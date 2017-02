Zahrádkáři: Příroda už tuhé mrazy potřebovala

Už aby ty mrazy skončily, říká si hodně lidí. Období, kdy se teploty drží i přes den pod bodem mrazu a nad nulu vyšplhají jen výjimečně, totiž trvá celý leden. Komplikace způsobují třeba řidičům, kteří nemohou nastartovat auto, nebo v hutích, kde musejí rozmrazovat uhlí a železnou rudu.

Ilustrační foto.Foto: Aleš Jaluška

Těch, kdo nadávají na silné a několik týdnů trvající silné mrazy, bude asi více než zastánců takového rázu počasí. Například zahrádkáři jsou spokojeni.

„Takovou zimu jsme potřebovali, ty předchozí totiž byly mírné. Různí škůdci, třeba mšice, mandelinky i slimáci, přežívali, množili se a na jaře a v létě nám hodně škodili," uvedla ostravská zahrádkářka Ludmila Müllerová.

Jak doplnila, ani silné mrazy by neměly napáchat na zahrádkách větší škody. „Česnek je v zemi, tomu mrazy neuškodí. Jestli mrazy neublíží citlivějším ovocným stromkům? Neměly by. Zkušení zahrádkáři je před zimou vždycky přihrnou, hlavně na to nesmí zapomenout u broskvoní a meruněk. Pokud leží na zemi aspoň slabá, ale souvislá sněhová pokrývka, funguje jako izolace a ani teploty hodně pod nulou pak stromům a keřům neublíží. Pokud jde o holomrazy, ty by mohly třeba starším keřům ublížit, ty by vymrznout mohly," dodala Ludmila Müllerová.

Spokojen je i zkušený včelař Miloslav Peroutka. „Už staří včelaři říkali, že včelstva mají přes zimu promrznout. Ta letošní zima je podle mého názoru ideální. Tím, že začalo mrznout už koncem prosince, nezačala včelstva ani plodovat, sedí v klidu a nespotřebovávají ani tolik zásob. Tím, že včelstva neplodují, se nemá na čem množit ani nebezpečný roztoč Varroa. Současný charakter zimy by mohl pokračovat ještě tak tři týdny a pak už by bylo dobré, kdyby se včelstva mohla proletět," dodal Miloslav Peroutka.

VODÁRNY MAJÍ VYHŘÍVANÉ CISTERNY

Mrazy zatím nezpůsobují větší poruchy ani na vodovodním potrubí. „Počet poruch na vodovodní síti je v průběhu letošního ledna prozatím obdobný, jako tomu bylo ve stejném období loňského roku," uvedl mluvčí Severomoravských vodovodů a kanalizací (SmVaK) Marek Síbrt.

Pokud už k nějaké poruše dojde a je třeba zajistit zásobování vodou z cisteren, ani pak podle Marka Síbrta k problémům nedochází. SmVaK jsou vybaveny speciálními zateplenými cisternami se speciálně upravenými ventily. „Při teplotách kolem minus deseti stupňů Celsia a vzhledem k době, jak dlouho na místě obvykle stojí, k jejich zamrznutí standardně nedochází," dodal mluvčí SmVaK.

Také podle mluvčí Ostravských vodáren a kanalizací (OVAK) Radky Vankové je letos v lednu počet poruch na vodovodní síti obdobný jako ve stejném období loňského roku.

„Zúročují se tak nemalé investice do průběžné modernizace vodovodní sítě, které společně s městem Ostravou dlouhodobě uskutečňujeme. V případě nutnosti zásobovat obyvatele vodou z cisteren využíváme speciální vozy s izolací a vytápěním," dodala Radka Vanková.

PÁDNÝ ARGUMENT PRO TUHOU ZIMU

Zastáncem tuhé zimy je i Roman Kolář. „Konečně se zase dá bruslit venku na rybníku. Co si vzpomínám, tak jsem o tom slyšel vyprávět svého dědu, ale že si někdy zabruslím na přírodním ledě sám, tomu jsem po těch posledních zimách, kdy to bylo spíše na koupání než na bruslení, už přestával věřit," svěřil se muž.