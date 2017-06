Žena v Ostravě zamkla podomní prodejkyni. Vzápětí se stala terčem útoku

/FOTOGALERIE/ Následující dramatický příběh, který svědčí o narůstající agresivitě podomních prodejců i odvaze lidí, začal obyčejným podvečerním zazvoněním u dveří paní Lenky z Ostravy-Poruby.

Žena v domnění, že jde za ní kamarádka z domu, bezelstně otevřela. Když zjistila, že před ní stojí mladá prodejkyně energií, chtěla vidět povolení.

Následovala hádka, po které paní Lenka ženu zamkla ve vchodu a zavolala městskou policii. Po chvíli dorazil slečně na pomoc její kolega. Paní Lenku poslal k zemi úderem pěstí. Oba prodejci se pak snažili naskočit do auta a odjet. V té chvíli se objevili strážníci, kteří je zadrželi a o zraněnou paní se postarali.

Zakročující ochránci zákona Pavla Prečová, Filip Škrobánek a Václav Živný včera na návrh paní Lenky převzali z rukou porubského starosty Petra Mihálika ocenění za profesionalitu a lidský přístup při řešení situace.

„Není časté, aby na radnici přišel někdo s prosbou o poděkování. Většinou si lidé chodí stěžovat," uvedl starosta s tím, že po seznámení se s případem navrhl radě ocenit trojici strážníků „Byl to profesionální zákrok. Díky němu možná nedošlo k těžšímu zranění," uvedl Mihálik.

Svým zachráncům včera přišla osobně poděkovat i paní Lenka. O nedávných událostech již dokáže hovořit klidně. Dobře si však uvědomuje, že jí tehdy šlo o zdraví. Netušila totiž, jak agresivní podomní prodejci dokážou být.

PĚSTÍ DO OBLIČEJE

„Když jsem se té slečny zeptala, zda má nějaké povolení, tak mi sdělila, že mi do toho nic není. Byla velice arogantní. Rozčílila jsem se a ve vchodu ji zamkla. Ihned jsem také volala městskou policii," vzpomínala paní Lenka. Prodejkyně si ale telefonem přivolala kolegu. Ten využil okamžiku, kdy paní Lenka vchod odemkla, aby se podívala, zda již nejedou strážníci. Vnikl dovnitř a odvážnou ženu udeřil pěstí do obličeje. Následoval pád na zem. „Mám pohmožděné zápěstí," popsala své zranění paní Lenka.

Vzápětí dorazili strážníci, kteří dvojici snažící se ujet autem zaparkovaným před domem zadrželi. Současně se postarali o otřesenou a zraněnou ženu.

Vůči prodejcům musela být hlídka nekompromisní. „Jejich chování bylo arogantní. Byli nepříjemní a sprostí," uvedla Pavla Prečová z martinovské služebny městské policie, která s kolegy v domě zasahovala. Obchodníky nyní čeká pokuta ve správním řízení.

ZÁKAZ, ALE…

Podomní prodej je na území Ostravy zakázán od roku 2013. Nařízení je však často porušováno, obchodníci navíc bývají agresivní. Některými případy se zabývá policie.

Nedávno například najížděli vozidlem do lidí, kteří jim chtěli zabránit v odjezdu od domu, kde se pokusili nabízet služby. Jednu ženu dokonce zranili. Jindy slovně napadali přivolané strážníky. Nechyběly výhrůžky ani nadávky.

Podle mluvčího ostravské městské policie Michala Marša by lidé měli být velmi obezřetní při vpouštění cizích lidí do domů. Pokud se již někdo podezřelý dovnitř dostane, je vhodné volat linku 156. „Když strážníci dorazí na místo, ověří totožnost člověka, jenž se do domu vloudil. Pokud zjistí, že se jedná o podomní prodej, mohou v blokovém řízení uložit pokutu až do výše pěti tisíc korun," řekl Maršo. Případ lze řešit i ve správním řízení, kde může být sankce vyšší.