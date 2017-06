Zmrzlina v Ostravě: kopečková, točená, nebo pravý chorvatský sladoled?

/ANKETA DENÍKU/ Když jsou venku tropy a slunce pálí? To se musí zmrzlina prodávat dobře napadá mě a vyrážím do centra Ostravy, abych se zeptal těch nejpovolanějších prodejců zmrzliny.

Ti, kterých se ptám na názor, však většinou odpovídají, že přímá úměra, čím větší jsou vedra, tím více prodané zmrzliny, zdaleka neplatí.

„Když jsou tropy a teploty šplhají i nad třicítku, tak to pro nás žádné velké terno není. Platí to hlavně o víkendech. To je třeba Masarykovo náměstí a okolí skoro prázdné. To bývají lidé v létě o sobotách a nedělích spíše u vody nebo někde v chládku a nešpacírují po rozpálených ulicích města," vysvětlují prodejci zmrzliny v centru Ostravy.

„Zmrzlinu tady prodáváme už jedenáct roků. Poté, co se otevřelo to velké nákupní centrum na Karolině, tak nám postupně zákazníků ubývá. Je to logické, lidé už míří spíše tam a přes Masarykovo náměstí a okolní ulice jich chodí méně. Takže ubývá i těch, kteří se zastaví u našeho stánku a koupí si zmrzlinu," vysvětluje majitel stánku se zmrzlinou v Zámecké ulici Jonúzi Eminderes.

U jeho stánku nabízejí vanilkovou, čokoládovou, jahodovou a citronovou zmrzlinu. Zájem je i o míchanou vanilkovo-čokoládovou či citronovo-jahodovou.

„Zákazníci jsou spíše konzervativní, takže nejvíce prodáme vanilkové a čokoládové. Když je velké vedro, tak si lidé vyberou zmrzliny ovocné," vysvětluje dále Jonúzi Eminderes.

JAKOU CHCETE?

Provozovatel Občerstvení Adria v Poštovní ulici Djezair Mustafi nabízí zmrzlinu kopečkovou i točenou. A příchutí habaděj.

Prodejci se shodují i v tom, že už dávno neplatí představa, že na zmrzlině si pochutnávají děti, případně jejich maminky. „Mezi zákazníky chlapů přibývá. A někdy jsem dost překvapená. Přijde třeba parta chlapů v montérkách. Člověk by spíše čekal, že si někde na zahrádce dají pivo nebo dvě, a oni k nám přijdou na zmrzlinu," odpověděla zmrzlinářka, která prodává nedaleko Masarykova náměstí.

„Hodně si lidé objednávají cookis, každým rokem nabízíme nějaké nové příchutě. Letos třeba hrušku. Ti, kdo ji vyzkoušeli, byli spokojeni. A jestli prodám více kopečkové, nebo točené? Spíše kopečkové, ale je to člověk od člověka různé," říká Djezair Mustafi a krátce naše povídání přeruší, protože obsluhuje zákazníka.

Starší chlapík se usmívá, objednává si kopeček karamelové a po krátkém přemýšlení si nechá přidat i kopeček hruškové. Djezair Mustafi dodává, že tento pán je stálý zákazník.

„To proto, že tady máme nejlepší zmrzlinu, že?" napovídá prodejce zákazníkovi. Ten pokyvuje souhlasně hlavou.

To, že právě u jejich okýnka či stánku člověk dostane zaručeně tu nejlepší zmrzlinu, tvrdila při naší obchůzce po centru Ostravy i nemalá část dalších oslovených zmrzlinářů.

Kdo má nejlepší zmrzlinu, to si sám ale posoudit netroufám. Sympatická žena u stánku se zmrzlinou v ulici 28. října mi říká, že i při přípravě a prodeji zmrzliny platí, že důležité je použít čerstvé a kvalitní suroviny a nic neošidit.

„Pozornost je třeba věnovat i přístroji. To znamená, že je třeba jej každý den vyčistit. A když ta pravidla člověk dodržuje, tak může zákazníkovi nabídnout kvalitní a chutnou zmrzlinu. Možná i nejlepší v celém městě," usmívá se zmrzlinářka.

Za malou zmrzlinu si prodejci v Ostravě účtují nejčastěji 15, za střední 20 až 25 a za maxi 30, ale i 55 korun. Je třeba ale také dodat, že porce, kterou vám do kornoutku naberou, se u jednotlivých zmrzlinářů mohou lišit. A za kopeček zmrzliny si účtovali zmrzlináři 15 korun.

K TÉMATU

Je libo pravý chorvatský „sladoled"? U obchodního centra Laso koupíte zmrzlinu stejnou jako v Makarske. Od Matiho Osmatřicetiletý Meti před čtyřmi lety učinil zásadní rozhodnutí. Rodák z městečka Makarska na chorvatském pobřeží se přestěhoval do Ostravy, kde chtěl zkusit podnikat. Zmrzlina, zákusky, káva… Cukrařina se v jejich rodině dědí po generace.



„Děda otevřel svou první cukrárnu v roce 1961 v Gradacu, máme tři „slastičarny", v Makarske pracuje stále můj bratr s otcem," vypráví sympatický Meti.



Česko si vybral hlavně kvůli českým turistům, kteří Makarskou riviéru nejvíce navštěvují a kteří mu byli vždycky sympatičtí. Líbila se mu také česká kultura, historie.



„Když jsem přijel do Ostravy, divil jsem se, že máte jen točenou zmrzlinu. Ale to není ono. Věděl jsem, že tak tři roky bude trvat, než se s klasickou kopečkovou prosadím. A podařilo se," říká Meti. V Cafe Mozart v přízemí obchodního domu Laso letos nabízí 36 druhů zmrzlin (kopeček za 15 korun) s názvy jako Dolce Vitto, Snickers či Extra dark. Každé ráno je sám vyrábí. A tajemství skvělé chuti?



„Musíte pracovat s čerstvými surovinami, čerstvým ovocem i mlékem," popisuje Meti. „Černa čokolada" (kopeček stojí 26 korun) nebo chcete-li Extra dark je však jiná.



„Je vyráběna ze stoprocentní čokolády, nepřidává se smetana. Obával jsem se, že bude pro zákazníky příliš drahá. Ale zjišťuji, že lidé v poslední době vsázejí opravdu na kvalitu. Dají si jeden kopeček, ale nešizené kvalitní studené pochoutky," usmívá se Meti.



„V Česku musím vyrábět zmrzlinu opravdu poctivě, abych přilákal zákazníky. Daleko více než u moře. Tam lidé přijedou na týden dva a odjíždějí, často už k vám nikdy nepřijedou, tady chodí lidé pravidelně z práce, ze školy… Záležet si nechávám i na názvech, inspiraci hledám v Itálii, kam jezdím," popisuje Mati s tím, že chce zkusit i FC zmrzlinu (facebookovou, pozn. red.). Nejvíce si ale lidé pochutnávají na vanilkové a čokoládové.



„Teď zkouším zrovna rajčatovou. Té ale musíte přijít na chuť. Tento týden máme novinku Besso double s mandlemi, čokoládou… Každý týden nabídnu nový druh," říká Meti a dodává, že příští týden se zákazníci mohou těšit na velmi osvěžující limetkovou s chia semínky.



Vyzvídám, jak se smířil se zákazem kouření. „Moje kavárna je určena spíše pro nekuřáky než kuřáky. Ano, poznám to, ale to se časem srovná. Problém v tom nevidím. Stejně tak nemám žádnou potíž s registrační pokladnou," říká rodilý Chorvat.



Kavárna Mozart není jediná, kterou Meti provozuje. „Před pár dny jsem otevřel v ulici Generála Hrušky v Ostravě-Fifejdách prodej šestnácti druhů zmrzliny. Zkouším, jestli bude úspěšná i na jiném místě než v centru města," uvažuje nahlas Meti.



Chtěl by mít také velkou cukrárnu v Porubě, kde s rodinou žije. A zatímco si poměrně slušnou češtinou povídáme o zmrzlinách a kráse chorvatského pobřeží, u zmrzlinového pultu se řada zákazníků pořádně prodloužila…