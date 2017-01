Záhada ostravského signálu. Proč lidem padají telefonní hovory?

Většině volajících se tato nepříjemnost stává v centru Ostravy. Při jízdě, chůzi nebo v kavárně. A to opakovaně. Mají přitom různé mobilní operátory i značky telefonů.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Zkrátka telefonuji, a zničehonic je ticho. Hovor se vypne, protože nemám signál," popisuje svou zkušenost Lukáš Baloň, využívající služeb O2.

„Často se mi při chůzi centrem města stává, že se hovor přeruší a automat mi sdělí, abych hovor nepokládal, a vyčkal na spojení," líčí další případ Petr Klíček, který má tarif u T-Mobilu.

Podle zprávy z automatu na infolince tohoto operátora si lidé mají připojit k mobilnímu telefonu anténu. „Nejčastěji mohou výpadek způsobit nové budovy či zateplené fasády. Pomůže připojení externí antény k telefonu," radí hlas.

OPERÁTOŘI: STÍŽNOSTI NEJSOU

Zástupci ani jednoho ze tří největších poskytovatelů mobilních služeb dosud zvýšený počet stížností na tento problém u lidí z Ostravska nezaznamenali.

Patricie Šedivá z tiskového oddělení T-Mobile, ale uvedla, že problémy se mohou týkat určitého typu telefonu a jeho operačního systému. „K vyřešení záhady může pomoci, když nám lidé řeknou, u jakého čísla, kde a v jaký čas se to stává. Technik zjistí, zda je problém u poskytovatele služby," říká Šedivá. To radí také mluvčí O2 Lucie Pecháčková. „Může to být obvyklý výpadek, kdy signál přeruší výšková budova," nabízí další vysvětlení operátorka Vodafonu.

KDYŽ HOVOR PŘERUŠÍ HOVOR

U postiženého volajícího ale tyto odpovědi těžko obstojí. Nejčastěji se lidem, o jejichž problémech Deník ví, stává, že se jim hovor přeruší či ukončí ve chvíli, kdy telefonují a do toho jim zavolá někdo jiný.

„Toto se mi děje pokaždé. Dotyčnému pak musím volat znovu. Dělá mi to asi už asi měsíc a začínám z toho být zoufalý," přiznává Tomáš Hodek z Ostravy. „Projížděl jsem internet, ale žádnou pomoc jsem nenašel."

Podobné zkušenosti ale má i čtenářka Deníku Kateřina Navrátilová z Čeladné, která je kvůli svému podnikání neustále na příjmu a musí mít zapnutou funkci druhého hovoru na lince. „Opakovaně se mi stává, že se probíhající hovory přeruší, když mi někdo další volá. Sama jsem si myslela, že mám něco špatně v nastavení svého iphonu," říká Kateřina Navrátilová.

PŘETÍŽENÁ SÍŤ?

O názor Deník poprosil také specialistu jedné z ostravských prodejen s mobily. Ten je přesvědčen, že problém může způsobovat přetížení sítí, hlavně ve větších městech, kde je velká koncentrace lidí. „Operátoři to ale ve většině případů nepřiznají. Přece jen ta datová síť v Ostravě není tak výkonná jako třeba v Praze. S tímto problémem k nám chodí poměrně hodně lidí a většinou pomůže, když jim v mobilu vypneme LTE síť. Při jejím přetížení totiž může vypadávat i GSM síť, přes kterou se běžně telefonuje," nabízí možné řešení problému jeden z prodejců společnosti Mobil City v Nové Karolině, jenž si s ohledem na subjektivní názor nepřeje být jmenován.