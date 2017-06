Žena regionu: Umírání patří do rodiny, ne pryč někam za plentu

Sylva Vartová to poznala na vlastní kůži, synovi bylo šestnáct, když prohrál zápas s rakovinou. Ostravská advokátka posléze v roce 2004 založila mobilní hospic a pojmenovala ho po něm: Ondrášek.

„Léčba ukončena. Už toto slovní spojení je strašné… A nás s tím poslali z nemocnice v Brně domů do Ostravy. Nevěděla jsem, co bude, co dělat dále," vzpomínala na období předcházející vzniku mobilního hospice. Na nápad vytvořit službu pro pacienty v konečném stadiu i jejich rodiny ji přivedla zdravotní sestra Andrea Radomská.

„Na počátku jsme byli pouze tři. Já, Bronislava Husovská dnešní ředitelka Ondrášku a lékař Jaroslav Hájek," pokračovala Vartová s tím, že navázali spolupráci nejprve s onkology.

Později se přidali další lékaři a mobilní hospic začaly kontaktovat samy první rodiny.

„Dnes už má Ondrášek šestnáct zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, patnáct na dohodu o provedení práce a také dobrovolníky. Tento velký tým využívá šest aut. Dojíždíme až třicet kilometrů za Ostravu, u dětských pacientů ještě dále," popisovala zakladatelka, členka a předsedkyně správní rady mobilního hospice v jednom. Důležitý zlom podle ní přišel před pěti lety, kdy si Ondrášek přibral malé pacienty.

„Naše společnost oslavuje narození, ale o závěr života se už moc nestará. Za komunistů byli umírající stejně jako handicapovaní v ústraní. Doslova za plentou. Socialismus přece budoval život…" podotkla Vartová s tím, že i činnost Ondrášku začala pomalu tuto situaci měnit.

„Loučení se a doprovázení patří do rodiny, ne do nemocnice za tu plentu. V pilotním programu zdravotní pojišťovny VZP se potvrdilo, že hospicová péče v domácnosti je levnější než ve zdravotnickém zařízení. Uznání přichází už nejen od veřejnosti, ale i z odborných kruhů," řekla s připomínkou, že až na výjimky (VZP a RBP) nenašli doposud s paliativní péčí u tuzemskch zdravotních pojišťoven moc pochopení.

Vartovou nominovali do soutěže Žena regionu právě za založení a rozvoj Ondrášku. „To, co jsme dokázali, byla série malých zázraků. A nestalo se tak jen mou zásluhou. V mobilním hospici totiž působí tým profesionálů a zároveň osobností. Mohu říci, že mám štěstí na tyto lidi," vzkázala vítězka moravskoslezského kola soutěže Žena regionu Sylva Vartová.

Kdo byly další finalistky

• Eva Pastušková, věnující se projektu Kiwanis panenky, ty se šijí ve věznicích a slouží malým dětem k vyrovnávání se s pobytem v nemocnici



• Kateřina Vítečková, zdravotnice, trenérka, zakladatelka prvního kurzu plavání kojenců v Ostravě a rovněž tanečního klubu Katlen, jehož svěřenci získávají česká i mezinárodní ocenění



• Hana Tichánková, místostarostka Ostravy-Jihu specializující se na oblast ekonomie



• Hana Čadová, vedoucí dobrovolnického centra nadnárodní humanitární organizace ADRA



• Darina Ermisová, majitelka a designérka firmy na kabelky a tašky Dara Bags, jež je velmi aktivní v oblasti společenské odpovědnosti