harmonogramu začne jezdit MHD v Českobratrské ulici od neděle 3. září, avšak bez obsluhování zastávek Husův sad,“ uvedla mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.

Důvodem pouhého průjezdu jsou stále chybějící chodníky, ty budou dokončeny až k poslednímu říjnu. Právě tehdy začnou trolejbusy obsluhovat modernizované zastávky a do ulice se vrátí také osobní vozidla.

VRAŤTE NÁM AUTOBUS

Tyto tři stavby jsou letos v Ostravě z dlouhodobého pohledu největší, ale zdaleka ne jediné. Dlouhodobě dopravu omezují také mosty v Rudné ulici, Ostravskými vodárnami a kanalizacemi vyměňovaná kanalizace na Havlíčkově nábřeží u Ostravice, dvě částečné uzavírky v Radvanicích ve směrech na Havířov a Petřvald či uzavírka Opavské ulice za Globusem.

A nově na seznam zakázaných míst přibyla též ulice 17. listopadu v Porubě v úseku ulic Průběžné a Bedřicha Nikodéma, kde kraj za plného provozu a při zúžení jízdních pruhů frézuje vozovku. Lidem se ale nelíbí odříznutí od autobusové obslužnosti. Jak na to zareagoval magistrát považují lidé úpravy za dostatečné? Deník se k tématu vrátí.