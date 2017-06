ČSSD sází na Ostraváka. Zaorálek v čele? Fajn volba, zaznělo z kraje

Ostrava je městem, odkud do vysoké politiky přišel nynější ministr zahraničí, místopředseda sociální demokracie a po odstoupení jejího předsedy nový celostátní lídr pro parlamentní volby. Pokud by ČSSD uspěla, mohl by se Lubomír Zaorálek stát také druhým českým premiérem pocházejícím z našeho kraje. Prvním byl Mirek Topolánek.

Regionální jednička ČSSD se stala také celostátním volebním lídrem. Zdejší sociální demokraté to veskrze přivítali a hovořili o možném „restartu" nejstarší české politické strany založené již v roce 1878.

Krajský šéf sociálních demokratů a bývalý hejtman Miroslav Novák se s Lubomírem Zaorálkem dobře zná dlouhá léta.

Oba se od poloviny devadesátých let potkávali nejen v ostravské ČSSD, ale i v městském obvodu Poruba. Kde svého času bydlela většina zdejších hlavních představitelů této strany, mezi něž patřili třeba i bývalí primátoři Ostravy Aleš Zedník a Petr Kajnar. Zaorálek byl Novákovi i za svědka na svatbě.

„Jsem přesvědčen o tom, že když už Bohuslav Sobotka nechce pokračovat, tak volba Lubomíra Zaorálka je to nejlepší, s čím sociální demokracie mohla přijít," komentoval aktuální změnu v ČSSD krajský šéf strany Novák.

Zaorálek má podle něj bohaté zkušenosti z vrcholné politiky a je i dostatečně zkušený na případnou roli premiéra. „Umí naslouchat, komunikovat, mluvit zřetelným a srozumitelným jazykem pro lidi," hodnotil dále Novák nynějšího lídra ČSSD pro podzimní volby a dodal, že kdyby stál Zaorálek v čele příští vlády, mělo by to velký přínos pro celý Moravskoslezský kraj.

Zkušený politik, zapálený sociální demokrat, přínos pro stranu. Tak komentoval Zaorálkovu roli poslanec Adam Rykala a radní Ostravy-Jihu.

„Rozdělení funkce premiéra a předsedy se některým z nás zdálo rozumné už na sjezdu v březnu, ale byli jsme za to potrestáni. Zda změny pomohou zvýšit preference strany, nedokážu odhadnout. Ale jako dlouholetý člen ČSSD si velice přeji, abychom dokázali nepříznivý trend zvrátit," prohlásil.

Rykala vyslovil i souhlas s Milanem Chovancem, že by rozpory uvnitř strany měly přestat. „Ale vyškrtávání lidí z kandidátek a nařízená přeregistrace všech členů ostravské organizace bez ohledu na jejich věk, zdravotní stav a aktivitu s tím v souladu není," upozornil.

Předsedkyně ostravských sociálních demokratů Jana Vajdíková jen vzkázala, že zdejší straníci jsou připraveni pomoci, nicméně paralyzovalo je rozhodnutí centrálního orgánu o přeregistraci.

Tomáš Hanzel dvojka moravskoslezské kandidátky do parlamentu, místopředseda krajské ČSSD a primátor Karviné vnímal změnu jako dobré rozhodnutí. „Umožní to naší straně restart, o tom jsem přesvědčen. Lubomír Zaorálek je zkušený a uznávaný politik, který dokáže oslovit i nové voliče. Já to hodnotím pozitivně," řekl Hanzel.

Petr Vícha, senátor za ČSSD, člen jejího ústředního výkonného výboru a starosta Bohumína byl stručný: „Nebudu se k tomu vyjadřovat. Je to interní záležitost strany."

Někteří sociální demokraté v Ostravě, jakožto Moravskoslezském kraji střídání Sobotka/Zaorálek navrhovali již letos na jaře.

„Před brněnským sjezdem, kdy jsme se setkali v jednom ostravském hotelu s vedením strany, jsem otevřeně vyzýval pana Zaorálka, že po případném volebním neúspěchu se zde objeví prostor k tomu, aby obsadil místo lídra strany on, což odmítl předjímat. Současná změna, která nastala, tak podle mne přišla poněkud pozdě. Odstoupit tak krátce před volbami…" prohlásil Matěj Benda patřící k Mladým sociálním demokratům. Nepotěšila ho ani skutečnost, že v čele strany stanul ministr vnitra Milan Chovanec.

Jak se Zaorálek projeví jako lídr, Benda spekulovat odmítl.

„Říká, že na sebe bere všechnu odpovědnost, ta však neleží tak krátkou dobu před volbami jen na něm, ale na všech sociálních demokratech. Já doufám, že to neskončí tak jako na Slovensku, kde před lety měla vládní pravicová strana jiného premiéra a předsedu a nedopadlo to po volbách dobře," poznamenal s tím, že uvítal usnesení o uspořádání mimořádného sjezdu vedení ČSSD po volbách.

Tam by se měl vybírat regulérní Sobotkův nástupce v předsednické funkci, kde má nehledě na výsledek voleb Zaorálek Bendovu podporu.

K TÉMATU

Lubomír Zaorálek

Datum a místo narození: 6. září 1956 v Ostravě

V rodném městě navštěvoval základní a střední školu. Na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně pak studoval na fakultě filozofie.



V době před listopadem 1989 byl zaměstnán u Československé socialistické strany poté, co z politických důvodů opustil zaměstnání dramaturga ostravského studia České televize. V listopadu 1989 byl jedním ze zakladatelů Občanského fóra v Ostravě.



Od roku 1990 přednášel filozofii, etiku a české politické myšlení 19. a 20. století na Ostravské univerzitě. V roce 1994 se stal členem ČSSD, za kterou byl o dva roky později zvolen do Parlamentu ČR.



V současné době je ministrem zahraničních věcí, kterým byl jmenován 29. ledna 2014. Do úřadu nastoupil místopředseda ČSSD s dlouholetými zkušenostmi z práce stínového ministra zahraničních věcí České strany sociálně demokratické a vrcholného představitele v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.



Je rozvedený a má tři děti Tamaru, Ondřeje a Michala.

ZajímavostiJe dlouholetým zahraničněpolitickým expertem ČSSD. Mluví anglicky a německy.



V minulosti k lidem blízkým současnému prezidentovi Miloši Zemanovi. V březnu 1998 Zaorálek prohlásil, že ho tehdejší předseda ČSSD Miloš Zeman označil za svého možného nástupce v čele strany (dalšími kandidáty byli Vladimír Špidla a Stanislav Gross). Později ale vztahy ochladly.



V roce 2003 bylo také Zaorálkovo jméno zmiňováno mezi poslanci strany, kteří nepodpořili Zemanovo zvolení prezidentem.



Během nedávné vládní krize Zaorálek zrušil spolu s několika dalšími sociálnědemokratickými politiky svoji účast na cestě se Zemanem do Číny. Zeman uvedl, že poté, co premiér Bohuslav Sobotka avizoval demisi vlády, chtěl po návratu z Číny jmenovat do čela kabinetu právě Zaorálka.



Během vnitrostranické krize na podzim roku 2013, kdy část vedení ČSSD vyzvala předsedu strany Sobotku k rezignaci kvůli výsledku sociální demokracie v říjnových předčasných volbách, stál Zaorálek na Sobotkově straně.



V posledních letech patřil k hlasitým kritikům podnikatele Zdeňka Bakaly v kauze kolem bývalých bytů OKD. Zaorálek jej přirovnal ke gaunerovi, za což jej podnikatel žaloval a žádal 30 000 korun a omluvu. Soudy žalobu zamítly. Obdobný soudní spor vedl Zaorálek i s kontroverzním lobbistou Ivo Rittigem, kterého ve sněmovně nazval „lupičem". Musel se mu pak omluvit za to, že jej veřejně spojil s majetkem zabaveným policií v kauzách kolem Jany Nagyové. Nemusel se mu však omlouvat za označení „lupič" ani mu vyplatit požadované odškodné 100 tisíc korun.



Počátkem června bylo ve vnitrostranickém hlasování ČSSD rozhodnuto o tom, že Zaorálek bude lídrem strany v podzimních sněmovních volbách v Moravskoslezském kraji.