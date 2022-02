Byla u mě nedávno kamarádka. Ptala se, jaké to je být doma s dítětem. Řekla jsem, že super, jen je zvláštní ten pocit, že je to vlak, z něhož nejde vystoupit. A pak jsem dodala: někdy prostě nemůžeš jít ani na záchod. No a ona mi řekla, že někde četla, že mateřství lze podle jedné americké studie přirovnat objemem práce ke dvěma a půl pracovním úvazkům.

Jan Farský nechápe svůj závazek k veřejnosti

Chvíli jsem nad tím dumala. V Americe neexistuje rodičovská dovolená, nabízejí ji pouze některé firmy v rámci benefitů. Člověk tedy porodí dítě a jde pracovat, aby vydělal na to, že s jeho dítětem tráví čas někdo jiný. České matky jsou v tomto ohledu za vodou, můžou si doma válet šunky až čtyři roky, dalo by se podotknout. Ach, v jakém sociálním ráji to žijeme. Jenže jak to doopravdy je?

Tereza Semotamová

je spisovatelka a překladatelka

Každý to má jinak. Znám maminky za vodou, potom znám maminky pracující, které tu vodu jen tak trochu zahlédnou, a pak maminky na volné noze, které propadnou českým sociálním systémem navrženým pro zaměstnance a zaměstnankyně. Když se kdysi vymýšlel, nikoho nenapadlo, že by rodiče při péči o dítěti třeba mohli chtít či muset pracovat. Pokud totiž nepřeruší živnost, musí nadále platit odvody.

Dva a půl úvazku, to bych možná opravdu zvládala, říkám si a představuju si, jaké práce bych si vybrala. Možná krasobruslení? U toho bych třeba farmařila? Nebo možná bych si k bruslím otevřela krejčovský salón? V hlavě mi víří spousta obrazů: přebírám Oscara za animovaný film, zároveň jsem vyhlášena nejlepší masérkou vesmíru a u toho mám ještě poloviční úvazek v České kosmické kanceláři, kde trénuju na let do vesmíru. To všechno se děje.

FEJETON: Očekávání

Zdroj: Deník

Z tohoto dumání mě vytrhne řev dítěte. Neválej si šunky a makej! Uvědomuju si svůj současný úvazeček se svazečkem a pohnu kostrou. U toho mě napadá, že mě bolí záda v rámci úvazku má člověk právo marodit. Taky bych si mohla vybrat dovolenou. A že bych jí měla, s těmi svými dvěma a půl úvazky. A pak si uvědomím, že ne. To prostě není součástí téhle šílené i krásné dovolené. A tak jdu vařit kaši.