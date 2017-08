Zastávky na znamení? Obvod Stará Bělá je nechce

/FOTOGALERIE/ Ve Staré Bělé je 11 autobusových zastávek v každém směru, přičemž šest z nich bylo převedeno do režimu na znamení. S tím obvod nesouhlasí.

Když bylo asi před měsícem zavedeno v Ostravě osmdesát nových zastávek na znamení, zdvihl se proti tomuto kroku ve Staré Bělé odpor. Jak to vypadá po prvních bezmála šesti zatěžkávacích týdnech? „Mně osobně to nevadí. Řidič většinou stejně zastaví a v autobuse zkrátka zazvoním. Vím ale, že zejména starším lidem to působí komplikace,“ řekla paní Marie ze Staré Bělé.

Rozdílného názoru je tamní starosta. „Donesly se mi případy, kdy lidem autobus nezastavil, byť mačkali tlačítko. A sám jsem byl v neděli svědkem, jak řidič jel sotva krokem, aby dodržel jízdní řád, a na zastávkách stejně stavěl. Tak mi ukažte ten přínos,“ řekl starosta Staré Bělé Mojmír Krejčíček, jemuž se nelíbí zejména to, že o zavedení zastávek na znamení odbor dopravy magistrátu podle něj rozhodl bez informování městských obvodů.

„Dopravní podnik zavádění zastávek na znamení řeší s obvody už tři roky a já osobně téměř rok. Není pravda, že jsme to neprojednávali, pouze jsme se neshodli, a to pouze se Starou Bělou. To je vše,“ reaguje ostravský radní pro dopravu Lukáš Semerák s tím, že tento režim byl zaveden tam, kde nastupuje málo cestujících a několik autobusů za sebou zastavuje zbytečně.

VERDIKT OD STOLU

„Pochopím jejich zavedení v poli u deseti domů, ale Stará Bělá má čtyři tisíce obyvatel a zastávky jsou v husté rodinné zástavbě kolem hlavní silnice, ne někde na konci světa!“ hodnotí starosta tento krok jako rozhodnutí od stolu.

„Nedokážu třeba pochopit proč je zastávka na znamení u mateřské školy. Dále je třeba uzpůsobit technické parametry tak, aby zastávka skutečně byla zastávkou a ne místem v poli nebo kusem chodníku, kdy ani nepoznáte, jestli někdo čeká na autobus, nebo jen prochází. Máme i zděné zastávky, do kterých nejde vidět,“ jmentoval Krejčíček další argumenty proti zastávkám na znamení.

JAKO ŠVÝCARSKO A BANGLADÉŠ

Přístřešky jsou však ve správě městských obvodů, na což ostatně radní upozornil.

„Pokud jsou tedy někde betonové nepřehledné zastávky, kde nejsou lidé vidět, mohou si je obvody vyměnit. Toto si financují od roku 1993. Ostatně starosta Nové Bělé pana Krejčíčka pozval, ať se jde podívat, jak vypadají moderní prosklené přístřešky u nich. Když se podíváte na ty ve Staré Bělé, tak jsou to nejhorší a nejšpinavější zastávky v celé Ostravě. Tyto sousední obce, které se liší jen názvem, jsou v tomto jako Švýcarsko a Bangladéš. Na zastávky na znamení si zvykli už všichni starostové kromě jednoho. Ten argumentuje tím, že se někdo schovává v přístřešcích, ale v těch jeho hnusných bych se neschoval ani, kdybych musel. Vždyť hned vedle radnice stojí plechový hnus, určitě starší než já sám,“ popustil uzdu Semerák.

CO BUDE DÁL?

Na starobělském úřadě ale zřejmě nepochodí ani po vychladnutí. Vedení obvodu bude usilovat o plošné zrušení zastávek na znamení, takto předmětovaný dopis již starosta zaslal na magistrát. „Nevidím důvod něco měnit,“ řekl prozatím Semerák.

Ke starostou nastíněným případům o ploužícím se autobuse může prozatím v některých časech skutečně docházet. Dopravní podnik totiž právě vyhodnocuje reálný provoz, jako tomu bylo a je u všech nově zavedených zastávkách na znamení. Ve Staré Bělé proto zatím jízdní doby upraveny nejsou. Změní se situace a postoj obvodu, až se tak stane?