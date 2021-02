Touto daní chce stále více autokratický režim Jaroslawa Kaczynského dostat soukromá média finančně na kolena. A pak je prostřednictvím státních firem skoupit. Tak to udělal nedávno s regionálními deníky, které si pořídil i za peníze vytahané z Česka prodělečný státní koncern PKN Orlen.

V Maďarsku orbánovské úřady v tu samou dobu odebraly licenci poslední nezávislé rozhlasové stanici Klubrádió. Takže pokud se chtějí Maďaři dozvědět pravdu o situaci ve své zemi, zbývá jim už zase jen Svobodná Evropa, která do Maďarska obnovila nedávno své vysílání.

Jenže samozřejmě o ničem z toho se na summitu V4 na Helu nemluvilo. I proto, že prezidenti Polska a Maďarska tam měli oporu v českém prezidentovi Miloši Zemanovi. Ten tvrdil, že Varšava a Budapešť jsou nespravedlivě osočovány. Čímž dal jen najevo, že kdyby bylo na něm, tak by ty polské a maďarské pořádky zavedl i v Česku. Ale to není nic nového.

Samozřejmě, také v případě k autoritářství směřujících režimů v Polskua Maďarsku je s nimi jako se sousedy či skorosousedy lepší mluvit než nemluvit.

Ale to, co by Česko, i dnes stále plně demokratická země, dělat určitě nemělo, je se s autokraty v Polskua Maďarsku zaplétat, a už vůbec by je nemělo podporovat. Slovensko Zuzany Čaputové dává svůj distanc jasně najevo. Dejme ho už konečně najevo také. Protože dnešní V4 je prostě jen ostudná značka.