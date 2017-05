Zákazové značky a mříž zatarasily oblíbenou stezku

Napomenutí, ale také až dvoutisícová pokuta může čekat hříšníky, kteří využijí podchodu pod mostem Pionýrů v centru Ostravy. Kvůli opravě Českobratrské ulice vedoucí přes uvedený most je podchod v současné době pro pěší i cyklisty uzavřen.

Mnozí to však nerespektují, a to i přesto, že z obou stran jsou umístěny zákazové značky. V minulých dnech dokonce přibyla i mřížová zábrana. Ta však pomohla jen částečně. Chodci i cyklisté, kteří využívají oblíbenou stezku nad břehem řeky Ostravice, ji obcházejí po zídkách.

O problémech ví i městská policie, která se v nepravidelných intervalech na uvedený úsek zaměřuje. Případné přestupky mohou hlídky vyřešit domluvou, ale také uložením pokuty. Ta může dosáhnout až dvou tisíc korun.

„Je to nepříjemné. Ještě před několika dny jsem tudy normálně chodil bez ohledu na zákazové značky. Teď je tam ale mříž a skákat po zídkách se mi fakt nechce. Takže to musím obejít kolem radnice nebo sejít k břehu řeky Ostravice a most tudy podejít,” řekl Deník Pavel Adámek s tím, že horší to mají cyklisté. Těm totiž nezbývá nic jiného, než zvolit objížďku po frekventované silnici.

Strážníci budou uvedené místo dále kontrolovat. Že by tam však postavili stálou hlídku, je z kapacitních důvodů nereálné. „Spíše půjde o namátkové kontroly,” řekl Deníku mluvčí Městské policie Ostrava Michal Maršo.