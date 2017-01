Známé řeznictví po téměř 30 letech opustilo centrum Ostravy

Svou prodejnu řeznictví otevíral Milan Gebauer v centru Ostravy v ulici Čs. legií před 27 lety. Prostory, které sousedí s divadlem, ale opustil a od včerejška začal prodávat v Ostravě-Přívoze v Sokolské třídě…

Odchod z centra Milan Gebauer vysvětluje dvěma důvody. „Kromě toho, že jsem v nájmu a měl jsem informace, že bychom výpověď z prostor stejně dostali, je tu i druhý důvod. Tím je úbytek zákazníků. Centrum je mrtvé, lidí tu chodí málo," řekl Deníku Milan Gebauer.

Jak upřesnil, v prostorách, kde měl od roku 1990 svou prodejnu řeznictví, prožil s přestávkami přes čtyři desetiletí: „Řeznictví tam totiž bylo už za komunistů, začínal jsem tam jako učeň." V roce 1990 pak otevřel Milan Gebauer v prostorách v ulici Čs. legií své vlastní řeznictví. „Zpočátku to bylo výborné. Kšefty se hýbaly, dokonce jsme měli i další dva obchody a celkem 24 zaměstnanců. První výrazný úbytek zákazníků jsme zaznamenali po otevření MM Centra, další nastal poté, co nám zakázali nucený výsek. Ty poslední roky už to bylo slabší. Byť to řeznictví v centru bylo pěkné a mělo velké prostory, už nás nedokázalo uživit. A to ani v případě, kdybych měl nájem za pověstnou symbolickou korunu," dodal Milan Gebauer.

Novou prodejnu otevřel včera v Ostravě-Přívoze v Sokolské třídě poblíž restaurace U Dlouhých. V době návštěvy Deníku byli v prodejně čtyři zákazníci a zvídavě okukovali nabízené maso a uzeniny.

