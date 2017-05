Obec se 600 obyvateli jde kvůli dětem do úvěru. Chystá projekt za 18 milionů

Ve Zbyslavicích na Ostravsku žije jen něco málo přes 600 lidí. Přesto se obec rozhodla jít do smělého plánu zrekonstruovat za devět milionů korun místní základní a mateřskou školu a za dalších devět milionů za ní na louce přistavět i samotnou školku.

Dotace Zbyslavice nezískají, protože nesplňují podmínku navýšení kapacity budov. Řešení? Úvěr. „Zřejmě se mu nevyhneme, přestože rekonstrukci rozdělíme na dvě etapy," uvědomuje si starostka Zbyslavic Regína Vřeská.

Přesto tento ambiciozní plán dostal od obyvatel až na pár jednotlivců zelenou. Rodiče si uvědomují, že podmínky pro děti nejsou ve staré budově optimální. „Rekonstrukce je potřeba, je to investice na mnoho let. Na základní škole jsou ještě původní toalety. Víte, co kluci dělají jako první, když přijdou domů? Jdou na záchod," říká tamní obyvatelka a matka Maria Pekařová.

Prostory za neodpovídající 21. století označuje také starostka.

„Máme neustálé problémy s elektřinou a vodou, omezují nás prostory, ve škole děti nemají šatny, ve školce zase jedí a hrají si na jednom místě, protože chybí jídelna i družina. Pro obec naší velikosti to bude velké sousto, ale od začátku jsem přesvědčena, že jdeme správným směrem," vysvětluje Regína Vřeská, podle které se po rekonstrukci díky výstavbě zálivu zvýší bezpečnost dětí při vystupování z automobilů.

Škola se totiž nachází u hlavní silnice protínající obec.

KLIDNĚ PŮJDOU NA BRIGÁDU

Rekonstrukce školy vyjde na devět milionů korun, to však až ve zmíněné druhé etapě. Nejprve na louce za školou vznikne za stejnou částku nová moderní školka, nejspíš prosklená dřevostavba, aby výuka ve staré budově nebyla nijak omezena. Kapacita zůstane stejná, školka bude asi pro dvacet dětí. „I proto nesdílím obavy hrstky obyvatel, že ji nenaplníme," komentuje protinázory starostka.

V ideálním případě by zahájení prací viděla během letních prázdnin v příštím roce. Nyní se zpracovává projektová dokumentace, což koncem března odsouhlasilo šest z devíti tamních zastupitelů.

„Hlavní je, ať se mají caparti dobře. Zase tolik peněz to není. A když bude třeba, tak rádi přijdeme na brigádu. V minulosti se tady daly peníze na mnohem zbytečnější věci, škola je důležitá, drží obec pohromadě," říkají další Deníkem oslovení, manželé Peníškovi.