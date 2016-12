Zoo Ostrava zpřístupní mezi svátky pěstební skleníky

Během vánočních prázdnin se v ostravské zoo opět otevřou pro veřejnost pěstební skleníky, které nejsou návštěvníkům běžně přístupné.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Miroslav Kucej

„V tomto období v nich dozrávají plody tropických a subtropických druhů rostlin, například pomeranče, granátová jablka, papáje, opuncie a a podobně," upřesnila mluvčí zoo Šárka Nováková.

Komentované prohlídky skleníků s průvodcem se uskuteční ode dneška do 30. prosince vždy v 11 a ve 13 hodin. Sraz zájemců je u vstupu do zoo, kde si je vyzvedne průvodce. Prohlídka skleníků je zahrnuta v ceně vstupného do zoo a trvá zhruba hodinu.

Zoo je v zimním období otevřena od 9 do 16 hodin. Pavilony a pokladny se zavírají o hodinu dříve. Až do konce března platí zlevněné vstupné.